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 Политика Украины
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 Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде. ВИДЕО

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск и призвал присоединяться к его команде тех, кого не устраивает "политический бардак".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

Климкин подбагодарил всех за поддержку и понимание.

Министр подчеркнул, что внутри страны все едины в желании освободить украинских моряков, заложников, политических заключенных.

"Одновременно мы должны понимать, какую ловушку нам пыталась подсунуть Россия – опозорить наших моряков, делать вид, что они совершили преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма и судебных исков", - сообщил он.

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"Любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию, поэтому вне зависимости от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск", - сказал он.

По словам министра, сейчас пришло время для того, чтобы строить настоящую политическую команду.

"Всех, кого не устраивает современный политический бардак, адресую призыв – присоединяйтесь", - добавил Климкин.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

28 июня российское следствие выдвинуло восьми военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции.

Климкин призвал всех, кого не устраивает современный политический бардак, присоединиться к его команде 01

Источник: https://censor.net.ua/v3134969
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно !

А настоящие патриоты должны судить украинских моряков по законам РФ !
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Народ України в першу чергу не влаштовував бардак порошенка, частиною якого був саме клімкін. Тому місце клімкіна на смітнику української політики та держуправління! Більш бездарного міністра МЗС в Україні ще не було!
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а какой при Порошенко был бардак? чувак, лохи как раз устали от порядка, им захотелось карнавалить, ржать с телевизора и больше жрать шаурмы, но тем больней будет расплата. "чем лучше вечером, тем хуже утром."
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Народ України в першу чергу не влаштовував бардак порошенка, частиною якого був саме клімкін. Тому місце клімкіна на смітнику української політики та держуправління! Більш бездарного міністра МЗС в Україні ще не було!
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полностью согласен
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а какой при Порошенко был бардак? чувак, лохи как раз устали от порядка, им захотелось карнавалить, ржать с телевизора и больше жрать шаурмы, но тем больней будет расплата. "чем лучше вечером, тем хуже утром."
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Ну вот крым расийским не признавали, донбасс не федерализовали, да и вобше ***** никак не слухлы... От для тих гивнюкив яким це не подобаецця і є бардак... Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 6134
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Да ***, всю дорогу МЗС Украины были рьяными блюстителями государственности и национальных интересов. И только при Порохе, с Климкиным на пару, мы всё это потеряли.

Вы там чё, совсем в сосну ударенные? На пороха можно гнать сколько угодно (и по внутренней политике я и слова в его защиту на скажу) - но внешняя - была лучшая за все годы, с распада совка. Равной ей была лишь внешняя политика времён князей Руси Киевской.

Эра зебилов, я фигею...
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ну, теперь порядок... всё блесчить як котві яйця Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 3265 Ну, бездарность, она такая... наступил на яйца пианисту - и уже бездарный
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Агент КГБ Климкин когось там призывает ... Зашквар Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак" присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 3640
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ФСБ
так же и как его шеф
агент Лолита Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак" присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 4379
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Правильно !

А настоящие патриоты должны судить украинских моряков по законам РФ !
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я шото пропустил?
пеця с медведчуком договорились с ****** за наших моряков?
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не спи, замерзнешь.. и останешься голодным Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 1926
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Ты, **** ватная, дофига всего пропустил.

И то, как ЗЕ понабирал сепаров в свою партию, и то, как сдал Украину в ПАСЕ, и то, как встречался с Ахметовым и Медведчуком, и то, как предлагал договариваться с ******.
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Гэбня перекрасилась в ФСБ , но осталась гэбней по сути . И кстати насчет Лолиты ... Я могу доказать , шо он завербован любому лолиботу . Хотите Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 5689
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Приступим ... это быстро . Хто контролирует все крупные денежные потоки на территории московии ? Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 3911
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Все крупное контролирует гэбня . А теперь прикинем , шо к чему ... Каким образом Порошенко открыл в Липецке предприятие ? ОН шо , подошел к мэру города и договор заключил ? А - аааа ? Так с кем же договаривался Порошенко ? Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 5436
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сьездь на фабрику и покажи шо она открыта ... не неси всякую ересь.. и харе бухать
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Шо , задел трошки ? Хоспади , та это же элементарная логика .
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это шо допрос?)
давай как то без меня))
сразу к делу)
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ты 3 дня назад обещала поведать, что именно Порошенко украл, но слилась. потом обещала расписать где ты лично сталкиваешься с коррупцией, но влепила Порошенко. ты в каком классе учишься и почему не в пионерском лагере?
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Ты такие курсы окончил с красным дипломом? Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 7456

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своих мыслей у тебя походу нет свинобот?)
картинки мля сидишь перебираешь даун шакаладный?
слюнявчик поправь дибиляка шоб не закапало
тебе их еще по смене передавать Клімкін закликав усіх, кого не влаштовує "******** політичний бардак", приєднатися до його команди - Цензор.НЕТ 1094
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Точно. Агент кдб, який НЕ дав засудити і посадити наших українських моряків по законам рашки і визнати крим кацапським. 100% агент кдб. А зЕ- патірот. Рабсії Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 3555
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Ты мудило, лично его подписку о сотрудничестве с КГБ ссст при Совете Министров видел? Может и псевдоним знаешь?
Тогда вопрос, кто ты при твоей осведомленности?
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В команду климкина сходу могут приеднатыся такие звёзды политику а как Танька черноволиха, Андрей парубий, Федин тощо. Девиз: разом наз багато,лапши на всех хватит
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там надо делегацию "представителей" из пасе пригласить. таких клоунов как геращенко, гончаренко, береза - еще поискать надо. будет "достойная" команда
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Кацап и его команда?)))
Дайте ему селедки! (с)
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сам бардак устраивает, теперь делает ещё призывы какие-то
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Климкин призвал всех, кого УСТРАИВАЕТ современный политический бардак присоединиться к его команде.


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всіх поголовно українців порозпихати по різних партіях..зелених ,червоних..за життя за смерть..за голос і мовчання..--на любий вибір Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде - Цензор.НЕТ 5468....красота--а бюлетень зробити довжиною ,як доріжка президента
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Ого, скільки кремлеботів зразу набігло. Що, скалкою в дупі вам тепер Клімкін став, не дав Шмарклі та ***** розвести Україну?
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Команда "Клим Космодемьянский". Девиз: "Спалим всё вокруг Киева, шоб не спалил враг!"
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Насколько я помню приказ морякам идти на жестяных корытах против ядерного ВМС России отдавал Порошенко. И где был Климкин когда помогал раздувать этот бардак?
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козломордый. против вашего засранного величия, в 80х афганцы по первой ходили с мотыгами, чеченцы в 90х с АК47 и гладкоствольными ружьями, в 2014 украинцы в касках 48г, кроссовках, форме из секонда и домашними карабинами. результат всегда один и тот же, вас ставят раком, потом вы платите дань.
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Родился в курске, училися в Москве... команда Пети с родины его сватов подбиралась т е с рашки
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лучше когда бичь из Енакиево и вообще нигде не учился? или когда быдло из криворожского колхоза с фальшивыми дипломами?
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Климкину зачот!
Истерика *********** тому подтверждение. Нежданчик подкинул, а зелебоб уже макарону и паркинсоничке зуб дал, шо всё порешает.

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Не се предавайте, украинци, изборите бяха фалифцирани яко от кгб кибер активно меропрятие, кгб куклата зе не е избран.

Климин е смелчага, Господ да го пази и помака на него и всички истински украинци!

И скоро путинистите ще паднат, малкооо ненадейно, но такава е Волята.

КУРАЖ!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКлимкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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