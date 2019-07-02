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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1961) посол (1295) США (15092) Тейлор (63)

 "С нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений", - временный поверенный в делах США в Украине Тейлор записал обращение к украинцам и Зеленскому. ВИДЕО

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал о приоритетах своей работы в Киеве и поделился воспоминаниями о своей каденции в Украине в 2006-2009 годах.

Временный поверенный в делах США Тейлор в обнародованном ролике поблагодарил народ Украины за теплый прием, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень повезло находиться в Украине в этот чудесный исторический момент. Скоро Украина получит новый парламент… Это отличная возможность для людей из разных сфер пойти работать в парламент, это также возможность для новых идей в Раде", - сказал он.

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Тейлор заявил, что "прибыл снова, чтобы на основе хороших отношений между Вашингтоном и Киевом работать над решением множества вопросов" и с нетерпением ждет сотрудничества с новым парламентом и президентом Владимиром Зеленским.

Тейлор отметил, что сейчас и для США есть отличная возможность быть "партнером как для нового президента, так и для новой Рады".

"И мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ними", - добавил дипломат. Он напомнил, что США "решительно поддерживают Украину – путем военной помощи, дипломатически, экономически".

Источник: https://censor.net.ua/v3135206
 
   
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Очередные степени обеспокоенности и выкручивание рук и карманов при выделении кредитов? 5 лет так "сотрудничаем"......
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Надеюсь,Зе и его команда найдут дорогу к посольству США..Давно пора в Харькове Московский проспект переименовать в Вашингтонский!
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Это вот он серьезно?

И, как марионетка Коломоского ЗЕ должна укреплять отношения с США, если там обвиняют Коломойского в отмывании денег?
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"С нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений!" -обычно это сильно срабатывает,после хорошего удара в промежность.
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Украинский народ услышал, а ЗЕписюн лысого ***** любит, зря обращались.
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Этот сразу понял, что с Владимиром Александровичем надо видеороликами разговаривать... "З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення наших відносин", - повірений у справах США в Україні Тейлор записав звернення до українців і Зеленського - Цензор.НЕТ 2918
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений", - временный поверенный в делах США в Украине Тейлор записал обращение к украинцам и Зеленскому. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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