 "Зевандал": медик скорой обрисовал лифт политрекламой Зеленского. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, акт вандализма произошел в доме на проспекте Правды в Киеве и попал в поле зрения камер наблюдения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Никакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО