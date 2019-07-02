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 На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

В Нацполиции рассказали подробности взрыва на детской площадке в Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление НПУ в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что вероятно взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.

Как сообщили в полиции, пострадавшие дети нашли боеприпас на мусорной свалке.

"Мы пообщались с детьми, находящимися в больнице в контактном состоянии, дети нашли это устройство на свалке в поселке", - отметила пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов рассказал, что двух детей, которые пострадали от взрыва в Днепропетровской области, прооперировали, еще двух оперируют.

Напомни, ЧП произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Источник: https://censor.net.ua/v3135176
 
 
 Топ комментарии
 
Кирпичев - это какой то зебил с простого нарида выбросил...
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ВОГ мог оказаться на свалке в 2-х вариантах: 1. Умысел (теракт) так как даже если ни кто его не найдет, рано или поздно мусор будут собирать и перевозить, в таком случае (так как мусор обычно грузят совсем не деликатно) вероятность взрыва - 99%. 2. Идиотизм, при чем двойной: - Какой то идиот имевший доступ к боеприпасам, сначала (будучи идиотом) спер его. А потом (идиотизм мало излечим) - решил избавиться и ни чего лучшего не придумал, как выбросить в месте скопления людей На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция - Цензор.НЕТ 8043. Вывод - идиоты не менее опасны чем террористы.
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Ну і батьки, які не навчили дітей не ритися на мусорках, як бомжі, - теж не те щоб розумні...
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ВОГи на свалке!! Вот какое наследство нам оставил хряк-мародер.
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Там если проверить все гаражи и подвалы в прифронтовой зоне и не только, то можно найти арсенала больше, чем есть в некоторых воинских частях!
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Кирпичев - это какой то зебил с простого нарида выбросил...
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Короче, сое пофик на детей, они о них говорить не желают, а только о Зе!
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Issy - а почему ты не прокоментировал вот этого идиота Кирпичев ..?
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В случае умышленного теракта - не поможет. Чуть то, пэпик из оффшоров снимет.
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завжди в кацапа знайдеться відмазка, щоб грошей не давати
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Это не хряк- мародёр , а военнослужащие и мусора .Во всех детских передачах надо учить детей и родителей.В школах в каждом классе учить детей распознавать мины,гранаты и тд и как им поступать .Проводить тренажи.Попытаться узнать опыт Израиля.Просто так гробить любопытных малышей-святотатство!
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Ти маєш на увазі того хряка який готував Україну для здачі *****? Забув вибухи сміттєвих урн?
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Десь підлога поділась..... На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция - Цензор.НЕТ 5900
Воно б написало: "При Порошенко такого не было".
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а детям нельзя было(родители, школа, держава) сказать что играться с гранатами и снарядами нельзя?
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Заложенная природой любознательность - сложно заглушить. В общем плане это хорошо, но в данном случае - трагедия.
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Они вполне могли не знать, что это граната. Если только на самом деле не на свалке нашли, а один из них из дома принес. Следствие проверит, служил ли кто на Донбассе из родственников, да и вообще всех служивых из села проверят.
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ВОГ мог оказаться на свалке в 2-х вариантах: 1. Умысел (теракт) так как даже если ни кто его не найдет, рано или поздно мусор будут собирать и перевозить, в таком случае (так как мусор обычно грузят совсем не деликатно) вероятность взрыва - 99%. 2. Идиотизм, при чем двойной: - Какой то идиот имевший доступ к боеприпасам, сначала (будучи идиотом) спер его. А потом (идиотизм мало излечим) - решил избавиться и ни чего лучшего не придумал, как выбросить в месте скопления людей На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция - Цензор.НЕТ 8043. Вывод - идиоты не менее опасны чем террористы.
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Ну і батьки, які не навчили дітей не ритися на мусорках, як бомжі, - теж не те щоб розумні...
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всі боти під проксі йдуть у гузно
Issy - у італійське, Мефтахудын - у турецьке
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будучи украинцем, ты должен бы знать о 13 млн эмигрантов из страны в связи с удушающим экономическом положением. Или откуда строчишь? А мо нажралось с утреца...
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я перепрошую, я, як українець, який залишається в Україні, цікавлюся - про які 13 млн. йде мова? де ця цифра зафіксована? адже 13 млн. від 40 це більше чверті, таке зменшення кількості людей було б помітне неозброєним оком, але людей менше не стало, ніде.
по друге, яке таке "удушающєє єкономічєскоє положєніє"?? воно у нас все життя (не останні там скількісь років, а просто тупо все життя, починаючи з 848 року) - тяжке і ніколи ще хорошим не було, але нічого такого "удушающєго" я наразі не помічаю - люди жеруть багато і смачно, товстих на вулицях більше аніж худих, а помираючих від голоду взагалі немає.
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Мы начали выезжать из страны с начала 1990-х. Все едут нелегально, а потом - потом получают разрешение на жительство. Т.е. такие - не учтены! И до сих пор в Европе полно наших нелегалов!
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Essendo cittadino Ucraino, dovresti sapere dei tredici milioni dei emmigranti per pessima situazione economica in paese. Da dove stai scrivendo? Oppure sei alcolizzato stamattina!
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сейчас надо в школе (и судя по возрасту раненных детей - в детсаду) проводить уроки по безопасности их собственной единственной жизни и здоровья... и опасности таких совсем не "игрушек"...мальчишек тяжело держать в узде, но хотя бы объяснить можно и нужно (и лучше с фото ампутированных детских ручек и выбитых глаз - это больше впечатлит чем болтовня)
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Да, всё правильно вы говорите, но кто будет этим заниматься. Родители об этом вспоминают, когда беда уже случилась. Мне кажется, что разьяснительной работой должны заниматься военные. Проводить рейды по школам с муляжами всевозможных боеприпасов, которые ребёнок может увидеть, потрогать и запомнить их внешне. Да, это эхо войны, а возможно и спланированная акция запугивания.
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Вы знаете, но мне самому стыдно признаться...с сединой в голове только пришел страх за свое безбашенное детство (когда не было гаджетов и мы все росли на улице, как бурьян, потому что родители были на работе до вечера... а летом - село... это еще страшнее)))
***

жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит... в оба глаза
все десять пальцев на руках
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Ну, если все десять пальцев на руках, значит вы были смышлёным сорванцом с инстинктом самосохранения.
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Вчера в самом Днепре пострадал еще один малолетний ребенок - нашел патрон 9мм и бил по нему чем-то. В результате взрыв, ребенок в больнице.
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Очень тревожные новости. А сколько ребёнку лет? Сейчас каникулы и эти сорванцы предоставлены сами себе. Даже не представляю, как их можно обезопасить от такой беды, у них ведь чувство самосохранения отсутствует напрочь. На поводках их что ли выгуливать (шутка).
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Якесь бидло сувенір додому принесло,погралось і викинуло.
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Тут надо вспомнить Афганистан и другие горячие точки. Масса покалеченных детей и взрослых. Это было далеко и нас не касалось. (Чужую беду руками разведу). Теперь это пришло и к нам.
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У Нас не надо Афгана или других горячих точек. Нам достаточно вспомнить уроки после ВОВ. Ни какой Афган не сравнится с масштабами трагедий послевоенных подрывов детей на найденных боеприпасах .
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при чем их находили просто в своих в огродах до 70-х... и далее
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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