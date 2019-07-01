 На 16 членов ЦИК оказывают информационное давление, - Слипачук. ВИДЕО

Она заявила, что происходит так называемое медиакиллерство, то есть информационные угрозы во время предвыборной кампании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Впрочем, Слипачук заверила, что ЦИК является независимым органом, а все факты давления пообещала передать правоохранителям.

"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как председателя ЦИК, так и в адрес других членов ЦИК, а также их семей. Эти медийные истерики направлены на нагнетание общей ситуации и действительно провокационны. Я хочу сказать, что я буду отстаивать независимость ЦИК, безусловно", - отметила председатель Центризбиркома.