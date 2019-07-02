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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2071) педофил (399) Нацполиция (9629)

 "Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации. ВИДЕО

Руководство Национальной полиции обращается к парламентариям с просьбой срочно рассмотреть и поддержать законопроект предусматривающий создание реестра осужденных педофилов и добровольную химическую кастрацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сюжете программы "Полицейский резонанс" на телеканалле Эспрессо.

"Повышеное внимание общества к таким людям - эффективная профилактика. Это останавливает этих людей. Общество должно знать этих людей потому, что мы все родители и у нас есть дети", - говорит глава Нацполиции Сергей Князев.

Законопроект 6607 предусматривает, что в реестре педофилов будут доступны фотографии и персональные данные осужденных за преступления сексуального характера против детей. Получить эти данные смогут по запросу, к примеру, руководители школ и дошкольных учреждений.

Тем осужденным, у которых медики признают педофилию психическим расстройством, предложат добровольную химическую кастрацию.

"Ничего отрезать никому не будут. Это уменьшение сексуального влечения путем приема гормональных препаратов", - говорит начальник отдела судебно-психиатрических экспертиз Елена Козерацкая.

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Источник: https://censor.net.ua/v3135266
 
   
 Топ комментарии
 
А надо бы! И начать с Рады...там есть "достойные" персонажи.
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Так вон педофил Шарий едет в Украину в выборах участвовать. Может с него список и начать? Первый на кастрацию будет.
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Если люди быстрее полиции найдут , то отрежут . Народная кастрация .
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ой,такие люди что это им отрежут,терпилы все подряд,никому еще ничего не отрезали и не отрежут
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А ти спробуй і побачиш відріжуть чи ні,а тоді пришиєш, як буде що.
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что попробовать,ты туповатый такое говорить,можешь ты скажешь где и когда люди отрезали?
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Коли з під шконки півником закукарікаєш то сам відріжеш і зрозумієш хто туповатий.
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А где находится министр внутренних дел Аваков?
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А надо бы! И начать с Рады...там есть "достойные" персонажи.
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порохоботов тоже можно приравнять к педофилами и тоже отрезать все ненужное
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мало того, и делать им их реальный орган - вагину. "Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации - Цензор.НЕТ 1339
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нельзя им вагину что бы не начали размножаться в туалете
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Добровольная кастрация ??? А Ха Ха Ха Ха и шо много желающих? Япона ДИЧЬ 😅😅😅
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там хитро: либо сидеть либо таблеточки пить
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ЧЕРЕЗ ПОЖЕЖУ НА ГЛИБОКОВОДНОМУ АПАРАТІ ЗАГИНУЛИ 14 кацпо-РОСІЙСЬКИХ МОРЯКІВ 😁😂🤣
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Гундяй их определит в свой "рай" . А к чему это ? Они педофилы ?
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"Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации.

А шо, депутаты заволновались?
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"Ничего отрезать никому не будут"-в депутаты определят,с партией имени.
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Так вон педофил Шарий едет в Украину в выборах участвовать. Может с него список и начать? Первый на кастрацию будет.
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Тільки Педро має право називати Шарія педофілом...Його одного Шарій взув як пацана...
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Вопрос же не в педофилах,а в том,что во власть надо выбирать нормальных людей, для которых Украина и украинские люди что-то значат, а не промосковских клоунов,мошенников и предателей,которые плевать хотели на Украину и украинский народ. Когда вы допускаете во власть всякую сволочь и шелупень,то не удивляйтесь потом,что все города окажутся в полной власти педофилов, маньяков и убийц. Тогда уже точно никто не будет в безопасности. Это время уже близко.
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"Ох уж эти хирурги - им бы все резать. Сейчас я дам таблетку - и само отпадет."

А если без шуток - пожизненное. Там и кастрация не понадобится.
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Кто хочет смягчить наказание сам наверное педофил,а полиция 90% педики.
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А дарма. Тупими ножицями під корінь ! І що значить добровільну кастрацію ? Цих вилюдків ще питатимуть ? Поки держава панькається з нелюдями, вони вбивають і гвалтують безневинних дітей простих громадян - "еліті" нема чого боятися за своїх крисенят
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Их вообще казнить нужно.какого х..я должен бояться отпускать ребенка играть во двор????????!!!!!!!
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Это он депутатам так говорит? Та не бойтесь, ничего вам не отрежут.
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Запилить месячник добровольной кастрации, по аналогии с добровольной сдачей оружия...)
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Можно просто отбивать, зачем отрезать.
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а вопщє, від чого воно береця? Ота пєдофілія? Яке научне обоснованійє? Це гормональне чи психічне захворювання? Чи мо' то шось йєстєственне та дике? Явлєнійє це давно ізвєсне - в античній Греції щиталось нормальним
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а в чому воно винне, якшо його тяне на молодінькіх? І шо щитати пєдофілійєю? Якшо в 15 років у дєвки сіськи четвертого размєра і гармони грають, то це щитайєця пєдофілійєю, якшо її зрілі форми визивають бажання?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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