 На 16 членов ЦИК оказывают информационное давление, - Слипачук. ВИДЕО

Она заявила, что происходит так называемое медиакиллерство, то есть информационные угрозы во время предвыборной кампании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Впрочем, Слипачук заверила, что ЦИК является независимым органом, а все факты давления пообещала передать правоохранителям.
"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как председателя ЦИК, так и в адрес других членов ЦИК, а также их семей. Эти медийные истерики направлены на нагнетание общей ситуации и действительно провокационны. Я хочу сказать, что я буду отстаивать независимость ЦИК, безусловно", - отметила председатель Центризбиркома.
Х**лу на**ать.
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об Иркутской области....тишина,
Она утонула ....
Тебя и сегодня не попускает ?
у большевиков же получилось.