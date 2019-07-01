 450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой. ВИДЕО

Как напоминает Цензор.НЕТ, документ был утвержден депутатами сеймов Литвы и Польши 1 июля 1569 года. Путем объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского образовалась Речь Посполитая - многокультурное, многоязычное и полирелигиозное государство, наследие которого в разной степени повлияло на создание народов, которые сегодня живут на его бывших территориях.
Новая страна стала одной из влиятельнейших в Европе, ее население составляло примерно 7,5 млн человек, и за два столетия выросло почти в два раза. Также она принесла в Европу новое являние - шляхетскую демократию с выборным королем (ранее этим отличалась только собственно Польша).
Территория Речи Посполитой: нынешние Польша, Литва, Латвия, значительные части Украины и Беларуси.
Основной причиной объединения был поиск Литвой союзников в противостоянии экспансии Московского княжества в Ливонской войне. Однако объединению двух стран передовал династический союз 1385 года, и за 150 лет две страны не раз были за шаг от объединения. Союз в одном государстве Польши, Украины и Литвы в 1569-м поставил Речь Посполитую в один ряд с самыми мощными странами Европы и позволил одержать победу в войне с Московией.
Заключение Люблинской унии вызвало ускоренную интеграцию центральных украинских земель и местной знати в западноевропейское политико-социальное общество.
Люблинская уния. Картина Яна Матейко 1869 год.
До объединения украинские земли входили в состав Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В ходе объединения все они перешли к Польской Короне. Таким образом разделенные до тех пор между двумя государствами большинство регионов Украины (Галичина, Подолье, Холмщина, Волынь и Приднепровье) впервые слилась в один политический организм в составе одной страні.
Украинская шляхта и князья, которые ранее были в составе Литвы, а теперь переходили в состав Польши, на переговорах, говорили, что у них есть свои права и им должны гарантировать эти права. Привилегии, которые получили эти земли - Волынь, Брацлавщина, Киевщина - предполагали культурно-административную автономию для этих земель. Последние исследования историков дают основания предполагать о том, что украинская шляхта представляла свои земли как отдельную страну. В дальнейшем постоянное требование признания украинских земель как третьей, полноценной части Речи Посполитой и отказ это сделать со стороны Варшавы приводили к конфликтам и стали одной из причин распада Речи Посполитой.
Польский институт в Киеве создал выставку фотографий "Равные к равным. Свободные к свободным. 450 годовщина Люблинской унии", которая демонстрируется по ходу эскалатора на станции метро "Золотые ворота". Также выставка доступна в видеоформате:
Зачем нам их свободьі, если в своей стране они у нас могут бьіть любьіми.
Московський Улус / Московія одержувала ярлики і платила Орді ясак до 1700 року.
Річ Посполи́та = RES PUBLICA, латиною.
Тобто ця Держава звалась РЕСПУБЛІКА.
(роскажіть це журналістам)
«Res publica is a Latin phrase, loosely meaning 'public affair'. It is the root of the word 'republic', and the word 'commonwealth' has traditionally been used as a synonym for it.»
Res publica - латинська фраза, що вільно означає "публічну справу". Це корінь слова «республіка», і слово «співдружність» традиційно використовується як синонім .»
«Рес Публіка більше відома як Річ Посполи́та (лат. Res Publica ) - східноєвропейська федеративна держава, що існувала протягом 1569-1795 років на теренах ******** Польщі, Русі України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, південної Естонії та західної Московії. Утворилася 1569 року внаслідок Люблінської унії, що об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське у Республіку Очолювалася виборним монархом, який мав складений титул короля польського і великого князя литовського, Великого Князя РусЬкого.»
А если бы Пилсуцкий нормально относился ?!
Козаки прекрасно знали , что такое московская орда и по этой причине долго не хотели единения с "единоверцами" ... Но в том смысл Люблинской Унии , что её цель была полное окатоличевание украинцев любым способом . Вот и начались гонения .
Нужно было быть редкой скотобазой , чтобы загнать запорожцев в союз с мацковской ордой .
Поляки ментально и культурно намного ближе украинцам, чем московиты .
Но категорическое неприятие украинства и украинской мовы там ровно такое же , как в Московии . Ведь почти весь правый берег Днепра был под Московией всего последние 250 лет , а до этого 600 лет была плотная связь с Литвой и Польшей .
Цяжкія тэрытарыяльныя страты нанесла Вялікае княства Літоўскае ў 1569 г., калі вялікі князь літоўскі i кароль польскі Жыгімонт Аўгуст, скарыстаўшы цяжкае становішча княства ў Лівонскай вайне з Масквой, здзейсніў акт дзяржаўнай здрады - незаконна, насуперак сваім абяцанням i прысяганню, парушыў артыкулы 1, 3 i 12 раздзела трэцяга Статута Вялікага княства Літоўскага 1566 г., а таксама сваю грамату 21 снежня 1568 г., у якой абяцаўся захоўваць у цэласці тэрыторыю Вялікага княства. 5 сакавіка 1569 г. ён выдаў універсал аб перадачы Польшчы беларускага Падляшша - гарады Вельск, Беласток, Драгічын на Бузе, Мельнік, а таксама некаторыя паветы. Потым такімі ж незаконнымі актамі былі адарваны ад Вялікага княства i далучаны да Польшчы Валынь, Кіеўшчына і некаторыя іншыя ўкраінскія землі. 1 ліпеня 1569 г. прадстаўнікоў Вялікага княства Літоўскага змусілі папісаць акт Люблінскай уніі, якім прыкрываліся гэтыя незаконныя захопы, а значыць, усё Вялікае княства мелася зліцца з Польшчай.
Аднак гэтага не адбылося. Згодна з двухсотгадовай практыкай саюзных адносінаў паміж Польшчай i Вялікім княствам, Люблінская унія практычна дала магчымасць захаваць Вялікаму княству сваю адасобленасць ад Польшчы. Разам з тым, была ўтворана новая канфедэратыўная дзяржава - Рэч Паспалітая.Пасля смерці ў 1572 г. караля (ён жа i вялікі князь) Жыпмонта Аўгуста не толькі фактычна, але і юрыдычна быў замацаваны суверэнітэт ВКЛ у Статуце 1588 г. У ім нават няма ўспаміну пра Люблінскую унію, апроч таго, у артыкуле 4 раздзела трэцяга выкладзена праграма вяртання раней адарваных тэрыторый i аднаўлення старых межаў княства. Самастойнасць княства гарантавалася забаронай даваць дзяржаўныя пасады, землі, чыны i званні іншаземцам, у тым ліку ўраджэнцам Польшчы. Так, у артыкуле 12 раздзела трэцяга было запісана: «Так же мы, господар, обецуем и шлюбуем под присегою нашою, которую учинили есмо Великому князству Литовскому и всим станам обывателем его... достойностей духовных и светских городов, дворов, грунтов, староств, держав, врядов земских и дворных посесый або в держанье и поживанье и вечностей жадных чужоземцам и заграничником, ани суседом того паньства не маем».
У пачатку XVII ст. сеймавымі пастановамі былі створаны камісіі па ўдакладненні межаў паміж Вялікім княствам Літоўскім i Польшчай. У 1646 г. сейм Рэчы Паспалітай прыняў пастанову аб вяртанні ў склад Вялікага княства Літоўскага беларускіх гарадоў Лоева i Любеча з прылеглымі да іx землямі. Аб захаванні адасобленасці тэрыторыі Вялікага княства ад Польшчы сведчаць пастановы сеймаў 1653 i 1655 гг., якімі забаранялася польскім вайсковым часцям пераходзіць без дазволу межы Вялікага княства Літоўскага, а парушальнікаў дазвалялася знішчыць.
одна из них Переясловская Рада (разумеется) , но вторая - Люблинская Уния !!!
Вспомним стихотворение Тараса :
"А як були ми козаками" это именно про эту проклятую Люблинскую Унию !