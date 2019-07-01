 "Молодежь разъехалась. Нет аэропорта. Всей деревней там работали", - жители соседнего с луганским аэропортом оккупированного села Переможное. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, большинство местных - потомки депортированных после Второй мировой войны из восточной Польши украиноязычных лемков. Памятный знак с перечнем сел, из которых приехали местные жители, российские оккупанты разрушили. Многие были вынуждены и сейчас уехать.

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