 В Полтаве легковой автомобиль провалился под асфальт. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Полтавське телебачення", водитель автомобиля во время инцидента не пострадал. ВАЗ достали из ямы с помощью крана.

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