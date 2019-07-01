 Климкин призвал всех, кого не устраивает "современный политический бардак", присоединиться к его команде. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.
Климкин подбагодарил всех за поддержку и понимание.Министр подчеркнул, что внутри страны все едины в желании освободить украинских моряков, заложников, политических заключенных.
"Одновременно мы должны понимать, какую ловушку нам пыталась подсунуть Россия – опозорить наших моряков, делать вид, что они совершили преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма и судебных исков", - сообщил он.
"Любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию, поэтому вне зависимости от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск", - сказал он.
По словам министра, сейчас пришло время для того, чтобы строить настоящую политическую команду.
"Всех, кого не устраивает современный политический бардак, адресую призыв – присоединяйтесь", - добавил Климкин.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
28 июня российское следствие выдвинуло восьми военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции.
Вы там чё, совсем в сосну ударенные? На пороха можно гнать сколько угодно (и по внутренней политике я и слова в его защиту на скажу) - но внешняя - была лучшая за все годы, с распада совка. Равной ей была лишь внешняя политика времён князей Руси Киевской.
Эра зебилов, я фигею...
так же и как его шеф
агент Лолита
А настоящие патриоты должны судить украинских моряков по законам РФ !
пеця с медведчуком договорились с ****** за наших моряков?
И то, как ЗЕ понабирал сепаров в свою партию, и то, как сдал Украину в ПАСЕ, и то, как встречался с Ахметовым и Медведчуком, и то, как предлагал договариваться с ******.
давай как то без меня))
сразу к делу)
картинки мля сидишь перебираешь даун шакаладный?
слюнявчик поправь дибиляка шоб не закапало
тебе их еще по смене передавать
Тогда вопрос, кто ты при твоей осведомленности?
давай ишо
Дайте ему селедки! (с)
Истерика *********** тому подтверждение. Нежданчик подкинул, а зелебоб уже макарону и паркинсоничке зуб дал, шо всё порешает.
Климин е смелчага, Господ да го пази и помака на него и всички истински украинци!
И скоро путинистите ще паднат, малкооо ненадейно, но такава е Волята.
КУРАЖ!