EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия, Общество
  134  2
Все про:авто (3644) Полтава (482) коммунальное предприятие (74) коммунальные услуги (270)

 В Полтаве легковой автомобиль провалился под асфальт. ВИДЕО

В Полтаве в гаражном кооперативе в микрорайоне Огневка легковой автомобиль ВАЗ-21061 во время движения провалился под асфальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Полтавське телебачення", водитель автомобиля во время инцидента не пострадал. ВАЗ достали из ямы с помощью крана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3135047
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тяжёлый, ****, автомобиль.. Бронированый, наверное
 показать весь комментарий
 
Хе не выдержал асфальт кацапского суперкара 😂
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Полтаве легковой автомобиль провалился под асфальт. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх