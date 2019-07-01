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 Смерть детей при пожаре на Одесчине: полиция выяснила, что матери были в гостях. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в частном доме в Одесской области, в котором погибли четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесчины, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Окнянского и Подольского подразделений полиции. Как установили полицейские, две местные жительницы 19-ти и 23-х лет, оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза.

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"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, родители детей. Решается вопрос о квалификации уголовного производства", - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

Смерть детей при пожаре на Одесчине: полиция выяснила, что матери были в гостях 01
Смерть детей при пожаре на Одесчине: полиция выяснила, что матери были в гостях 02

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Напомним, ЧП произошло 1 июля около семи утра в одном из сел Окнянского района Одесской области. В частном жилом доме, где находились девочки 2017 и 2018 г.р., произошло возгорание домашнего имущества. Спасатели, которых вызвали местные жители, заметив задымление, обнаружили детей без признаков жизни.

Источник: https://censor.net.ua/v3135067
 
 
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Какие матери? Две самки-алкашки со способностью размножаться к сожалению.
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Так в русскочелюстных сёлах это норма. Там даже бабы точно не знают от какого соседа дитя получилось.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСмерть детей при пожаре на Одесчине: полиция выяснила, что матери были в гостях. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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