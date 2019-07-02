 Бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили позицию оккупантов и ликвидировали российского террориста. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин. По его словам, успешную атаку украинские воины провели в ответ на постоянные обстрелы.
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+8
Встречай, Ростов, еще гробов!
+7
Вернись на Донбасс, сходи, и посмотри, а не воняй здесь...
он ведет учет набутылочных новобранцев 200 армии.
Пойду скину на Зе-твиттер...
Испорчу ему настроение....
Пацаны пагибли.....
в постели ванька у аксиньи
был скажем прямо как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно