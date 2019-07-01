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 Политика Украины
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Все про:ВСК (173) Парубий (1963)

 Подписание Зеленским закона о ВСК могло бы стать "добрым знаком" сотрудничества с ВР, - Парубий. ВИДЕО

Спикер ВР Андрей Парубий надеется, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента президента.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета в Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Наверное, весь парламент ждет подписания закона о ВСК. Годами мы проводили множество дискуссий на площадке "Диалоги Моне", с нашими европейскими коллегами-депутатами Европарламента. Собственно, в подготовке к этому законопроекту и, как добрый знак сотрудничества, было бы очень важно подписание закона о ВСК", - сказал он.

"Это мое обращение одностороннее: посмотреть, изучить и найти возможность подтвердить решение Верховной Рады Украины", - подчеркнул Парубий.

Также, он отметил, что с первых дней вступления в должность президента Украины народные депутаты слышали "обидные слова" в адрес ВР, а также подчеркнул, что есть непонимание сотрудничества.

Источник: https://censor.net.ua/v3134954
 
   
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Не будет никакого импичмента президента зеленского, его просто вынесут в перед ногами из администрации президента!!!
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Какой хитрюга. Не получишь ты шанса на переворот. Вето и точка.
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Сотрудничества с ВР? А разве не эта ВР прокатила все законопроекты Зеленского?
Избиратель сказал на помойку - значит на помойку.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПодписание Зеленским закона о ВСК могло бы стать "добрым знаком" сотрудничества с ВР, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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