 С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, боец ОС получил боевое травмирование, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: два раза - вблизи Марьинки (из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и рядом с Лебединским (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела: вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм), дважды - по окраине Новолуганского (из минометов калибра 82 мм.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 июля вооруженные формирования РФ 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.
14 російських моряків-підводників загинули під час пожежі на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії, повідомили в міністерстві оборони країни. Зараз апарат перебуває на військово-морській базі Сєвєроморськ у Мурманській області на півночі Росії. - bbc.com