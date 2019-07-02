 "Это все, я извиняюсь, фуфло", - переведенный из России в харьковскую колонию украинский политзаключенный Литвинов просит об освобождении. ВИДЕО

Об этом заявил украинский политзаключенный Сергей Литвинов, отбывающий срок заключения в харьковской колонии после перевода из России, в интервью "Громадському", передает Цензор.НЕТ.

"Я сам не понимаю, что я здесь делаю. Я прибыл из российской колонии из Магадана. Был отправлен на родину. Россия вынесла такой вердикт. Сказали, что согласовали с Украиной. Будто Украина согласилась, чтобы я отбывал срок в своей исправительной колонии. Меня привезли в Старобельское СИЗО, а заседание проводил Беловодский суд без меня. (1 февраля 2018 Беловодский районный суд вынес решение по ходатайству Минюста Украины перевести Литвинова из России в Украину, чтобы он отбыл наказание здесь. Из постановления суда следует, что действительно адвоката или представителя Литвинова на суде не было, как и представителя Минюста, был только прокурор. — Ред.). И меня прокурор отправил в эту исправительную колонию", - рассказал он.

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"Вы попросили отбывать наказание здесь, в Украине?" – спросила журналист.



"Деваться было некуда. И я сказал: "Да". Нет, вы меня не поняли. Отбывать наказание я не просил. Я просил президента Украины забрать меня в Украину и освободить", – заявил Литвинов.



Издание отмечает, что в постановлении Беловодского районного суда Луганской области, который принял решение перевести Литвинова из российского Магадана в Харьков, указано, что осужденный ходатайствовал о таком переводе.

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"Этого не произошло. Отправили отбывать наказание в Харьковскую 12-ю колонию… Я прошу помощи у мирных людей, которые меня поддерживали и писали мне письма – и Польшу, и Германию, и Киев, и дети мне писали, и [глава МИД Украины Павел] Климкин, какой я герой своей родины", – продолжил Литвинов.



Журналистка отметила: "Теперь вы дальше отбываете наказание, якобы вы виновны в преступлении, в котором вас осудила РФ. Здесь вы считаетесь политзаключенным".



"Украинским политзаключенным, якобы Украина все согласовала с Россией. Это все, я извиняюсь, фуфло. Украина с Россией такого согласовать не могла, чтобы я отбывал наказание… Это недоразумение, да. Я прошу выйти. Я не должен отбывать наказание здесь. Я свое уже отсидел на российской территории", – сказал Литвинов.

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"Абсцесс. Затвердевания горла. Заражение уже ушло в челюстную систему. Шли боевые действия. Стреляли из градов. Граница была закрыта. Мне выезд в Станицу был запрещен. Ни через станцию в Ольховом, никуда я не мог проехать с этой флегмоной (острая бактериальная инфекция. — Ред.), и обратиться мне больше не было куда по поводу госпитализации. И я обратился в РФ. На границе с Ростовом меня пропустили украинские пограничники. Они сказали: если российские примут, то пожалуйста, а нет — вернетесь обратно. Российские не отказали", - рассказал Литвинов, как попал на территорию России, где его обвинили якобы в причастности к батальону "Днепр-1".

Далее Литвинов рассказал о том, как его пытали: "Я никому на родине не желаю пройти через такое. Пытали ополченцы Донецка. Пусть люди слушают. Приехали с родины на черной машине без опознавательных знаков. Номера были заклеены. Были в пятнистых формах, с георгиевскими лентами. В этой больнице были беженцы. Мамы, дети, мне помогали. Из мужчин был один я. Эти нелюди меня забрали, одели мешок на голову, ударили прикладом автомата по шее, дальше я уже не помню. Меня укололи шприцом в шею — есть шрам до сих пор ... Все зафиксировано. (российский адвокат Литвинова Виктор Паршуткин доказал в суде, что Литвинова пытали — ред.) Там, где происходили эти пытки, меня подвесили на тополь за ноги и за руки. Затем они издевались. Выкопали яму метр двадцать глубиной, брали канистру и обливали холодной водой, и подключали ток. Это полная бобина, "катушка", на которой человека подбрасывает на 20 метров, а может, и больше. У меня было 100 килограммов веса, я занимался спортом, поэтому организм и выдержал. Там в лесу я потерял сознание, обливали водой они меня, возвращали в сознание, просили, чтобы я подписал бумаги. Какое-то уголовное дело. Нет вообще этих людей в производстве — нет фамилий, нет имен, и не проживают они на этой территории. Они говорили, что типа Камышное, Широкино, Макарово и Лисичанск (города и села Донецкой и Луганской области вблизи линии соприкосновения — ред.), будто я там убивал мирных жителей. Похищение репортеров Волошина и Никишина (Волошин — звукорежиссер российского Первого канала, погиб вблизи Луганска в июне 2014-го от взрыва снаряда. В его убийстве, а также в убийстве журналиста канала Игоря Корнелюка российский суд позже обвинил и выносил приговор Надежде Савченко. — Ред.). Вешали мне "грады", установку "Ураган", которой в ВСУ нету. Родина никогда не стреляла по мирным жителям. И украинские солдаты никогда ни у кого ничего не похищают. В Россию они меня повезли обратно. Привезли на пограничную заставу, когда уже стемнело. Они ждали темноты. Привезли в ту же больницу, отмыли от крови".

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"Когда ко мне приехал адвокат из Москвы Виктор Васильевич Паршуткин (Литвинова сначала обвинял российский суд в том, что он будто убил 38 человек и изнасиловал еще 8, будучи в составе батальона "Днепр". Паршуткин добился снятия обвинений в убийстве мирных жителей, доказав, что таких жителей с такими фамилиями, которые были указаны в материалах дела, не существовало. Прокуратура даже позже извинилась перед Литвиновым за эти обвинения, указав, что он оговорил себя. В 2015-м у Литвинова появилась новая статья — разбой. Российский гражданин Лысенко в суде утверждал, что Литвинов с другими военными отняли у него два автомобиля — ред.) и сказал, что они собираются меня обвинить по ст. 162, часть третья. Как говорится, должны привести "терпилу", чтобы он меня узнал. (Якобы. - Ред.) угнал два автомобиля — "уазика", типа, привел военных, ударили (владельца автомобилей. — Ред.) прикладом автомата. В Колесниковке. Будто ударили его прикладом от автомата, но он в больницу не обращался, побои не снимал. В Ростове писал заявление, что ГУМВД не работали в тот день, но ГУМВД в тот день работало. Я его не знаю, я его первый раз вижу. (Доказательством того, что Литвинов украл машины с другими военными были показания Лысенко, у которого будто эти машины и украли. Но автомобили не были на него зарегистрированы, а адвокат Паршуткин также выяснил, что Лысенко с февраля 2014-го был в России и не пересекал границу с Украиной, а затем, машины на территории Луганской области в начале боевых действий у него точно не могли украсть. — Ред.) Машину, не крал. Это было вообще обвинения ни за что. Я вину свою не признал", - рассказал Литвинов, как против него фальсифицировали обвинения.

"Сначала отправили отбывали наказание в колонию №15 "Батайск — Ростов". Я там отбывал наказание до 2017 года. С 2017 пришли бумаги, и меня отправили в колонию № 4 "Магадан". Колония строгого режима. Ни разу. Телефонные звонки были запрещены, родным не сообщали. Путин меня ограничил во всем. Жестокий человек", - добавил Литвинов.

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Напомним, Сергей Литвинов - гражданин Украины, который проживал в Луганской области в селе Камышное, это 5 километров от российской границы, и работал скотником в местом агрохозяйстве. Дело с его осуждением российским судом является одной из политически мотивированных. Сначала ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях, затем они были переквалифицированы на бандитизм, но так же в контексте вооруженного конфликта на территории Украины. Его обвинили в том, что он, будучи бойцом батальона "Днепр-1", которого там не было вообще, как будто совершал какие-то разбойничьи действия. В конце июня 2019 года появилась информация, что Сергей Литвинов находится в украинской колонии в Харьковской области.