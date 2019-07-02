 Фильм "Гидра" об операции с участием СБУ по ликвидации транснационального наркокартеля в 1990-х годах презентовали в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, показ состоялся сегодня, 2 июля.

Кинолента "Гидра" (режиссер - Рам Девинини) уже вышла в прокат на площадке Netflix. Также лента доступна в сетях Amazon, iTunes, GooglePlay. Этой осенью фильм увидит украинский зритель.

Фильм рассказывает об одной из самых успешных в мире операций по ликвидации транснациональной наркокартеля, к которой были привлечены 11 спецслужб - США, ЕС, Украины и других государств Восточной Европы. Украинский генерал-лейтенант Владимир Тимошенко был одной из ключевых фигур, которая планировала и осуществляла операцию.

Тимошенко - бывший первый заместитель председателя СБУ, основатель Государственной службы по контролю за наркотиками, представитель Украины в Международном комитете по контролю за наркотиками, доктор юридических наук.

На предпремьере фильма был сам Тимошенко, а также лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (под 9 номером в списке которой баллотируется Тимошенко).

"Важным прежде всего был результат, десятки крупнейших нарколабораторий Европы были ликвидированы, сотни людей при этом были привлечены к ответственности в разных странах мира. Но самое важное то, что мы преодолели барьер недоверия с западными спецслужбами. До этого мы видели в них если не врага, то конкурента, и очень трудно шло налаживание контактов. Но когда появился такой враг, как транснациональный наркобизнес, который не знает границ, то службы начали работать бок о бок ", - отметил Тимошенко.

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Продюсер фильма Александр Дриз сообщил, что планируется создание художественной версии документального фильма.

Фильм "Гидра" создан международным продюсерским центром "Фор-Пост" по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино в 2018 году.

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