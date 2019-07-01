EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Киевские новости, Фоторепортаж
  6181  57
Материалы по теме:
Все про:Киев (17654) мост (452) пьянство (698) патрульная полиция (1282)

 Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульные полицейские остановили нетрезвого водителя, который хотел заехать на новый пешеходный мост в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Киева.

30 июня, около 5 часов утра, инспекторы патрульной полиции увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на новый пешеходный мост.

Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция 01

Смотрите: Стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист. ФОТО

Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель прошел освидетельствование с помощью драгера в присутствии двух свидетелей, прибор показал результат - 0,58 промилле.

Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция 02

Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Красиво как", - в сети появилось видео из салона "Мерседеса", водитель которого заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. ВИДЕО

Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция 03

Напомним, это уже не первый случай заезда на новый велосипедно-пешеходный мост на транспорте.

Источник: https://censor.net.ua/v3135088
 
 
 Топ комментарии
 
Внедорожник, мдя... Позорище. А вообще, смотрю, это становится мейнстримом, набухаться и поехать на пешеходный мост, перед сосками выделываться
 показать весь комментарий
 
В тюрьму молокоса на 5 лет и пусть ямы копает копает каждый день.
 показать весь комментарий
 
Это будет повторятся пока не сделают сам заезд невозможным, нужно чтоб нечего крупнее велосипеда не проходило по габаритам.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Внедорожник, мдя... Позорище. А вообще, смотрю, это становится мейнстримом, набухаться и поехать на пешеходный мост, перед сосками выделываться
 показать весь комментарий
 
 
скоро жители сельских районов на внедорожниках по моту поедут


 показать весь комментарий
 
 
между прочим зря смеешся,это конечно не лексус и не бмв,но кто ездил знает,проходимость при хорошей резине у него отличная
 показать весь комментарий
 
 
я думаю тебе такой автомобиль подойдет он подчеркнет твою индивидуальность
 показать весь комментарий
 
 
Тупарь, ещё раз: эта машинка славится феноменальной проходимостью
 показать весь комментарий
 
двигатель 1,1 л, 53 л. феноменальная тут только ты имбецилка
 показать весь комментарий
 
 
на базе этого авто при совке делали санитарные амфибии,спосбные предолевать водные преграды со скоростью 10 км в час,тоже так чтоб знал
 показать весь комментарий
 
 
ну это же хорошо,купи себе этот автомобиль и будешь преодолевать водные преграды
 показать весь комментарий
 
 
такие машины все расхватали вот и нет в свободной продаже это же не лексус задрыпаный
 показать весь комментарий
 
может и так,в лексусе провок перется и стой,а там маму вспомнил,скрукту сделал и плыви дальше)
 показать весь комментарий
 
Найкраща. Я в дитинстві бачив, як на волинці через калюжу-озеро переправляли людей в повінь. До речі, повені в тих краях були в край рідкістю.
 показать весь комментарий
 
для охотника и рыбака да,а на счет нищеброда,ну расскажи о своем ферари))
 показать весь комментарий
 
Это будет повторятся пока не сделают сам заезд невозможным, нужно чтоб нечего крупнее велосипеда не проходило по габаритам.
 показать весь комментарий
 
 
Это ж нужно 2 железных столбика поставить.Денег в бюджете нет.Или додуматься немогут.
 показать весь комментарий
 
 
это надо пару тройку лишить прав и посадить условно хотя бы,и проблема уйдет
 показать весь комментарий
 
В тюрьму молокоса на 5 лет и пусть ямы копает копает каждый день.
 показать весь комментарий
 
 
Еле на мост нашкрябали, а на заграждения у пидалика денег не хватило.
 показать весь комментарий
 
Скорей бы Украину в ЕС приняли там много пешеходных мостов
 показать весь комментарий
 
хорошая машина для своего времени,особено при хорошем пелеметчике)
 показать весь комментарий
 
на кой хер тогда мост и если ограждения к нему? давай тогда проход по нему по пстору с регистрацией данных,и при чём Кличко,к каждому пьяному дебилоиду???
 показать весь комментарий
 
ну вот, сначала быдло на "Мерсе" пыталось заехать, а теперь рагули на Ссанг Янг подтянулись.. следующими, ждем эксковаторщика Федю и водителя асфальто/катка Миколу..
 показать весь комментарий
 
А за газон и тротурную плитку кто платить будет? Шрек Баблокат а ты не рагуль? Не?
 показать весь комментарий
 
Эту быдлоту, ничего не остановит, кроме, как лишать прав на пару-тройку лет.
 показать весь комментарий
 
или на законодательном уровне ломать ноги...
 показать весь комментарий
 
Лишение прав и конфискация автомобиля!
 показать весь комментарий
 
 
ну так обнародуйте чей нуворишь!!! страна должна знать своих "хероеф"...
 показать весь комментарий
 
0,58 промилле это не много..тут дело в отсутствии мозга..
 показать весь комментарий
 
 
Точно, ему даже если "стрелять в голову, то в мозг не попадут".
 показать весь комментарий
 
Выдайте ему повестку в военкомат и сдерите. И усё!
 показать весь комментарий
 
Нужно поставить гамняную мину для тяжёлых машин свыше 184кг
 показать весь комментарий
 
Мост не рассчитан на транспортные средства.
Это попытка убийства группы лиц!
Под суд и на зону.
 показать весь комментарий
 
 
берите пример как в Штатах... нарушения устанавливать по-совокупности....Алкоголь, нарушение правил ДД, повреждение газона, повреждение моста... за все это, того корейского металлолома будет мало, чтоб расплатиться... дальше пусть пешком ходит... по мосту и по земле...
 показать весь комментарий
 
 
Да тут на десятку лет тянет если в Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6927 совокупности
 показать весь комментарий
 
ну вот скажите пожалуйста ! что с такими ********* делать....? отобрать права. машину, и очковую девственность у гребня.... ну а что ещё с подонками делать? животное пусть вонючка купит новую травку и перестелит газон обязательно! или так и оставят изуродованный газон...его нужно было там дубинками по голове киздить и приговаривать: нельзя животное. тварь такая ,ездить пьяному на машине! снова по башке дубинками и приговаривать...нельзя вонючка ездить по газонам...((
 показать весь комментарий
 
конечно отобрать права, покатайтесь в другой стране в нетрезвом виде - таких проблем наберетесь , что вам и не снилось, штрафы заоблачные и потом еще права востанавливать, доказывая всем что ты нормальный и была просто случайность, бес попутал.
 показать весь комментарий
 
пугачиха он тоже на своём майбахе по перону прям к двери вагона подкатывает )))
 показать весь комментарий
 
Еле на мост нашкрябали, а на заграждения у пидалика денег не хватило, но скорее всего мозгов.
 показать весь комментарий
 
ьщзгов не хватает у быдла. Быдлу никакое заграждение не помеха
 показать весь комментарий
 
Зеленський і його команда знову висловлюють проросійську позицію, та співають в унісон з російськими окупантами... https://www.youtube.com/watch?v=ksVIzsH3TBk&feature=youtu.be
 показать весь комментарий
 
Водителя посадить на лет 5 , а машину отдать на нужды фронта . Вот и все
 показать весь комментарий
 
 
Этот так называемый "фоторепортаж" - ну просто образец мусорского покрывательства преступников, и прочих социальных отбросов! П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 158
Вместо того, чтобы всей стране показать морду этого сраного БЫДЛА, чтобы каждый желающий при встрече мог в неё плюнуть (а имеющий хорошее здоровье и настроение - ещё и зарядить в неё кулаком!))), так наша обосранная и оплёванная "реХвормована" мусорня - закрывает всё что только можно: морду этого дебила; номер его машины, и даже бамажку в его руках! Пипец просто! И мы еще ждём от этой так рьяно сочувствующей отбросам общества мусорни - какой-то борьбы с этими самыми отбросами??! П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 158 П'яний водій намагався на позашляховику в'їхати на новий пішохідний міст у Києві, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 158
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиПьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх