 "Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа". ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Вы можете спросить Дмитрия, он скажет, что, когда мы начали формировать список, мы сели и сразу из головы... там 50-70 фамилий набросали. Остальные, да, это был вопрос, потому что необходимо было искать, выяснять, проводить беседы, спрашивать", - рассказал глава штаба "Слуги народа".

На уточняющий вопрос, неужели только в процессе выборов стало ясно, что нужны 200 человек для списка "Слуги народа", Корниенко ответил, что "мы в процессе к этому пришли".

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"Президентская кампания была тестом для многих людей, и многие его не прошли. В том-то и дело, что во время президентской кампании мы видели вокруг себя намного больше людей, чем потом оказалось. Потом был такой этап, что мы поняли, что реально ядро команды 10-15 человек. А по остальным нужно делать какие-то выводы по кому-то, кто-то не понимал свое место дальше", - пояснил Корниенко.

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готово голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.

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Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.