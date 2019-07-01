 На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук. ВИДЕО

Об этом Вакарчук сказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хотим брать на себя ответственность, мы хотим помогать президенту в тех реформах, которые считаем правильными", - заметил он.
Свои концерты он не считает агитацией, потому что они открыты для всех - и так было всегда.
"На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, никаких символов, это обычные концерты О.Э.", – сказал он.
Говоря о финансировании партии, политик отметил, что не обещает спонсорам ничего персонального: "Только равные правила игры, мы будем бороться за верховенство права, партия Голос одним из первых внесет законопроект по обновлению судейского корпуса в Украине, об изменении судебной системы".
Напомним, на концерте группы "Океан Эльзы" во Львове присутствовала символика партии "Голос". Перед концертом Святослав Вакарчук уверял, что это исключительно музыкальное событие и оно не является агитацией.
Ну що тут, не ясно - обирають, якщо хочуть жити краще, за достоїнства розумового плану - ідеї, розумні дії, розумні речі, якісь перемоги. А не за те, що по сцені плигають, чи крадуть гарно, чи збагачують себе якось інше, чи за відро горилки або гречки пакет. Це ж не достоїнства. Це щоб вийти з болота. В якщо вже на горі - то й співака можна - все одно всі на горі.
в грязи валяется ?
Первая часть агитация, а вторая концерт. Песни гречкой быть не могут, ими не закусишь.
по второму разу нажиться на лохах, которые ешо первый раз
в раду отправляли
Что ? 😂
«В отличие от Вовы, Славе даже притворяться не надо, что он - клоун. Слава настоящий, искренний дурак», - написал Касьянов в Фейсбуке.
Смешко, непонятная муть,
чем думают голосующие за них - непонятно,
хуже только голосующие за ляшка, который
наверное даже хуже ОБ, там хоть просто дегенераты
его шахмат и не назовёшь,
Гриценко - предвыборный прыщ, ваши высеры тому подтверждение
сниматься в ролике типа того, который он с шахматами замутил,
что он сделал за последние пять лет ?
помалкивал в тряпочку ? а теперь как технический кандидат будет
на выборах, как славко в прошлом сезоне ?
что толку с того, что он Порошенко во второй тур пропихнул ?
вывели Пецу во второй тур ?
для этого и шли в «президенты» ?
кроме помощи в игре в шахматы ?
у вас белая гарячка ?
может я что то упустил, но
что именно вы мне вменяете ?
то, что я написал, что роль шахматиста ублюдочна,
как и ролик ? это не вы сценарий состряпали ?
пусть думает, как он выглядит,
или его принудили в дешёвой рекламе сниматься ?
вы часрм ее автор ролика ?
что ещё ?
ню ню
чего он желает еще выхватить в раде ?
кого он туда приведёт ?
я вас понял
ваши усилия не пропали даром
Каждый из вас, ска, над собой (это то пох) и над страной (вам , походу, тоже пох). С вами произошла така куйня, как с нами в 1994, кацапами в 2000, посмотрите в какую дупу попали. На троих захотели расписать? Вы епанулись? Грабли? :
Славик, лучше бы ты пел, как раньше и собирал стадионы, как всегда.