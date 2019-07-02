 На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление НПУ в Днепропетровской области.
Предварительно установлено, что вероятно взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.
Как сообщили в полиции, пострадавшие дети нашли боеприпас на мусорной свалке.
"Мы пообщались с детьми, находящимися в больнице в контактном состоянии, дети нашли это устройство на свалке в поселке", - отметила пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.
Напомним, ранее председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов рассказал, что двух детей, которые пострадали от взрыва в Днепропетровской области, прооперировали, еще двух оперируют.
Напомни, ЧП произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Воно б написало: "При Порошенко такого не было".
Issy - у італійське, Мефтахудын - у турецьке
по друге, яке таке "удушающєє єкономічєскоє положєніє"?? воно у нас все життя (не останні там скількісь років, а просто тупо все життя, починаючи з 848 року) - тяжке і ніколи ще хорошим не було, але нічого такого "удушающєго" я наразі не помічаю - люди жеруть багато і смачно, товстих на вулицях більше аніж худих, а помираючих від голоду взагалі немає.
отам і сиди
***
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит... в оба глаза
все десять пальцев на руках