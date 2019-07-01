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 Политика Украины, Общество
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Все про:аэропорт (1215) война (3514) Луганщина (4099) оккупация (6822) Россия (73208)

 "Молодежь разъехалась. Нет аэропорта. Всей деревней там работали", - жители соседнего с луганским аэропортом оккупированного села Переможное. ВИДЕО

Луганский аэропорт – место, где происходили горячие бои войны на Донбассе. Украинские десантники обороняли его до последнего. В результате сильных обстрелов здания этого стратегического объекта были полностью разрушены. Мало кто знает, что бойцам ВСУ активно помогали местные жители – луганчане и жители соседнего села Переможное.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, большинство местных - потомки депортированных после Второй мировой войны из восточной Польши украиноязычных лемков. Памятный знак с перечнем сел, из которых приехали местные жители, российские оккупанты разрушили. Многие были вынуждены и сейчас уехать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов утонули во время учений в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/v3135006
 
 
 Топ комментарии
 
Ваш народный герой, Чапаев который?
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Вся Луганская молодежь по био паспортам работает в ЕС . Свою землю , цуки, сдали кацапам, а сами теперь тусуются в ЕС.
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У нас при Петьке то же самое. Но это преподносится, как пэрэмога - благодаря безвизу уехать проще.
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Знаешь кто такой Петька?
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нет, Петька, который Мародер, по кличке Свыня. Ну он такой в мятых пиджаках не по размеру больших шастает постоянно.. припоминаешь?
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У тебя и Путина Петькой зовут - 5%-ные мозги еще и не то придумают..
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Петро І, так?
Але він шастав у камзолі, спінджак тоді ще не придумали.
І він вже майже 300 років як кря-кря.
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нет, именно в пиджаке.. его еще Сивый Потрох называют..
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Шото начинаю припоминать... а, был такой перссонаж в костюме,да...., он в квартале еще немного играл. Да, зачетный тип))) а как он играл на рояле...
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не, этот больше по водке специалист..
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Вся Луганская молодежь по био паспортам работает в ЕС . Свою землю , цуки, сдали кацапам, а сами теперь тусуются в ЕС.
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не, им надо было героически на гранатах подорваться и забрать с собой немного оккупантов - тогда бы ты была довольна? А сама то ты чего не воюешь?
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Нет, им надо было не голосовать "за независимость" на референдуме, а тем, кто за нее голосовал, им надо было руки отбить, чтобы больше "галочек" не ставили там, где не надо.
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Знаете, они не получили должного патриотичного воспитания. НО КОГДА КОСНУЛОСЬ, что их могут загребсти воевать сепары, молодежь рванула за защитой в ЕС.
Они очень отличаются к примеру от закарпатцев, их видно - они почти кацапы, но всем говорят, что с Украины. Спрашиваю город- в первый момент они теряются- не знают что отвечать
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Стесняются, значит.
Они не вернутся, конечно, вот в это вот, простите, луганское г*вно.
Останутся в Европе - будут нормальными людьми.
А в ЛНР/ДНР будут одни орки уголовники, естественный отбор, по Чарльзу нашему, Дарвину.
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так нам щас ити эти 73% отбивать руки??? ... можно уже начинать???)))
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а они голосовали на референдуме за "независимость"? на хлебало свое ответишь?
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могу, только вряд ли до тебя ********* дойдет. если нормальным языком не доходило - и на фене не дойдет.
твоя судьба - быть быдлочмом, им и оставайся.
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ну так по делу есть что высрать? нет? расскажи своим литературным руссссским языком - как могли голосовать на референдуме в 14 году ребята по 12-14 лет?

давай начинай. напрягись. остатками мозга.
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Некому было им руки отбивать.
Ждали вас из Австралии и Словении.
Думали вы приедете и по цмвилизованному по европейски поотбиваете,что бы в варварстве не обвинили.
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Вот наблюдаю за тобой и жду , когда ты жопу от стула оторвешь и пойдешь с оружием Украину от оккупанта защищать .
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из окопа вещаешь, софия дуглас пригожинская паскуда?
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Это новый лахтинский набор, их теперь в ЛДНР вербуют, там дешевле.
Ведь Вы же видите, какую линию ведет "товарищ", не виновато население ЛДНР ни в чем, их невинных, насильно затащили в независимость. Не голосовали они за независимость, не голосовали, и пенсии украинские хотят полыучать исправно иначе их Ринату Леонидовичу придется содержать а у него столько денг нет, потому только за гос. счет.
Население ЛДНР тлько потому живы, что идиотизм - это не преступление, за него не наказывают. Они сами себя наказали своим существованием в своей поганой дыре.
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А ты точно не пригожинское?
Почему это вдруг молодежь несовершеннолетняя должна была отбивать аэропорт,который обстреливали точками У, пока вы с зелеными шмарклями развлекались?
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ага, причем с голыми руками отбиваться от колонн тяжелой техники.

блин.. у самого болит, как вспомню - звоню подруге, ночь, около 11, она говорит - стою на балконе, подо мной по всей улице колонна танков.. было бы чем пальнуть - пальнула бы, хрен с ним что сама погибла бы..и так 500 тыс населения - безоружные и в шоке, когда придут наши и все это шобло разгонят.. когда хотя бы пришлют подмогу, когда в мае еще наши военные части в городе просто кровью заливали - никакой помощи не пришло!
я могу понять - не было возможности, и т.д...

Но как мало надо иметь мозгов и сердца, чтобы обвинять этих людей, что их оккупировали...
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А где я написал, что молодежь должна была "отбивать аэропорт"?
Вы очечки правильные надели, тварь пригожинская, привыкшая передергивать текст?
Или от перепоя не отошли, как Владимир Александрович с сегодняшней поятой рожей?
Или вы - тварь ГРУшная, ведь все что Луганск - вотчина ГРУ?
Вон сколько вас вылеало, как г*вна из мешка насыпало.
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Maks Kolorto

не, им надо было героически на гранатах подорваться и забрать с собой немного оккупантов - тогда бы ты была довольна? А сама то ты чего не воюешь?
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О как.
А голосовали то "за независимость".
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каким образом "луганская молодежь" сдала свою землю кацапам?

А вы знаете, что они думают об Украине? Что ВСУ не смогли их защитить, и бросили их БЕЗОРУЖНЫХ в Рашку. А теперь еще и предателями обзывают.

вы таки прикольные: работают в РФ - предатели. Работают в ЕС - предатели.

из-за таких как вы Украина и разваливается в первую очередь.
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ой, высрала известная сепарша. давай еще.

Где я написал, что ЛНР и ДНР - надо отдать в РФ?

цитатку плиз.

Нет - завали хлебало.

Я просто называю вещи своими именами. Никто не имеет право запретить гражданину Украины не жить в ЛНР и не мечтать житьв РФ или ЛНР. И - да, Украина не смогла защитить своих граждан от агрессии РФ.

Правда глаза колет? утрись, ты сепарша цензорская.
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Ось так само як луганська сепарня відхрещується від того , що свою малу батьківщину продала кацапським оркам за віртуальну херню з телевізора - так і зебіли скоро відхрестяться від шмарклі..
"А вы знаете, что они думают об Украине? Что ВСУ не смогли их защитить, и бросили их БЕЗОРУЖНЫХ в Рашку. А теперь еще и предателями обзывают." (С)
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еще раз - КАКИМ ОБРАЗОМ луганская молодежь (в 14 году было по 12-16 лет) - продала родину кацапам?

ЗАВАЛИ ХЛЕБАЛО, чмо ты вонючее пригожинское. могу такой выслушать только от тех кто воевал сам.

итак, романскамнем (шо закономерно, с русским именем - цитатой с американского фильма, но пишет почему-то на украинском, типа изображает патриота).

рассказуй - где служил, когда, в каких местах принимал участие в боевых действиях?

нет - тогда ПРИПУХНИ.
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Вся Луганская молодежь по био паспортам работает в ЕС . Свою землю , цуки, сдали кацапам, а сами теперь тусуются в ЕС.

Зато все украинские патриоты из Львовской области работают исключительно в Украине.
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Молодежь разьехалас...в новые места обитания, где их опять будут" ущимлять"," неслышать" и "распинать"...
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Нет, им просто неохота воевать за "русский мир" или сидеть на подвале с просверленными коленками за свой бизнес.
Вполне нормальное человеческое желание, как мне кажется.
Вот на вменяемость надо ту луганскую молодежь проверить, которая поехала в РФ зарабатывать, рискую тем, что их в любой момент могут объявить фантомными террористами фантомной ДРГ.
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когда снаряды на голову падают - побежишь не туда куда хочешь. а туда, куда МОЖЕШЬ. А летом 14 года в Украине через линию фронта бежать было - самоубийство. Потому бежали часто в Рашку.

не судите категорично. А то как бы ВАС потом не судили такой же меркой.
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Пять лет на то, чтобы "перебежать" куда надо, было, конечно, недостаточно.
Хорошо, что хоть знают, куда бежать, чтобы пенсию получать, и без ГЛОНАСС.
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мать.. пенсию - молодежь...

вы правда такие безмозглые или ваши высеры рассчитаны на 73% олигофренов Украины?
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кстати, выкормыш ты пригожинский - чо такое ГЛОНАСС?

вы чмыри кацапские палитесь постоянно на таких простых вещах, это капееец.

как вам еще верят кто-то из наших олигофренов?
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Почему ты будучи гражданином Австралии вредишь Украине?
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Врежу?
Да окститесь, разве я крышую торговлю донбаскими метамфетаминами?
Впрочем вы, как патриот Украны, просто обязаны забанить меня на форуме навечно.
Так что бегите к модератору швидко.
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Причём тут наркотики? О чём Вы вообще? Дело в том, что Ваши выступления вредят Украине. И я не понимаю, почему Вы переключились на наркотики и на модератора.
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Я ничего против не имею. Просто констатация их убогой реальности.
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николя, с чего ты взял, что молодежь луганщины, которой в 14 году было по 12-14 лет, которая заканчивала украинские школы, вообще мечтала о Рашке или о каком-то та референдуме?

откуда вообще сведения, что луганчане мечтали и мечтают жить в РФ? последние опросы говорят что 60% хотят в Украину, 20 - в ЕС, остальные - да, в Рашку. Ну 5 лет пропаганды и не такое могут, в 14 году таких кто мечтал о рашке было аж 8 порцентов

ВОСЕМЬ ПРОЦЕНТОВ!!! о каких очередях на рефендуме вы говорите? открыли 1 участок из 10, чтобы картинку из бабок создать. а посчитали вообще как захотели.

хватит тут заливать российскую пропаганду.

дайте мне пульт от телевизора - через год весь Луганск будет ходить в вышиванках и кричать Слава Украине!
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"последние опросы говорят что 60% хотят в Украину"
О как.

"через год весь Луганск будет ходить в вышиванках и кричать Слава Украине"
До последних президентских выборов я бы тоже так сказала, но теперь я в этом совершенно не уверена, 73% леммингов просто не могут ошибаться, раз они верят не тому, что видят их глаза, а тому, что им канал "г+г" вещает.
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вот именно 73% дебилов и стали таковыми - потом что тупо повторяют то что им говорят "украинские СМИ", которые ВСЕ принадлежат пророссийским олигархам.

да, у кого контроль над СМИ - тот и музыку заказывает.

Завтра Зеля скажет - все должны ходить в фиолетовом - повалят скупать фиолетовое.

от 80 до 90% в каждой популяции - овцы. И только 10-15% - пастухи.
И нечего одним овцам упрекать других за то что у них пастухи разные.

куда вам поведут - туда и пойдете как миленькие.
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Факт остается фактом - никакой пульт не добавит человеку того, чего забыла "добавить" ему природа. Если 8% мечтали, то где были остальные 92!!!!%? Согласен, они может быть и не ждали Россию, но они ждали Халяву!
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и что - в остальной Украине не так?

ага, по последним выборам очень заметно, ага.

ну атак нечего упрекать других если у самих рыло в пуху по самые не могу.
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Старые пердуны, мастурбирующие на СыСыСэР, накликали полный пистец руцкага мира, а молодежи теперь едь куда хош, чтобы хоть как то выжить.
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Мне особенно про "деревню" понравилось. Ще до війни там були одні села.
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Всею дярёвнею-то разъехалися. Знамо дело, работы нетутя. Одним-одно хрычьё по избам да завалинкам... И-э-эх, горька-то судьбинушка, горе горючее, неминучее... Едино, чаво радуеть-то - биндер ентих окаянных да пиндосов не пустили Лугандон-батюшку сапогом топтать, парады содомитов здеся проводить!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7



Орки играют свою часть спектакля, срежиссированного в Москве. Обстреляли санитарный автомобиль.
Чтобы Вова в очередном видео дрожащим голосом сказал: Надо дать им рузкий языг, автономию и все, что ни пожелают, лишь бы перестали стрелять.
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Сверни этот фейк в трубочкуи засунь себе в задницу,петушок.
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Почему как ни кацап-так сразу какая-то гомосятина?! Даже в фэйках!
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А как же пагудеть. Услышать и мы всех кормим. ТРЕБУЮ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К США (станем 51 штатом). Иначе беда будет. А у Китайцев закажем настоящий забор или стену из бетона вдоль границы с идиотами.
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Тоді вже краще вільно асоційованою державою, як Пуерто-Ріко.
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дяревня она и есть дяревня...
а от село...то ж інша пісня
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Село це щось таке хороше.
Цицькато-сіновальне, сало-самогонне, добре й щедре.
А дєрєвня як блювотина за сараєм...
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ну здравствуй милая дяревня
а вот и дедушка седой
мне радостно в окошке машет
елдой
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глухая русская дяревня
шпионский спутник прям над ней
и самому не интересно
и богу всё загородил
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Ну і як тут без маестро...

Эдуард Шляпников
Вздрогнет под ногой порог...

Вздрогнет под ногой порог
Проскрипит калитка звонко..
В сенях положа котомку
Пыль стряхну с себя дорог

На окне свеча коптит
Смотрит из угла икона
Только слышно из загона
Как скотина голосит

Я вернулся жив здоров
Ты не плачь, моя старушка
Только ноги как горбушка
От кирзовых сапогов

В печке гаснут угольки
Хлебом с солью стол ломиться
Стариков родные лица
Поседели от тоски

После стольких лет в боях
Здравствуй, русская глубинка!
Выпала из глаз слезинка
И повисла на бровях
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Молодежь разъехалась. Нет аэропорта. Всей деревней там работали", - жители соседнего с луганским аэропортом оккупированного села Переможное. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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