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 Политика Украины
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 На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук. ВИДЕО

Лидер партии "Голос" певец Святослав Вакарчук подтвердил, что не планирует прекращать концертную деятельность, но при одном условии - если не попадет в исполнительную власть после парламентских выборов.

Об этом Вакарчук сказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим брать на себя ответственность, мы хотим помогать президенту в тех реформах, которые считаем правильными", - заметил он.

Свои концерты он не считает агитацией, потому что они открыты для всех - и так было всегда.

"На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, никаких символов, это обычные концерты О.Э.", – сказал он.

Говоря о финансировании партии, политик отметил, что не обещает спонсорам ничего персонального: "Только равные правила игры, мы будем бороться за верховенство права, партия Голос одним из первых внесет законопроект по обновлению судейского корпуса в Украине, об изменении судебной системы".

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Напомним, на концерте группы "Океан Эльзы" во Львове присутствовала символика партии "Голос". Перед концертом Святослав Вакарчук уверял, что это исключительно музыкальное событие и оно не является агитацией.

Источник: https://censor.net.ua/v3134882
 
 
 Топ комментарии
 
Вакарчук має інших за дурнів. Безкоштовні концерти нічим не відрізняються від банальної гречки.
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І що? Там і жодної ідеї чи думки ніколи не було? За те, що на сцені скиглять під музику - в керовники держави не обирають.
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Под дурочка косит. Если кандидат не продает что-то по рыночной цене, а отдает даром, то это и есть задабривание-агитация-подкуп.
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І що? Там і жодної ідеї чи думки ніколи не було? За те, що на сцені скиглять під музику - в керовники держави не обирають.
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Та обрали такого раз - на трахторі кривлявся.

Ну що тут, не ясно - обирають, якщо хочуть жити краще, за достоїнства розумового плану - ідеї, розумні дії, розумні речі, якісь перемоги. А не за те, що по сцені плигають, чи крадуть гарно, чи збагачують себе якось інше, чи за відро горилки або гречки пакет. Це ж не достоїнства. Це щоб вийти з болота. В якщо вже на горі - то й співака можна - все одно всі на горі.
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Первый раз выбрали прыгуна по тракторам, а второй раз зачем выбрали прыгуна по сцене? обирають, якщо хочуть жити краще, за достоїнства розумового плану - ідеї, розумні дії, розумні речі, якісь перемоги. А не за те, що по сцені плигають какие достоинства можешь назвать у прыгуна по сцене?
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Вибирають і за те, що показали шлях. Практично він показав мету, до якої хоче дійти. Тільки не показав як. Це обман. Вони показали на картинці результат, але не думали про процес. Тому результат буде не ліпший ніж у інших. Тут варто згадати Ісуса. Він показав, куди треба йти, і (але), загалом, знав, чим то закінчиться (по досвіду - як завжди).
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Под дурочка косит. Если кандидат не продает что-то по рыночной цене, а отдает даром, то это и есть задабривание-агитация-подкуп.
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Ты только что обвинил действующего президента в подкупе. Тебе не стыдно?
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как там Кирилла Гундяев, протрезвел или еще как свинья
в грязи валяется ?
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Вакарчук має інших за дурнів. Безкоштовні концерти нічим не відрізняються від банальної гречки.
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Сейчас многие устали от войны и многим стало нравиться звучание на балалайке. может к осени на звучание бандуры перейдут.,
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Сериалы в "день тишины" можно, а концерты нельзя??? Или то в телике, а то в жизни??? Все правильно делает, где хочет там и поет.

Первая часть агитация, а вторая концерт. Песни гречкой быть не могут, ими не закусишь. На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9608
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лучше бы Славко пел свои песенки и оставил попытки
по второму разу нажиться на лохах, которые ешо первый раз
в раду отправляли
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Поправка. То были другие лохи. Серьезно - нынешние 28 летние (а таких очень даже немало) фанатики Славка не голосовали за него в 2005!
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если на зеленского пытались придумать то чего нет, то этот действительно выставляет себя мягко говоря "поциентом")))
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Кстати, сегодня известный общественный активист Юрий Касьянов очень хлестко охарактеризовал Вакарчука.
«В отличие от Вовы, Славе даже притворяться не надо, что он - клоун. Слава настоящий, искренний дурак», - написал Касьянов в Фейсбуке.
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кроме Вакарчука ещё Гриценко, великий ублюдочный шахматист
Смешко, непонятная муть,
чем думают голосующие за них - непонятно,
хуже только голосующие за ляшка, который
наверное даже хуже ОБ, там хоть просто дегенераты
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пошёл он в жопу, только балаболит, а его реклама с шахматами - он урод
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завали ****, балаболишь ты, предъявить ничего не можешь! Лучше бы тебя батя по простыне растер!
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Гриценко такое же чмо, как и вы, дешевка, иначе его после
его шахмат и не назовёшь,
Гриценко - предвыборный прыщ, ваши высеры тому подтверждение
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ну вот ты опять доказал что ты DalboйоБ! Ты ничего Грциенку предъявить не можешь, ничего! Никакого компромата, 0 ноль! Дешевка твоя мамка, которая отдалась маргиналу твоему папке, походу кулек вместо презика ненадежная контрацепция, в следствии чего ты ублюдочный обрел жизнь! Будет что по делу, вякай, жду твоих новых высеров!
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ещё раз, гриценко дёшевка, офицер не станет
сниматься в ролике типа того, который он с шахматами замутил,
что он сделал за последние пять лет ?
помалкивал в тряпочку ? а теперь как технический кандидат будет
на выборах, как славко в прошлом сезоне ?
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Повторяю, дешевка твоя мамка, ролик тебе не понравился, ну так утрись и завали ******* свое! Что он сделал за последние 5 лет, а что он мог сделать без полномочий? он последние 5 лет был преподавателем в КМА. Про помалкивал в тряпочку, открой ютуб и посмотри хронику, если ты ***** не следишь за политическим процессом, то это твой ********* выбор, **** только под выборы **** открываешь, непонятно!
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завали свой ********, всем станет легче! ********* ты цензоровское!
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а ваши папаша и мамаша умеют на бололайке играть, уважаемый ?
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нет придурошный, это ты хамло, почитай что ты написал! Ублюдочный ты Сеня!
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поясни ролик этого кренделя, он сколько лет басни рассказывает ?
что толку с того, что он Порошенко во второй тур пропихнул ?
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говно твое ****** пропихивают каждый день! порошенка во второй тур пропихнули такие же далбоёбы как ты! смотри результаты 1 тура! ***** ты обыкновенный!
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да, точно, Гриценко с Садовым просто таш шоблились на выборах, ага, точно
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ещё раз, чего добился Гриценко с Садовым ?
вывели Пецу во второй тур ?
для этого и шли в «президенты» ?
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Какой же ты конченый)))) для тебя ******** обьясню, выбор делает народ Украины, увы, оказалось что ********* типа тебя, гораздо больше чем адекватных людей, вот по этому во втором туре не оказалось достойного кандидата! *****, открой тайну, за кого ты тупое проголосовало?
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для начала, что Гриценко сделал,
кроме помощи в игре в шахматы ?
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открой белую книгу оборонную политику Украины за 2005-2007 годы и посмотри что сделал Гриценко! ****** ты упоротый! мне интересно, ты придурок сам жуешь или за тебя жуют, а ты только глотаешь?
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что за «белая книга» ?
у вас белая гарячка ?
может я что то упустил, но
что именно вы мне вменяете ?
то, что я написал, что роль шахматиста ублюдочна,
как и ролик ? это не вы сценарий состряпали ?
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ну я же говорю что ты *******, ты много чего упустил, просто потому что ты придурок, тебе вменяется что ты свой грязный рот открываешь не на тех людей, что ты про шахматы вообще знаешь, кусок ты говна! А то что ролик тебе ублюдку пукан подпалит, так это даже хорошо, пускай ******* позлятся! АХАХАХАХА
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чего вам так штырит,
пусть думает, как он выглядит,
или его принудили в дешёвой рекламе сниматься ?
вы часрм ее автор ролика ?
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меня в отличии от тебя наркомана не штырит, мне не нравится когда на порядочного человека как Гриценко, всякое говно типа тебя открывает свой грязный, полный рот малафьи! Это же твои слова, "великий ублюдочный шахматист"! ну так ублюдочный тут только ты! И тебе говну такому с этим жить! Ликбез для ******** Сени окончен, больше отвечать тебе гандону тупорылому не буду, иди ******** маргиналов, братьев по разуму!
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приличный Толя вывел во второй тур приличного Петю,
что ещё ?
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а, снялся в ролике, где использовал проблемы государства в своих целях,
ню ню
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какие партии он с кремлядью пять лет играл ?
чего он желает еще выхватить в раде ?
кого он туда приведёт ?
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ты с наркотиками заканчивай, **********! свою шизофрению можешь мамке показывать, тут тебя никто не понимает! Извини, я хода твоих ************** мыслей не понимаю!
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мне как то фиолетово, твоя мамко и твоё папко мне не интересно
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я твоего письма не понимаю, наркоман ты ******!
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В сравнении с тобой, однозначно! 100% ты конченый *******, сомнений у меня нет! )))
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значит я *******, а Гриценко молодец, ок,
я вас понял
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ну наконец-то! Ты реально *******! хорошо что хоть и поздно, но ты это понял!
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можете выпить лишние сто грамм стекломоя,
ваши усилия не пропали даром
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У вас и на партийных мероприятиях нет ни одной политической агитации!!! На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1914
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читаешь зелибобиков и понимаешь, что они циничные двуличные мрази (ну или на зарплате у бабломойского)
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В комментариях проплаченные целенаправленно поливают г-ном вакарчука, значит боятся
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он сам себя облил, когда заявил, что ему не нравится Музычко
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В переносном конечно, в каком же еще смысле?
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Я не фанат. Мне просто интересно чем вакарчук хуже зеленского.
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он неправильно о Музычко высказывался
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Не!, надо всё ШАПИТО отдать на откуп ЗЕдебилам 73-45%, вам , одного кловуна досыць?, как там у Н.В.Гоголя : Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! Читали хоть, ЗЕтупицы?
Каждый из вас, ска, над собой (это то пох) и над страной (вам , походу, тоже пох). С вами произошла така куйня, как с нами в 1994, кацапами в 2000, посмотрите в какую дупу попали. На троих захотели расписать? Вы епанулись? Грабли? :
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Чи не забагато клоунами хоче бути(по-касьянову)?Петерасти-майте совість в череві,що це ви до всіх ріпьяхами чіпляєтесь:ПЕС та жОП мертячуків мав раніше обєднуватись-теперь вже запізно-на "клоунів"мода пішла,а їсти шаурму та по дахах стрибати треба було ще вторік.
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Порохоботы, голосуйте лучше за Славка, так хоть немного себе карму почистите перед смертью!
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А концерты ОЭ всегда с аншлагом, как я полагаю. Иначе... вот так:
На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6647
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Славик ещё не стал политиком, а уже темнит и мутит. Сейчас любое его появление на публике - это уже предвыборная агитация, а бесплатные концерты, так это просто откровенный подкуп избирателей.
Славик, лучше бы ты пел, как раньше и собирал стадионы, как всегда.
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скоро он будет собирать кабаки и забегаловки.
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"шоб повысить уровень жизни,надо поднять зарплаты и пенсии" о как.
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Если Сявка-соплежуй уже в своих предвыборных речах и поступках столько раз зашкварился и обгадился, то я представляю, что оно из себя будет представлять в Раде. Сранопомощь-2.
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Яка убога фуйня - цей ваш "Голос", олiгархiчна шобла Пiнчука енд компанi вирiшила тупо скопiпастити Бєнiну фiшку з Слугою пiпла, тiльки не врахували до весь лошок повнiстю зайшов пiд ЗЕ, I ïм лишаться жалкi крохи вiд банкета. А Сяаiк Вакарчук ЛОХ пicля того як пiдписався тянули паровозом спасати нажмите нєпосiльним трудом олiгархiчною шоблою!
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Вакарчук лучше Зеленского тем, что там нет рыгов. Всё. Хотя в наших широтах это уже успех.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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