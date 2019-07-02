 Торговля языком не принесет никаких дивидендов. И не остановит Россию, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" написал у себя на странице в Facebook.
"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым.
Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины. Россия понимает, шо вступление Украины в эти два союза - это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - отметил Порошенко.
Именно поэтому, по его словам, "Европейская Солидарность", ее дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ - Евроатлантическкю Хартию.
"Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там - четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели - мира и безопасности через членство в НАТО, благосостояния - через вступление в ЕС", - отметил экс-президент.
они хотят что бы у них дома с НИМИ разговаривали на их мове
если ты чем то не доволен - тебя в россии русским обеспечат.. какие проблемы..))))))
У меня есть мои условия. Вот швед в Финляндии имеет языковые права. И я хочу.
По сути вы прячитесь за фразой "все должны выучить украинский язык". Его уже давно все выучили. Вы хотите навязать его как средство общения вообще. А это уже входит в конфликт с личными языковыми правами.
Я понимаю, что сейчас война и все дела. Но тем не менее. Такая большая страна и без региональных языков при очевидных пропорциях - это не есть нормально.
https://is.gd/4z4KwT
🤔
(а ботва с испугу спамит).
главное, чтобы жили лучше чем в Швейцарии!!!
Нашли с чем "бороться"..
Лишь бы пыль в глаза людям пускать..язык, язык..
Ты суть то саму пойми...
хоть на английском говори сейчас, но мы лучше жить не станем!
станут жить лучше мои правнуки!!
сейчас не с языком "воевать" нужно!
А убрать коррупцию, убрать тендеры левые, чтобы прекратили воровать, не выводили всякие Ахметы, Пинчуки, Порошенки наши деньги в офшоры.
сделать бизнесу нормальные условия по налогам, завести инвесторов европейских и т.д...
вот когда будет работа, шикарная зарплата, МЫ все начнем лучше жить!
И не смотря, на каком языке будем общаться..
Как то вот так это все равно и происходит.
а так, разговариваем на русском, потому, что связаны били с той гребанной россией.
пройдет время, будут дети, внуки общаться на украинском... всему свое время!
тупыми шутками
бренчать писюном по рояли
селфитса с шаурмой
прыгать как придурок по фонтанам...
Но...ВИНОВАТ ВО ВСЕМ ПЕПА!!!))))
и через 1год...и через 5...он все равно будет виноват)))
Зекоманда будет пытаться все это уничтожить. Что-то сразу, а что-то постепенно.
Начали с мовы.
Как только моральный урод Богдан начал поднимать вопрос о мове , так сразу параллельно возбудилась и расея.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!
Зверушек в АП назначил гражданин Израиля...истинный хозяин этого Зоо-Борделя под названием Слуга Народа
Раньше анально-копрофильскую ячейку удерживали кацапы посетители ЦН...но ЗЕ фаны их нещадно вытеснили))))
Да его свои на смех подымут...
Воффа ты шо с клованами международную политику делаешь? Может ты тоже клован?))))
Вот ЗЕбоба и мается неприкаяным...
ЕС уже приняла и ОТУСТИЛА...
ДАЛЕЕ БОЛЕЕ...
ДА 73% ЫЛИТЫ?)))
Еще и от Трампа прилетит пианисту черенок от лопаты с зади...
Но виноват будет ПЕПА?!)))
Они там "устали от войньі" не поднимая жопьі не меньше наших ватников.
Ну в чем гарантии будут, немцьі, французьі, или может венгрьі или итальянцьі будут шашкой махать?
Им на жопе ровно сидеть трудно.
Вся гарантия только в том, что они обязательно вьіразят очередную озабоченоть )))
А это внутриукраинский вопрос!!!
Твое мнение тут ПЕРВОЕ С КОНЦА!)))
гуляй Солсбери!)))