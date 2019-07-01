 "Молодежь разъехалась. Нет аэропорта. Всей деревней там работали", - жители соседнего с луганским аэропортом оккупированного села Переможное. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, большинство местных - потомки депортированных после Второй мировой войны из восточной Польши украиноязычных лемков. Памятный знак с перечнем сел, из которых приехали местные жители, российские оккупанты разрушили. Многие были вынуждены и сейчас уехать.
2601 76
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Жители соседнего с Армянском Красноперекопска в оккупированном Крыму также жалуются на отравления. ВИДЕО
Наемники РФ разместили 16 гаубиц, 7 танков и 6 ЗРК на территории аэропорта оккупированного Луганска, - ОБСЕ
Оккупанты на неделю продлили каникулы школьникам Армянска и соседних сел
Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль. ВИДЕО
Документальный фильм об обороне Луганского аэропорта выйдет на экраны в конце 2019 года, - Госкино
+22
У "вас" это где?
+19
Ваш народный герой, Чапаев который?
+8
Вся Луганская молодежь по био паспортам работает в ЕС . Свою землю , цуки, сдали кацапам, а сами теперь тусуются в ЕС.
Але він шастав у камзолі, спінджак тоді ще не придумали.
І він вже майже 300 років як кря-кря.
Они очень отличаются к примеру от закарпатцев, их видно - они почти кацапы, но всем говорят, что с Украины. Спрашиваю город- в первый момент они теряются- не знают что отвечать
Они не вернутся, конечно, вот в это вот, простите, луганское г*вно.
Останутся в Европе - будут нормальными людьми.
А в ЛНР/ДНР будут одни
оркиуголовники, естественный отбор, по Чарльзу нашему, Дарвину.
твоя судьба - быть быдлочмом, им и оставайся.
давай начинай. напрягись. остатками мозга.
Ждали вас из Австралии и Словении.
Думали вы приедете и по цмвилизованному по европейски поотбиваете,что бы в варварстве не обвинили.
Ведь Вы же видите, какую линию ведет "товарищ", не виновато население ЛДНР ни в чем, их невинных, насильно затащили в независимость. Не голосовали они за независимость, не голосовали, и пенсии украинские хотят полыучать исправно иначе их Ринату Леонидовичу придется содержать а у него столько денг нет, потому только за гос. счет.
Население ЛДНР тлько потому живы, что идиотизм - это не преступление, за него не наказывают. Они сами себя наказали своим существованием в своей поганой дыре.
Почему это вдруг молодежь несовершеннолетняя должна была отбивать аэропорт,который обстреливали точками У, пока вы с зелеными шмарклями развлекались?
блин.. у самого болит, как вспомню - звоню подруге, ночь, около 11, она говорит - стою на балконе, подо мной по всей улице колонна танков.. было бы чем пальнуть - пальнула бы, хрен с ним что сама погибла бы..и так 500 тыс населения - безоружные и в шоке, когда придут наши и все это шобло разгонят.. когда хотя бы пришлют подмогу, когда в мае еще наши военные части в городе просто кровью заливали - никакой помощи не пришло!
я могу понять - не было возможности, и т.д...
Но как мало надо иметь мозгов и сердца, чтобы обвинять этих людей, что их оккупировали...
Вы очечки правильные надели, тварь пригожинская, привыкшая передергивать текст?
Или от перепоя не отошли, как Владимир Александрович с сегодняшней поятой рожей?
Или вы - тварь ГРУшная, ведь все что Луганск - вотчина ГРУ?
Вон сколько вас вылеало, как г*вна из мешка насыпало.
не, им надо было героически на гранатах подорваться и забрать с собой немного оккупантов - тогда бы ты была довольна? А сама то ты чего не воюешь?
А голосовали то "за независимость".
А вы знаете, что они думают об Украине? Что ВСУ не смогли их защитить, и бросили их БЕЗОРУЖНЫХ в Рашку. А теперь еще и предателями обзывают.
вы таки прикольные: работают в РФ - предатели. Работают в ЕС - предатели.
из-за таких как вы Украина и разваливается в первую очередь.
Где я написал, что ЛНР и ДНР - надо отдать в РФ?
цитатку плиз.
Нет - завали хлебало.
Я просто называю вещи своими именами. Никто не имеет право запретить гражданину Украины не жить в ЛНР и не мечтать житьв РФ или ЛНР. И - да, Украина не смогла защитить своих граждан от агрессии РФ.
Правда глаза колет? утрись, ты сепарша цензорская.
"А вы знаете, что они думают об Украине? Что ВСУ не смогли их защитить, и бросили их БЕЗОРУЖНЫХ в Рашку. А теперь еще и предателями обзывают." (С)
ЗАВАЛИ ХЛЕБАЛО, чмо ты вонючее пригожинское. могу такой выслушать только от тех кто воевал сам.
итак, романскамнем (шо закономерно, с русским именем - цитатой с американского фильма, но пишет почему-то на украинском, типа изображает патриота).
рассказуй - где служил, когда, в каких местах принимал участие в боевых действиях?
нет - тогда ПРИПУХНИ.
Зато все украинские патриоты из Львовской области работают исключительно в Украине.
Вполне нормальное человеческое желание, как мне кажется.
Вот на вменяемость надо ту луганскую молодежь проверить, которая поехала в РФ зарабатывать, рискую тем, что их в любой момент могут объявить фантомными террористами фантомной ДРГ.
не судите категорично. А то как бы ВАС потом не судили такой же меркой.
Хорошо, что хоть знают, куда бежать, чтобы пенсию получать, и без ГЛОНАСС.
вы правда такие безмозглые или ваши высеры рассчитаны на 73% олигофренов Украины?
вы чмыри кацапские палитесь постоянно на таких простых вещах, это капееец.
как вам еще верят кто-то из наших олигофренов?
Да окститесь, разве я крышую торговлю донбаскими метамфетаминами?
Впрочем вы, как патриот Украны, просто обязаны забанить меня на форуме навечно.
Так что бегите к модератору швидко.
откуда вообще сведения, что луганчане мечтали и мечтают жить в РФ? последние опросы говорят что 60% хотят в Украину, 20 - в ЕС, остальные - да, в Рашку. Ну 5 лет пропаганды и не такое могут, в 14 году таких кто мечтал о рашке было аж 8 порцентов
ВОСЕМЬ ПРОЦЕНТОВ!!! о каких очередях на рефендуме вы говорите? открыли 1 участок из 10, чтобы картинку из бабок создать. а посчитали вообще как захотели.
хватит тут заливать российскую пропаганду.
дайте мне пульт от телевизора - через год весь Луганск будет ходить в вышиванках и кричать Слава Украине!
О как.
"через год весь Луганск будет ходить в вышиванках и кричать Слава Украине"
До последних президентских выборов я бы тоже так сказала, но теперь я в этом совершенно не уверена, 73% леммингов просто не могут ошибаться, раз они верят не тому, что видят их глаза, а тому, что им канал "г+г" вещает.
да, у кого контроль над СМИ - тот и музыку заказывает.
Завтра Зеля скажет - все должны ходить в фиолетовом - повалят скупать фиолетовое.
от 80 до 90% в каждой популяции - овцы. И только 10-15% - пастухи.
И нечего одним овцам упрекать других за то что у них пастухи разные.
куда вам поведут - туда и пойдете как миленькие.
ага, по последним выборам очень заметно, ага.
ну атак нечего упрекать других если у самих рыло в пуху по самые не могу.
Орки играют свою часть спектакля, срежиссированного в Москве. Обстреляли санитарный автомобиль.
Чтобы Вова в очередном видео дрожащим голосом сказал: Надо дать им рузкий языг, автономию и все, что ни пожелают, лишь бы перестали стрелять.
а от село...то ж інша пісня
Цицькато-сіновальне, сало-самогонне, добре й щедре.
А дєрєвня як блювотина за сараєм...
а вот и дедушка седой
мне радостно в окошке машет
елдой
шпионский спутник прям над ней
и самому не интересно
и богу всё загородил
Эдуард Шляпников
Вздрогнет под ногой порог...
Вздрогнет под ногой порог
Проскрипит калитка звонко..
В сенях положа котомку
Пыль стряхну с себя дорог
На окне свеча коптит
Смотрит из угла икона
Только слышно из загона
Как скотина голосит
Я вернулся жив здоров
Ты не плачь, моя старушка
Только ноги как горбушка
От кирзовых сапогов
В печке гаснут угольки
Хлебом с солью стол ломиться
Стариков родные лица
Поседели от тоски
После стольких лет в боях
Здравствуй, русская глубинка!
Выпала из глаз слезинка
И повисла на бровях