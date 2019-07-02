 Торговля языком не принесет никаких дивидендов. И не остановит Россию, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" написал у себя на странице в Facebook.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым.

Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины. Россия понимает, шо вступление Украины в эти два союза - это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - отметил Порошенко.

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Именно поэтому, по его словам, "Европейская Солидарность", ее дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ - Евроатлантическкю Хартию.

"Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там - четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели - мира и безопасности через членство в НАТО, благосостояния - через вступление в ЕС", - отметил экс-президент.

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