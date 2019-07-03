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 Политика Украины, Общество
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 "То шо? Поцілуємося?", - нетрезвый президент федерации велоспорта Башенко объясняет скандал с оскорблением украинской чемпионки Соловей. ВИДЕО

Глава федерации велоспорта Украины Александр Башенко во время интервью предложил журналистке Алена Луньковой поцеловаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, произошло это в момент, когда Башенко объяснял почему он оскорбил украинскую велосипедистку Анну Соловей, комментируя ее победу на Европейских играх в Беларуси.

Лунькова заподозрила Башенко в том, что он не трезвый.

"Вы что? Анализ брали?", - ответил Башенко и в конце небольшого диалога предложил поцелуй, как своеобразный тест на алкоголь.

Читайте: "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей

Источник: https://censor.net.ua/v3135394
 
 
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-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
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))) хоннекера прям не узнать!!! та и дарагого леонида иллича пластика как то изменила. но по доброму.
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В отставку охреневшее быдло. Извинения и штраф за оскорбления.
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і оці гєнії від природи вєчна маладиє і вєчна пяниє керували Україною 5 років
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Ну не только 5, а последние десятилетия..
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После такого нужно в отставку уходить на следующий день.
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"Поцилуемося" - это сексуальне домагання. Надо в суд на него подать.
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ГОшку зареєструвати може кожен. Але от Жданов же чомусь співпрацює з цим юхном, виділяє йому народні кошти тощо. Дійсно, в якому році "ввели бабло на шару".
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Нда, зебобики меня поражают все больше и больше.......
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Посадить его на велосипед без седла
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Там такая система , что наши деньги (якобы на спорт) вот просто так делятся между вот такими совершенно независимыми "федерациями". И оно себя действительно прекрасно чувствует.
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а чего, для многих королей жизни какими они себя мнят - хлопнуть с утра стаканчик коньячька или увалить дорожку это норма.......
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"То шо? Поцілуємося?", - нетрезвый президент федерации велоспорта Башенко объясняет скандал с оскорблением украинской чемпионки Соловей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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