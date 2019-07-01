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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Зеленский (1939) реклама (564) вандализм (425) скорая (217)

 "Зевандал": медик скорой обрисовал лифт политрекламой Зеленского. ВИДЕО камер наблюдения

Медик бригады скорой помощи написал на чистой стенке лифта многоэтажки политический слоган "Зе!", который использует нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, акт вандализма произошел в доме на проспекте Правды в Киеве и попал в поле зрения камер наблюдения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Никакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134907
 
 
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Зебил одним словом. Таким вот рогулям нельзя давать голосовать на выборах!!!
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ДСС. Шмаркля скаже шо це шютка і загорне в неї шаурму.
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Навіщо ти весь час себе шмарклею називаєш?
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Дискламация, Мирко: не "вы", а "они". Я не имею никакого отношения к выбору этого попрыгунчика. я от этого выбора отмежевываюсь. Он - не мой президент. Сказать по правде, так, говнецо зеленое...
спасибо жителям кривбаса за президента пи***************
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Треба обирать тільки з цих! Який депутат, такий лохторат.
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Это не идиот, а будущий министр здравоохранения...чувак в тренде... "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 599
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Скажите спасибо, что он не нассал в подъезде!!! Желтым "Зе" на стене!!!!
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Лучше бы насрал. Это гораздо легче отмыть, чем фломастер с устойчивой краской.
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Вне зависимости от политических убеждений, я таким "оформителям" ломал бы руки.
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И вот как с такими ЗЕбилами жить в одной стране?
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Может он и на пациентах пишет эту надпись?...не удивлюсь... "Зевандал": медик скорой обрисовал лифт политрекламой Зеленского - Цензор.НЕТ 2277
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Сразу понятно , за кого топит эта редекция, если назвала вандалом этого врача, теперь нет сомнений что Ольгино тут по праву сотрудничает с вами
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А портить общественную и муниципальную собственность - это не вандализм?
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иди на русвесну. там чиста проукраинский ресурс.
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А кто он, рисующий на чистой стене?
Пусть бы на лбу у себя нарисовал, его бы никто не назвал вандалом.
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Тобто ти вважаєш, що писати на чистих стінах у ліфтах - це не вандалізм? Дай тому "медику" свою адресу, нехай він тобі в твоєму житлі стіни розмалює. Це ж нормально? Правда?
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Вполне на уровне умственных способностей Зелектората.

У меня в подъезде на дверях лифта красуется надпись "Мы за ЗЕ" и подпись. Жаль, что номер квартиры суки недоделанные не указали...

И так по всему Киеву - все заборы и подъезды изписаны и обосцаны благодарнысми избирателями Зеленского.
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захожу в парикмахерскую. Сидят парикмахеры, клиентов 0, все уставились в смартфоны.... Я сажусь в кресло, слово за слово , вышли на тему Зе. А они мне начинают стандартными фразами с форумов Цензора аппонировать)))).
Например , я им говорю , "зачем народ за быдло считать" а они мне в ответ "А мы и ест ь быдло! " ))) С вызовом так.

В общем я понял, что скучающие парикмахеры, врачи, таксисты, пока ждут клиентов подрабатывают ботами.... )))
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Это и есть ядро "слуги лоха"? Какой поп,такой и приход.
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Это нормально - хорошая реклама, оттереть легко. Вот когда на видном месте баллончиком или собственным дерьмом на кацапском языке пишут Х"й, вот это скрепно. Еврей Высоцкий об этом писал, побывав в Париже.
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на дверях своей квартиры напиши,Э урел... чтоб все знали кто в ней живет ))))
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пусть лучше под кришкой своего унитаза напишет..... типичный зебил...... найти, вручить тряпку и ведро......
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понятное дело - работает на полставки от Зе-сопли....
Сразу видно что не ылитка...., а простой нарид...
Такие вот и подъезды обсыкают...., и бутылки бьют на пляжах...
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Так много о ЗЕ тут пишут и ни одной новости о диабете. Вот почему не показывают, как он тухес народу с колокольни показывал, плясал как оголтелый？
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Прікольний чувак, із сєкти "свідєтєлєй пізд#ца".
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Если бі написал ЕС! был бы патриотом!)))
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А якби написав "х*й" у тебе в кімнаті? Або у музеї написав би Зє на всю стіну? Хіба є різниця, що писати на стінах? Це якось змінює саме визначення "вандалізм"?
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Но почему-то в подъездах срет именно простой нарид, голосовавший за ЗЕ. Не-не 73% небыдло. "Зевандал": медик швидкої обмалював ліфт політрекламою Зеленського - Цензор.НЕТ 9793
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)))))))
До слез...
ЗЕ фунтики...спасайте брата по разуму!)))
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ось вам і медреформа від супрун...на роботу в медики приймають, як в поліцію чи в списки слуги народу
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шел 2050 год, во всем виноватыми и дальше были Порошенко и компания
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Бо после него никто ничего больше не сделал для Украины вобще. Трудно обвинять того, кто только просирает, а на все претензии отвечает "это была шутка" и "я вам ничего не должен".

25% знали, что ЗЕ никто. А с никого и спроса никакого равно как и с нездебных нищебродов, голосовавших за него. С них и взять-то нечего.
Ответственность ЗЕ и зебилов за свои действия это, как с говном в подъезде - вроде и насрано, а никто конкретный не виноват.
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ну вот, песронаж из ролика скоро получит повышение, может даже станет главврачем или сразу в Раду, по списку "Слуг народа" )))
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Вот кто гадит в общественных местах -зебилы. А я и не сомневалась в этом...
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Медик пальчик обмакнул в черные чернила,
и на стенке написал: голосуем за Зебила!
Ты Зебил и он Зебил! Вместе мы Зебилы!
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Это очередное подтверждение уровня умственного развития тех кто голосовал за зеленского ....зебилами их не зря назвали........
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а вот классно было бы, если бы Зе и его команда, после выборов организовали бы чистку стен от предвыборной агитации.... Все города засрали, поганцы...

Это было бы справедливо, ибо "Победитель получает все"
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Хай на лобі собі напише. Так більше людей побачить "агітацію"
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направить урода-вандала принудительно на общественно полезные работы, или лучше на передовую, пусть там окопы разрисовывает
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Ведро с водой, тряпку в руки и мыть все обписанные и обписянные лифты в порядке админнаказания глядишь и другим не повадно будет писать на стенах
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Зевандал": медик скорой обрисовал лифт политрекламой Зеленского. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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