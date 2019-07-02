 "У нас все в партии волонтеры", - Корниенко об оплате работы политтехнологов "Слуги народа". ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию о "продаже" округов "под ключ" за $300 тыс. кандидатам в депутаты по мажоритарной системе, Корниенко заявил, что "это не правда".

"Мы не берем эти деньги с мажоритарщиков, мы не можем их брать, нет такого. Мы даже наоборот платим за их регистрацию 40 тыс. гривен. (партия платит). Мы не уверены, что мы можем принять от мажоритарщиков эти платежи назад, потому что это для нас финансово большой риск по отчетности НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. - Ред.). Нам нужно проверить 200 человек, это очень тяжело. Мы проверяем каждого человека и организацию, которые вносят нам деньги", - рассказал глава штаба "Слуги народа".

Также Корниенко рассказал, чем еще партия помогает мажоритарщикам.

"У нас есть подготовка. Вчера был учебный семинар на целый день. Мы рассказывали, как выигрывать выборы, как заниматься своими кампаниями. У нас есть технологическая составляющая, очень серьёзная (не могу назвать фамилию, поскольку это засекреченные люди), они строят сеть полевых консультантов, которые будут вести несколько округов, помогать нашим кандидатам выстраивать свою стратегию", - пояснил Корниенко.

На вопрос, кто оплачивает их работу, глава штаба "Слуги народа" заявил, что "у нас все в партии волонтеры, мы же хотим изменений в стране - это общий тренд".

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готово голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.

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Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.