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 Общество
  1988  11
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 Двух должностных лиц "Завода им. Малышева" в Харькове уличили в систематических взятках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках комплекса мер по защите интересов государства в оборонной сфере сотрудники Службы безопасности Украины уличили в Харькове в систематических взятках двух должностных лиц Государственного предприятия "Завод имени Малышева".

Оперативники СБУ установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный - инспектор отдела организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным ведомства, за аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.

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Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца.

У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.

Двух должностных лиц Завода им. Малышева в Харькове уличили в систематических взятках 01
Двух должностных лиц Завода им. Малышева в Харькове уличили в систематических взятках 02
Двух должностных лиц Завода им. Малышева в Харькове уличили в систематических взятках 03

Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. 

Источник: https://censor.net.ua/v3135177
 
 
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Копните заводы хряка-мародера. На каких основаниях они получают заказы на на полицейскую технику, на которой воевать нельзя, под видом армейской. Кому война, а хряку - мать родна.
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Ну, тупые. Кто же взятки в кабинетах берет.
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Прикольно. А техническую документацию на оборонном заводе можно взять в аренду?
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зачем? она вся в тырнете в свободном доступе))))
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Копните заводы хряка-мародера. На каких основаниях они получают заказы на на полицейскую технику, на которой воевать нельзя, под видом армейской. Кому война, а хряку - мать родна.
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В цепочке оказалось слабое звено и рухнула все пирамида построенная должностными лицами по вымогательству денег, или не поделились с кем нужно, или жадные очень.нужно быть осмотрительнее .
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Ну, тупые. Кто же взятки в кабинетах берет.
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От Завода Малышева остались рожки да ножки.Контингент на заводе -доживающие до пенсии рукожопы,не имеющие высокой квалификации.Спецы - кулибины в любой фирме -на вес золота.Тоже самое на ХАЗе.Остались работать невдахи.Даже лесенки или детской коляски собрать не могут.Спецы ушли- мало платят.Правда, есть и патриоты-энтузиасты.На них всё и держится.А СБУ задержало далеко не тех,кого должно ловить.Эти- просто воры.
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при новом избранном воровство процветает с еще большим размахом(((
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДвух должностных лиц "Завода им. Малышева" в Харькове уличили в систематических взятках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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