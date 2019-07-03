 "То шо? Поцілуємося?", - нетрезвый президент федерации велоспорта Башенко объясняет скандал с оскорблением украинской чемпионки Соловей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, произошло это в момент, когда Башенко объяснял почему он оскорбил украинскую велосипедистку Анну Соловей, комментируя ее победу на Европейских играх в Беларуси.

Лунькова заподозрила Башенко в том, что он не трезвый.

"Вы что? Анализ брали?", - ответил Башенко и в конце небольшого диалога предложил поцелуй, как своеобразный тест на алкоголь.

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