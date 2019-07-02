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 Политика Украины, Общество
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 Бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста. ВИДЕО беспилотника

В Луганской области бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию российских оккупантов и ликвидировали одного российского террориста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин. По его словам, успешную атаку украинские воины провели в ответ на постоянные обстрелы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3135240
 
   
 Топ комментарии
 
Встречай, Ростов, еще гробов! Бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста - Цензор.НЕТ 2091
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Вернись на Донбасс, сходи, и посмотри, а не воняй здесь...
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Капля в море... Столетняя война.
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Ликвидированного не увидел ... Пишите правду !
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Вернись на Донбасс, сходи, и посмотри, а не воняй здесь...
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Я не против убийств. Просто хочется это увидеть. Шо плохого ? ))
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Ну ,а готовы вы поверить,шо убили 100 человек ? )) Без доказательств.
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ну,Некроманцера смотреть надо.
он ведет учет набутылочных новобранцев 200 армии.
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Тараканы побежали окопом,а вслед ахнули.Окопная война длится пятый год.Орде своего мяса пушечного не жалко.Муслимы и анкаголички ещё нарожают.В орде щас голодуха ,недостатка в пушечном мясе не будет.
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За один день - такие ДВЕ прекрасные новости - говорил же, чаще стреляем = больше позитива! Гарни хлопцi! Бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста - Цензор.НЕТ 1187
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Слабая плотность огня. Нужно подключать еще батарею 82минометов. Ато вон как минимум четверо убежали между в посадку деревьев.
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Давайте, ребята! Побольше нелюдей в топку! А то недоразвитый вот вот от своих кацапкураторов прочухон получит, и будет истерить:"миру мир с братушками! "...
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как жестоко с повстанцами обошлись... Бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста - Цензор.НЕТ 7049
Пойду скину на Зе-твиттер...
Испорчу ему настроение....
Пацаны пагибли..... Бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста - Цензор.НЕТ 9982
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Апалченци-чуваки на зустріч з захаркою та гіві-моторолкою
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Вот щас порохоботы опять ухватятся )) - Вот не впечатлило меня видио. Шо я увидел ? - Небольшие взрывы,от которых слегка колыхались деревья. Ни развороченных блиндажей...Ни разбросанных трупов...Ничего этого нет...Я как бы хочу порадоваться успехам ВСУ...Но не вижу причин. Откуда берутся заявленные - уничтоженные позиции ? Они не уничтожены. А заходи и начинай шмалять по новой. На видио было видно как блохи ломанулись тикать в посадку с того места. И по ним почему то обстрела - не было !
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Шикарне відео, у кацапні повинна горіти під ногами земля, хороший кацап - дохлий кацап !
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Ось ґепітафія зашквареному їхтамнєту:

в постели ванька у аксиньи
был скажем прямо как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста. ВИДЕО беспилотника
 
 
 
 
 
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