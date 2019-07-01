 "Зевандал": медик скорой обрисовал лифт политрекламой Зеленского. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, акт вандализма произошел в доме на проспекте Правды в Киеве и попал в поле зрения камер наблюдения.
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спасибо жителям кривбаса за президента пи***************
Пусть бы на лбу у себя нарисовал, его бы никто не назвал вандалом.
У меня в подъезде на дверях лифта красуется надпись "Мы за ЗЕ" и подпись. Жаль, что номер квартиры суки недоделанные не указали...
И так по всему Киеву - все заборы и подъезды изписаны и обосцаны благодарнысми избирателями Зеленского.
Например , я им говорю , "зачем народ за быдло считать" а они мне в ответ "А мы и ест ь быдло! " ))) С вызовом так.
В общем я понял, что скучающие парикмахеры, врачи, таксисты, пока ждут клиентов подрабатывают ботами.... )))
Сразу видно что не ылитка...., а простой нарид...
Такие вот и подъезды обсыкают...., и бутылки бьют на пляжах...
До слез...
ЗЕ фунтики...спасайте брата по разуму!)))
25% знали, что ЗЕ никто. А с никого и спроса никакого равно как и с нездебных нищебродов, голосовавших за него. С них и взять-то нечего.
Ответственность ЗЕ и зебилов за свои действия это, как с говном в подъезде - вроде и насрано, а никто конкретный не виноват.
и на стенке написал: голосуем за Зебила!
Ты Зебил и он Зебил! Вместе мы Зебилы!
Это было бы справедливо, ибо "Победитель получает все"