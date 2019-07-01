EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Общество
  1368  34
Все про:Беларусь (2845) история (1607) Литва (1326) Польша (4807)

 450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой. ВИДЕО

Сегодня, 1 июля, исполняется 450 лет с дня утверждения Люблинской унии – знакового события в истории Украины и Центрально Восточной Европы.

Как напоминает Цензор.НЕТ, документ был утвержден депутатами сеймов Литвы и Польши 1 июля 1569 года. Путем объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского образовалась Речь Посполитая - многокультурное, многоязычное и полирелигиозное государство, наследие которого в разной степени повлияло на создание народов, которые сегодня живут на его бывших территориях.

Новая страна стала одной из влиятельнейших в Европе, ее население составляло примерно 7,5 млн человек, и за два столетия выросло почти в два раза. Также она принесла в Европу новое являние - шляхетскую демократию с выборным королем (ранее этим отличалась только собственно Польша).

450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой 01

Территория Речи Посполитой: нынешние Польша, Литва, Латвия, значительные части Украины и Беларуси.

Основной причиной объединения был поиск Литвой союзников в противостоянии экспансии Московского княжества в Ливонской войне. Однако объединению двух стран передовал династический союз 1385 года, и за 150 лет две страны не раз были за шаг от объединения. Союз в одном государстве Польши, Украины и Литвы в 1569-м поставил Речь Посполитую в один ряд с самыми мощными странами Европы и позволил одержать победу в войне с Московией.

Читайте также: Украинцы в Перемышле провели шествие в честь воинов УНР. ФОТОрепортаж

Заключение Люблинской унии вызвало ускоренную интеграцию центральных украинских земель и местной знати в западноевропейское политико-социальное общество.

450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой 02

Люблинская уния. Картина Яна Матейко 1869 год.

До объединения украинские земли входили в состав Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В ходе объединения все они перешли к Польской Короне. Таким образом разделенные до тех пор между двумя государствами большинство регионов Украины (Галичина, Подолье, Холмщина, Волынь и Приднепровье) впервые слилась в один политический организм в составе одной страні.

Украинская шляхта и князья, которые ранее были в составе Литвы, а теперь переходили в состав Польши, на переговорах, говорили, что у них есть свои права и им должны гарантировать эти права. Привилегии, которые получили эти земли - Волынь, Брацлавщина, Киевщина - предполагали культурно-административную автономию для этих земель. Последние исследования историков дают основания предполагать о том, что украинская шляхта представляла свои земли как отдельную страну. В дальнейшем постоянное требование признания украинских земель как третьей, полноценной части Речи Посполитой и отказ это сделать со стороны Варшавы приводили к конфликтам и стали одной из причин распада Речи Посполитой.

Польский институт в Киеве создал выставку фотографий "Равные к равным. Свободные к свободным. 450 годовщина Люблинской унии", которая демонстрируется по ходу эскалатора на станции метро "Золотые ворота". Также выставка доступна в видеоформате:

Источник: https://censor.net.ua/v3134923
 
 
 Топ комментарии
 
Фактично це був найбільш легітимний наступник Русі . а не Московська орда.
 показать весь комментарий
 
Вітаю нащадків ВКЛ з цією датою.
 показать весь комментарий
 
Через сто лет все практически оформилось в создание Великого Княжества Руського , при Иване Выговском московиты были разбиты под Конотопом и жалобно скулили, но все испортили продажные долбодятлы, с воплями ...за веру православную!!!..., загнали себя и потомков в таежное московское рабство, под топоры палачей на 350 лет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З московітами немає спільної історії.
 показать весь комментарий
 
 
До 1240 то були колонії Русі, а після Улус Орди (московскій).
 показать весь комментарий
 
А вони кажуть що то всьо було наше, тільки здавали татарам на пашу. Та полякам.
 показать весь комментарий
 
Эх, не добили орду московскую, не осилили...
 показать весь комментарий
 
 
Фактично це був найбільш легітимний наступник Русі . а не Московська орда.
 показать весь комментарий
 
 
Через сто лет все практически оформилось в создание Великого Княжества Руського , при Иване Выговском московиты были разбиты под Конотопом и жалобно скулили, но все испортили продажные долбодятлы, с воплями ...за веру православную!!!..., загнали себя и потомков в таежное московское рабство, под топоры палачей на 350 лет.
 показать весь комментарий
 
 
В Польше сообщили, что семь стран готовят резолюцию против возвращения Быдлостана в ПАСЕ
 показать весь комментарий
 
 
А в Украинской раде порошистов решают убрать украинские голоса из голосов за эту резолюцию, предпочитая политику надутых губ, хлопающих дверей и дешевого самопиара.
 показать весь комментарий
 
Спасибо за историческую справку. Но это все в прошлом. Прущая с востока дичь вкупе с местными подпевалами-печальное настощее.
 показать весь комментарий
 
 
Тормознул Хмельницкий...Не в ту степь завел. Поляки тогда тоже не подарком были,но на них умеючи можно было давить союзами с татарами и турками. Да и московских дурачков можно было к этому подключать.Не хватило ума....
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, що не тормознув а свідомо продався московським царям. Один переяславський псевдореферендом як по підручнику.
 показать весь комментарий
 
 
Эта уния просто поставила Литву в зависимость от Польши. Ну а руська шляхта вообще перестала иметь хоть какой то вес, в отличии от того что имела при Литве
 показать весь комментарий
 
Поляки те еще имперцьі, украинцев в йух не ставят, пусть подотрутся своей унией.
Зачем нам их свободьі, если в своей стране они у нас могут бьіть любьіми.
 показать весь комментарий
 
Были же времена : от моря до моря! Почему я не жил в то время в ВКЛ? А может и жил, но не помню :
 показать весь комментарий
 
 
У битві при Ірпіні у 1320 Республіка ВКЛ звільнила Київ і Русь від Орди.
Московський Улус / Московія одержувала ярлики і платила Орді ясак до 1700 року.
 показать весь комментарий
 
 
Только был выход к Балтийскому морю у Гданьска. А весь берег Черного и Азовского морей были под Османами.
 показать весь комментарий
 
нині вже всі приросли територіями, обросли жирком, шляхетними стали
 показать весь комментарий
 
Кому цікаво знати:
Річ Посполи́та = RES PUBLICA, латиною.
Тобто ця Держава звалась РЕСПУБЛІКА.
(роскажіть це журналістам)


«Res publica is a Latin phrase, loosely meaning 'public affair'. It is the root of the word 'republic', and the word 'commonwealth' has traditionally been used as a synonym for it.»

Res publica - латинська фраза, що вільно означає "публічну справу". Це корінь слова «республіка», і слово «співдружність» традиційно використовується як синонім .»
 показать весь комментарий
 
 
Мдя. Знаковое событие, конечно. Праздновать оккупацию Украины со стороны литовцев и поляков. Оно, конечно, лучше, чем рабство в мацковском улусе, но все равно, ребята, это - не независимость!
 показать весь комментарий
 
«Мдя» - шо там у тебе в роті? Вийми...450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой - Цензор.НЕТ 5505
«Рес Публіка більше відома як Річ Посполи́та (лат. Res Publica ) - східноєвропейська федеративна держава, що існувала протягом 1569-1795 років на теренах ******** Польщі, Русі України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, південної Естонії та західної Московії. Утворилася 1569 року внаслідок Люблінської унії, що об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське у Республіку Очолювалася виборним монархом, який мав складений титул короля польського і великого князя литовського, Великого Князя РусЬкого.»
 показать весь комментарий
 
 
Если бы тогда поляки не притесняли украинцев, а наоборот дали бы им равные права как третьей части Речи Посполитой, не угнетали бы их за православную веру, мокшане бы сейчас так и жили бы у себя на болотах вместе с жабами, а конфедерация Польша-Литва-Беларусь-Украина были бы сильнейшим государством в Европе. А так, пропала тогда Украина а за ней и Польша. Московия победила их всех по отдельности.
 показать весь комментарий
 
 
Оне бы не были бы поляками !
А если бы Пилсуцкий нормально относился ?!

Козаки прекрасно знали , что такое московская орда и по этой причине долго не хотели единения с "единоверцами" ... Но в том смысл Люблинской Унии , что её цель была полное окатоличевание украинцев любым способом . Вот и начались гонения .
Нужно было быть редкой скотобазой , чтобы загнать запорожцев в союз с мацковской ордой .
Поляки ментально и культурно намного ближе украинцам, чем московиты .
Но категорическое неприятие украинства и украинской мовы там ровно такое же , как в Московии . Ведь почти весь правый берег Днепра был под Московией всего последние 250 лет , а до этого 600 лет была плотная связь с Литвой и Польшей .
 показать весь комментарий
 
У XIV - XV стст. амаль уся тэрыторыя беларускай народнасці знаходзілася ў межах Вялікага княства Літоўскага i складала прыкладна 260 тыс. кв. км. Першыя тэрытарыяльныя страты Вялікае княства Літоўскае нанесла ў 1500 г., калі да Вялікага княства Маскоўскага была далучана Бранская зямля i некалькі іншых з беларускім насельніцтвам. Летам 1414 г. маскоўскім войскам быў захоплены Смаленск. Паводле Дзявулінскага замірэння 1618 г. Смаленск i некаторыя паветы гэтай зямлі былі вернуты Вялікаму княству Літоўскаму. Але ў 1654 г. Смаленск зноў быў узяты рускімі войскамі i паводле Андрусаўскага замірэння 1667 г. пакінуты за Масквой, што было замацавана «Вечным мірам» 1686 г.

Цяжкія тэрытарыяльныя страты нанесла Вялікае княства Літоўскае ў 1569 г., калі вялікі князь літоўскі i кароль польскі Жыгімонт Аўгуст, скарыстаўшы цяжкае становішча княства ў Лівонскай вайне з Масквой, здзейсніў акт дзяржаўнай здрады - незаконна, насуперак сваім абяцанням i прысяганню, парушыў артыкулы 1, 3 i 12 раздзела трэцяга Статута Вялікага княства Літоўскага 1566 г., а таксама сваю грамату 21 снежня 1568 г., у якой абяцаўся захоўваць у цэласці тэрыторыю Вялікага княства. 5 сакавіка 1569 г. ён выдаў універсал аб перадачы Польшчы беларускага Падляшша - гарады Вельск, Беласток, Драгічын на Бузе, Мельнік, а таксама некаторыя паветы. Потым такімі ж незаконнымі актамі былі адарваны ад Вялікага княства i далучаны да Польшчы Валынь, Кіеўшчына і некаторыя іншыя ўкраінскія землі. 1 ліпеня 1569 г. прадстаўнікоў Вялікага княства Літоўскага змусілі папісаць акт Люблінскай уніі, якім прыкрываліся гэтыя незаконныя захопы, а значыць, усё Вялікае княства мелася зліцца з Польшчай.
Аднак гэтага не адбылося. Згодна з двухсотгадовай практыкай саюзных адносінаў паміж Польшчай i Вялікім княствам, Люблінская унія практычна дала магчымасць захаваць Вялікаму княству сваю адасобленасць ад Польшчы. Разам з тым, была ўтворана новая канфедэратыўная дзяржава - Рэч Паспалітая.Пасля смерці ў 1572 г. караля (ён жа i вялікі князь) Жыпмонта Аўгуста не толькі фактычна, але і юрыдычна быў замацаваны суверэнітэт ВКЛ у Статуце 1588 г. У ім нават няма ўспаміну пра Люблінскую унію, апроч таго, у артыкуле 4 раздзела трэцяга выкладзена праграма вяртання раней адарваных тэрыторый i аднаўлення старых межаў княства. Самастойнасць княства гарантавалася забаронай даваць дзяржаўныя пасады, землі, чыны i званні іншаземцам, у тым ліку ўраджэнцам Польшчы. Так, у артыкуле 12 раздзела трэцяга было запісана: «Так же мы, господар, обецуем и шлюбуем под присегою нашою, которую учинили есмо Великому князству Литовскому и всим станам обывателем его... достойностей духовных и светских городов, дворов, грунтов, староств, держав, врядов земских и дворных посесый або в держанье и поживанье и вечностей жадных чужоземцам и заграничником, ани суседом того паньства не маем».
У пачатку XVII ст. сеймавымі пастановамі былі створаны камісіі па ўдакладненні межаў паміж Вялікім княствам Літоўскім i Польшчай. У 1646 г. сейм Рэчы Паспалітай прыняў пастанову аб вяртанні ў склад Вялікага княства Літоўскага беларускіх гарадоў Лоева i Любеча з прылеглымі да іx землямі. Аб захаванні адасобленасці тэрыторыі Вялікага княства ад Польшчы сведчаць пастановы сеймаў 1653 i 1655 гг., якімі забаранялася польскім вайсковым часцям пераходзіць без дазволу межы Вялікага княства Літоўскага, а парушальнікаў дазвалялася знішчыць.


 показать весь комментарий
 
Нагадав би, що ЛИТВИНАМИ тоді звали ********, вигаданих мокшанськими «істориками » «бєларусов»
 показать весь комментарий
 
В трагической судьбе украинского народа есть две скорбных даты , два события :
одна из них Переясловская Рада (разумеется) , но вторая - Люблинская Уния !!!

Вспомним стихотворение Тараса :
"А як були ми козаками" это именно про эту проклятую Люблинскую Унию !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх