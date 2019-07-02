 Бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин. По его словам, успешную атаку украинские воины провели в ответ на постоянные обстрелы.

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