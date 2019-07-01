 Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Киева.
30 июня, около 5 часов утра, инспекторы патрульной полиции увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на новый пешеходный мост.
Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
Водитель прошел освидетельствование с помощью драгера в присутствии двух свидетелей, прибор показал результат - 0,58 промилле.
Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.
Напомним, это уже не первый случай заезда на новый велосипедно-пешеходный мост на транспорте.
Это попытка убийства группы лиц!
Под суд и на зону.
Вместо того, чтобы всей стране показать морду этого сраного БЫДЛА, чтобы каждый желающий при встрече мог в неё плюнуть (а имеющий хорошее здоровье и настроение - ещё и зарядить в неё кулаком!))), так наша обосранная и оплёванная "реХвормована" мусорня - закрывает всё что только можно: морду этого дебила; номер его машины, и даже бамажку в его руках! Пипец просто! И мы еще ждём от этой так рьяно сочувствующей отбросам общества мусорни - какой-то борьбы с этими самыми отбросами??!