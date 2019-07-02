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 Политика Украины
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 "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа". ВИДЕО

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в формировании партийного списка и распределении кандидатов на определенных местах не было никакого алгоритма. Только первую десятку партии отбирали с учетом "медийности" кандидата.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Вы можете спросить Дмитрия, он скажет, что, когда мы начали формировать список, мы сели и сразу из головы... там 50-70 фамилий набросали. Остальные, да, это был вопрос, потому что необходимо было искать, выяснять, проводить беседы, спрашивать", - рассказал глава штаба "Слуги народа".

На уточняющий вопрос, неужели только в процессе выборов стало ясно, что нужны 200 человек для списка "Слуги народа", Корниенко ответил, что "мы в процессе к этому пришли".

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"Президентская кампания была тестом для многих людей, и многие его не прошли. В том-то и дело, что во время президентской кампании мы видели вокруг себя намного больше людей, чем потом оказалось. Потом был такой этап, что мы поняли, что реально ядро команды 10-15 человек. А по остальным нужно делать какие-то выводы по кому-то, кто-то не понимал свое место дальше", - пояснил Корниенко.

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готово голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.

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Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.

Источник: https://censor.net.ua/v3135143
 
 
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пусть портнов повесит агента лолиту. а потом с ним разберёмся.
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Все идет к тому, что таких, как ты, загоним в такое стойло, шо выйти вам из него не будет никакой возможности больше никогда -во благо Украины
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Так наверно и в Кабинет Министров "накидают". А потом куда вас,упырей, кидать?
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Згадали всіх? 50 кумів? Чи 70 сватів? Як було, так і залишилось. Все згадують. Щоб НОВИХ не було.
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НЕЛЬЗЯ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПАРТИЮ (Слуга нароад) СУТЬ КОТОРОЙ - ПУСТОЕ МЕСТО!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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