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 Политика Украины
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 "У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа". ВИДЕО

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что работники избирательного штаба партии работают на волонтерских началах.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию о "продаже" округов "под ключ" за $300 тыс. кандидатам в депутаты по мажоритарной системе, Корниенко заявил, что "это не правда".

"Мы не берем эти деньги с мажоритарщиков, мы не можем их брать, нет такого. Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит). Мы не уверены, что мы можем принять от мажоритарщиков эти платежи назад, потому что это для нас финансово большой риск по отчетности НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. - Ред.). Нам нужно проверить 200 человек, это очень тяжело. Мы проверяем каждого человека и организацию, которые вносят нам деньги", - рассказал глава штаба "Слуги народа".

Также Корниенко рассказал, чем еще партия помогает мажоритарщикам.

"У нас есть подготовка. Вчера был учебный семинар на целый день. Мы рассказывали, как выигрывать выборы, как заниматься своими кампаниями. У нас есть технологическая составляющая, очень серьёзная (не могу назвать фамилию, поскольку это засекреченные люди), они строят сеть полевых консультантов, которые будут вести несколько округов, помогать нашим кандидатам выстраивать свою стратегию", - пояснил Корниенко.

На вопрос, кто оплачивает их работу, глава штаба "Слуги народа" заявил, что "у нас все в партии волонтеры, мы же хотим изменений в стране - это общий тренд".

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готово голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дмитро Разумков: "Розрахунок породистими щенятами або округами - це точно не про нас! Купити франшизу в партії "Слуга народу" не можна"

Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.

Источник: https://censor.net.ua/v3135173
 
 
 Топ комментарии
 
" Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит) "

"У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2688
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Все эти игры с демократией пора заканчивать. Население, в подавляющем большинстве имеющее менталитет малолетних детей, не может выбирать себе лидеров. Разве в детском садике воспитатель назначается по итогам выборов детишками ?
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А крильця і сяючий німб кандидатам у депутани і працівникам штабів СН приготували?
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волонтёрские начала это прибыльная штука. у мну однокурсник на волонтёрстве нехило поднялся.
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А че не заработать на бесплатных дураках?
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по его подьему я бы не сказал, шо там зарабатывают. там даже не срубают, там выпиливают мотопилой.
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Главное, что есть шаровой и безотказный ресурс. А у нас его оказалось 73%. Доить - не передоить.
"Покуда есть на свете простой нарид дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки". Лиса Алиса
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вообще то он поднялся в последние 5 лет, хотя с нулевых рыпался и всё как то безрезультатно, чего он только не пробовал. а тут карты легли!! и его пример мну абсолютно убедил, шо и все последующие годы в волонтёрском движении не будут отличаться от предыдущих))
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У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа....Безплатна праця , це аксіома , сама неефективна. Значить ці робітники у партії слуга ... розраховують на девіденди пізніше, або просто є чорна бугалтерія.
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" Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит) "

"У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2688
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Нема чим розуміть ... Вони головою тільки їдять ...
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ЗЕбилы на ручнике не стоят. Они на нем совершают фрикционные движения, пытаясь получить от этого удовольствие.
Чем дальше, тем им труднее признаться даже себе, что они идиоты и лохи.
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До них доходит медленно, но зато дойдет крепко. Жаль только сколько шкоды успеют наделать плохиши. Разгребать опять всем украинцам придется
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Не дойдет. Проверено на избирателях януковича. То госдеп виноват, то массоны то кореша олигархи.
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Тобто звіту про витрату грошей на вибори "партії" не буде... Суцільний чорний нал.
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"У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6340память рыбки из аквариума...помните как ботва тему с волонтерами пороха обсасывала?где эти сосуны? "У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6340
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Это пьяная рожа врет и не краснеет. Впрочем они все врут

https://youtu.be/y5GQHVyF5kE
Смотрим 26-50 мин. видео.
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Все эти игры с демократией пора заканчивать. Население, в подавляющем большинстве имеющее менталитет малолетних детей, не может выбирать себе лидеров. Разве в детском садике воспитатель назначается по итогам выборов детишками ?
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Нас спасет только Пиночет, давно знаю.
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в трещину к своиму пиночету, любитель крепкой руки
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Ну а що, вони ж "прікалісти". І їхні виборці такі ж - думають що все життя проживуть отак дуркуючи
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Некорректное сравнение.
Дуче, хоть и по своему разумению, но все-таки пытался страну в порядок привести. Зе - открыто её валит.
Дуче жестко разобрался с мафией. Зе - открыто служит одному из её боссов.
Дуче заставил олигархию работать на страну. Зе - отдал страну ей на разграбление.
Так что мелкому сморщенному урюку до Дуче - как до Китая раком. Рядом с ним он еле-еле поц.
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за эти достижения итальянцы его и повесили вместе с любовницей за ноги на площади
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На химию их, падел, ковать ядрёный щит Ррррродины!
Шучу, конечно. Пусть там хоть тапки шьют, только бы от выборов подальше держались.
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садисты вы ребята, нет чтобы просто телевизор запретить
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Это не лицо, а рожа питекантропа. Извините ошибка, не питекантропа, а козлорылого.
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Такое лицо от поколениями злоупотребления алкоголем.
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У партії всі волонтери. А половину державної казни за один місяць кенґурування з'їли, мабуть миші.
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Зеленскому нужна Рада, которая будет принимать нужные законы, а не ставить палки в колёса.
Наиболее вероятный сценарий это коалиция после выборов Слуги народа с какой-то другой партией. Вероятно Батькивщина или За життя. НО это в случае, если Слуга не получит большинства. Это необходимость, т.к. нормальная работа возможна только при поддержке голосующего большинства в Раде. Схема не новая, так работают парламентарии большинства стран. То есть договариваются с оппозицией.
Рада сейчас - это сброд. Но скоро его вычистят.
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Срать вони хотіли на Вкраїну, інакше не голосували б за зєломойських ґерцлів.
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Згадалося:

ххх: хелп! ктонить! каг по инглишу буит волонтерство? я тут резюме заполняю, хочю похвастаца!
ууу: free blowjob
ххх: пасибки!
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"мы не берем эти деньги с мажоритарщиков мы не можем их брать" ага, прямо с другой планеты.
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"У нас все в партии волонтеры"

Ух-ты! Ах-ты! Все мы - космонавты... (с)
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"У нас в партии все волонтёры" - какой смешной анекдот)))
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Комментируя информацию о "продаже" округов "под ключ" за $300 тыс. кандидатам в депутаты по мажоритарной системе, Корниенко заявил, что "это не правда".
"Мы не берем эти деньги с мажоритарщиков, мы не можем их брать, нет такого. Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит). Источник:https://censor.net.ua/v3135173 То есть они не продают округа, а ПОКУПАЮТ ОКРУГА
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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