 Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

Климкин подбагодарил всех за поддержку и понимание.

Министр подчеркнул, что внутри страны все едины в желании освободить украинских моряков, заложников, политических заключенных.

"Одновременно мы должны понимать, какую ловушку нам пыталась подсунуть Россия – опозорить наших моряков, делать вид, что они совершили преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма и судебных исков", - сообщил он.

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"Любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию, поэтому вне зависимости от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск", - сказал он.

По словам министра, сейчас пришло время для того, чтобы строить настоящую политическую команду.

"Всех, кого не устраивает современный политический бардак, адресую призыв – присоединяйтесь", - добавил Климкин.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

28 июня российское следствие выдвинуло восьми военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции.