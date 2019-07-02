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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
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 Торговля языком не принесет никаких дивидендов. И не остановит Россию, - Порошенко. ВИДЕО

Главная цель пророссийского реванша в Украине - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России все земли от Донбасса до Галичины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" написал у себя на странице в Facebook.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым.

Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины. Россия понимает, шо вступление Украины в эти два союза - это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это личная позиция Богдана, - Стефанчук об идее сделать русский язык региональным на Донбассе

Именно поэтому, по его словам, "Европейская Солидарность", ее дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ - Евроатлантическкю Хартию.

"Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там - четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели - мира и безопасности через членство в НАТО, благосостояния - через вступление в ЕС", - отметил экс-президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке

Источник: https://censor.net.ua/v3135140
 
   
 Топ комментарии
 
Петр Алексеевич, как же Вас не хватает. Этот зебил просирает все, что Вы сделали для Украины...
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как вы, на цапии, не любите Пороха - оно и понятно - вы так плохо еще не жили как при Порохе)))
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по факту так - но не делайте себе - кумиров
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Какая "торговля языком"? Законы о региональных языках есть во всех нормальных странах. Хватит жить уже своим шовинизмом. Такое впечатление, что кто-то собирается обязывать, принуждать к русскому языку. По моему это только украинский навязывают.
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А чего мне палиться? У меня в свидетельстве о рождении написано "русский". Естественно я хочу себе в том числе и языковых прав. Я плачу налоги также как и все. В чём проблема?
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В том что ты агент влияния вражеского государства.
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В чём я агент? Я тоже как и ту получил новый загранпаспорт и очень рад безвизу. Рад либерализации. Но я не согласен с великоукраинским шовинизмом. Почему я должен быть лишён языковых прав? Даже Россия всяким татарстанам и то какие-то права даём. Я уже молчу о развитых странах. Да, мой родной язык - русский. Уж извини.
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Россия как раз целенаправленно убивает местные языки. Посмотри что они делают с Крымом. Украина таким не занимается, она просто отказывается от их финансирования.
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украинцы у себя дома. ты в гостях.
они хотят что бы у них дома с НИМИ разговаривали на их мове
если ты чем то не доволен - тебя в россии русским обеспечат.. какие проблемы..))))))
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На Московии и в её колониях живут миллионы украинцев .у них нет своей автономии и они лишены возможности учить свой родной язык хотя также платят налоги,колоний много на Московии если что то вам в Украине или в Германии не нравиться можете свалить в одну из колоний Московии и там качать свои языковые права
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Артьом так їдь на росію, хто тобі заважає? А хто тобі заважає розмовляти россійською мовою, писати? На росії державна російська, в Україні - українська, що тобі не так? Все справедливо!
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Ну, що ж ти брешеш? Хто тебе позбавляв мовних прав? Ти пишеш та розмовляеш російською і тобі ніхто не заважає! А тягнути в Україну російські умови не треба! Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9349
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Какие российские условия? Зачем они мне? Хватит уже жить военной ментальностью. Все жители (ну может кроме ряда пенсионеров) хотят быть в ЕС. Реально за Россию очень мало людей. Тем более никто не хочет жить в ДНР или в Крыму (который никто никогда не признает и будет вечная резервация).
У меня есть мои условия. Вот швед в Финляндии имеет языковые права. И я хочу.
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Тебе кто то запрещает в быту общаться на русском ? Одно дело общение в быту, другое дело государственный язык. Любой госслужащий обязан владеть государственным языком. Если нет - НАХ.
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Дело не только в "гослужбе". Проблема в том, что усиливается давление на "общечеловеческую сферу". Начали с образования, потом радио и ТВ, теперь до кафешек дошли.
По сути вы прячитесь за фразой "все должны выучить украинский язык". Его уже давно все выучили. Вы хотите навязать его как средство общения вообще. А это уже входит в конфликт с личными языковыми правами.
Я понимаю, что сейчас война и все дела. Но тем не менее. Такая большая страна и без региональных языков при очевидных пропорциях - это не есть нормально.
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а потому что ...понаехали і встановлюєте свої правила ...Крим Донбасс ********** ...це все твої "соплеменники" , хоча у вас і "племени своего нет" ..."воровской" зброд ...повторюсь ...дорогу до свого сракопупенска знаєш
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Опять оскорбляешь. Ты вообще нормально можешь общаться? Я где-то сказал, что я путинист или что?
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Артьом, ти просто "великоруский шовініст"!
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Неа. Ведь я в отличии от тебя не хочу запретов на украинский язык. В этом наша разница. Я эталонный демократ.
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а кто ты? натуральный путинист.. все твое мировоззрение оттуда
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Суд разрешил ГБР изъять документы в банке Порошенко по делу против него
https://is.gd/4z4KwT

🤔
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Зате зможуть вислужитися перед загарбником.
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Це правда пане призиденте. Але кому ви це розповідаете? 71 відсотку неадекватних зелених, які замість того, щоби будувати державу взяли її та продали за якогось клоуна. Ці люди хворі на голову.
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Мне нет разницы на каком языке разговаривает брат, сестра, сосед, сосед соседа и моя мама.
главное, чтобы жили лучше чем в Швейцарии!!!
Нашли с чем "бороться"..
Лишь бы пыль в глаза людям пускать..язык, язык..
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Вы не будете жить как в Швейцарии, если у нас всё будет как в России. Путин в начале 2000ых обещал догнать Португалию. Даже нефтяной бум не помог. Так как для этого нужно реформировать страну, а не оставлять совок и выращивать новых шариковых.
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Повторю. Русский язык=низкий уровень жизни. Очень просто.
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Говори на украинском и резко станешь лучше жить!
Ты суть то саму пойми...
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Можно попробывать. На русском точно не будешь. Россия имеет очень темное наследие, которое мешает стране двигаться вперед. Зачем оно нам? Не лучше от него отказаться.
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Но суть то не в языке...
хоть на английском говори сейчас, но мы лучше жить не станем!
станут жить лучше мои правнуки!!
сейчас не с языком "воевать" нужно!
А убрать коррупцию, убрать тендеры левые, чтобы прекратили воровать, не выводили всякие Ахметы, Пинчуки, Порошенки наши деньги в офшоры.
сделать бизнесу нормальные условия по налогам, завести инвесторов европейских и т.д...
вот когда будет работа, шикарная зарплата, МЫ все начнем лучше жить!
И не смотря, на каком языке будем общаться..
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Да вообще вот настолько все равно кто на каком языке разговаривает лишь бы на русском только.
Как то вот так это все равно и происходит.
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Язык определяет, сознание. Сознание - определяет бытие. Русский язык включает нас в российское информационное поле и привязывает к холопской, ордынской ментальности и, следовательно, низкому уровню жизни.
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Если Украина наша, была всю жизнь с Британией, то мы говорили всю жизнь на английском...
а так, разговариваем на русском, потому, что связаны били с той гребанной россией.
пройдет время, будут дети, внуки общаться на украинском... всему свое время!
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Вот поэтому то ты никогда и не будешь жить как в Швейцарии,потому,что тебе все без разницы.Разве,что в такой,которую со всех экранов обещает построить облезлая мерзость рабинович
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Кто о чем, а ***** о барышах!🎈🎈🎈
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Если для тебя, моральный урод, родной язык - это барыш, то ты не человек
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Коломойского сегодня видели в рясе ,наверное в попы подался,чтобы под своего Торговля языком не принесет никаких дивидендов. И не остановит Россию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5263 конать
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Як кореш Петі контрабандист та лідер ОПГ Алік Нарік? Робить все виходить як з Петіні корефани до цього робили.
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Эти ОПГ с Украины никогда не выходили,они будут и при новой власти,можешь у Коломойского спитати
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Не бреши, зебіл, Нарік до Порошенка прямого стосунку не має. До Павелка - так; але Павелко - фірташевський.
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за месяц єтот зеленский слил большую половину того что достигнуто было кровью и потом украинцев, как єто все трагично и не справедливо .
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Каждый должен дать клятву и подписать Хартию. Сильный ход.
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ще не докрав ?
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Кроме языка...ЗЕ может торговать еще
тупыми шутками
бренчать писюном по рояли
селфитса с шаурмой
прыгать как придурок по фонтанам...

Но...ВИНОВАТ ВО ВСЕМ ПЕПА!!!))))
и через 1год...и через 5...он все равно будет виноват)))
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Порошенко возродил в Украине АРМИЮ, добился ТОМОСА и принятия закона о МОВЕ.
Зекоманда будет пытаться все это уничтожить. Что-то сразу, а что-то постепенно.
Начали с мовы.
Как только моральный урод Богдан начал поднимать вопрос о мове , так сразу параллельно возбудилась и расея.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!
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Зебеня вже відхрестився від цього, кажучи шо це його лічноє мнєніє. Так якого хрена він призначив на цю посаду цього ушльопка з таким мнєнієм?
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Вы сильно высокого мнения о ТуЗЕ Игрь Валерича!)))
Зверушек в АП назначил гражданин Израиля...истинный хозяин этого Зоо-Борделя под названием Слуга Народа
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Тому Петя торгував совістю та Україною.
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пэтюнчик то умишком скудеет с каждым днем😀
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Яка жирна стаття для вилизування дупи Порошенку! Бачу - тролі залижуть до смерті мародера. Патологоанатом так і занотує у висновку: "Зализаний до смерті". Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9850
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Так это Украина, а не Порошенко. А Украине мы лизать готовы.
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Не треба Україні лизати. Зализуйте у себе в Росії когось. А українці Україну ******* щиро і раді послужити. Навіть загинути за Україну - це честь велика. А лизати щось, або когось - це не в українських традиціях.
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Если в коментах всплывает тема про жопы...так и знай... это конек ЗЕ фунтиков)))
Раньше анально-копрофильскую ячейку удерживали кацапы посетители ЦН...но ЗЕ фаны их нещадно вытеснили))))
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..........мова и Томас нас СПАСУТ. Да здравствует ОТЕЦ НАЦИИ.
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Звучит сейчас как хлеб и соль нас Спасут и СМЕХ СМЕХ и СМЕХ ,кто же смеётся с хлеба и соли,так завтра можно и Родину продать
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Клован за месяц президенства опустил Украину ниже плинтуса,сдает позиции на фронте отводит войска,на политической арене как лоха кинули,даже никакого диалога с шутом на счет России в ПАСЕ не вели,все ватники и регионалы за месяц прибыли в страну чтобы продолжать заниматься тем чем занимались, чиновники им назначенные во многих случаях это любители русского мира и русского языка и советской истории, и это только за месяц работы,страшно подумать что Клован сделает со страной за 5 лет
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А ты на месте ***** уважал бы это клованское чепушило?)))
Да его свои на смех подымут...
Воффа ты шо с клованами международную политику делаешь? Может ты тоже клован?))))
Вот ЗЕбоба и мается неприкаяным...
ЕС уже приняла и ОТУСТИЛА...
ДАЛЕЕ БОЛЕЕ...
ДА 73% ЫЛИТЫ?)))
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Зеленський опустив Україну в очах Раші? Бо поїхав по запрошенню в Америку? Що отримав запрошення від Трампа, чого Петро не отримував всі три роки? Хм.
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В ЕС оно уже сьездило...
Еще и от Трампа прилетит пианисту черенок от лопаты с зади...
Но виноват будет ПЕПА?!)))
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Перестав быть президентом в Порошенко появилось время заняться Украиной, вместо себя любимого?
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Во время выборов все себя не жалеют, потому что могут потом потерять большее, а всё потому что в Депутаты идут ради выгоды и ради того чтобы защитить свой бизнес и всё из за то го что эти депутаты всё законодательство сделали против своего же народа ,а может не своего народа Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8079
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Мерзотник, столько внесший, для раскола страны, продолжает смердеть... Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6127 Торгівля мовою не принесе ніяких дивідендів. І не зупинить Росію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7559
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защита страны,ее суверенитета,языка,культуры это раскол страны? надо было идти на уступки ватным слоям населения и сделать из страны смехотворное подобие украинского государства где ненавидят язык,культуру и все украинское?
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Судя по голосованию в ПАСЕ никаких в ЕС гарантий нет и не будет.
Они там "устали от войньі" не поднимая жопьі не меньше наших ватников.
Ну в чем гарантии будут, немцьі, французьі, или может венгрьі или итальянцьі будут шашкой махать?
Им на жопе ровно сидеть трудно.
Вся гарантия только в том, что они обязательно вьіразят очередную озабоченоть )))
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Соевое властолюбивое недоразумение, иди ужо лесом.
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Чувак! Ты постишь под флагом ВЕЛИКОБРИТАНИИ!!!
А это внутриукраинский вопрос!!!
Твое мнение тут ПЕРВОЕ С КОНЦА!)))
гуляй Солсбери!)))
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Пан Геракл, Вы сеете раздор в Украине за гроши соевого хряка, уворованные у народа. Гуляй, нищеброды!
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Порох Батя - что за цирк? Вы как будто не уходили!!! Надеюсь вы контролируете этИХ зЕБЯТ!
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у пети ностальгия, или не может вспомнить что он не президент: но зачем эти статьи его постоянно печатать.........
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Так в Конституции же закреплено движение в ЕС и НАТО. Какая,нах Хартия? Сейчас еще пчеловод прибежит со своим Универсалом. Филькины грамоты.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТорговля языком не принесет никаких дивидендов. И не остановит Россию, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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