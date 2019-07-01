 В Полтаве легковой автомобиль провалился под асфальт. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Полтавське телебачення", водитель автомобиля во время инцидента не пострадал. ВАЗ достали из ямы с помощью крана.
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belge
Тяжёлый, ****, автомобиль.. Бронированый, наверное
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01.07.2019 17:29
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Саша Соколенко
Хе не выдержал асфальт кацапского суперкара 😂
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01.07.2019 17:30
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