 На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, - Вакарчук. ВИДЕО

Об этом Вакарчук сказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим брать на себя ответственность, мы хотим помогать президенту в тех реформах, которые считаем правильными", - заметил он.

Свои концерты он не считает агитацией, потому что они открыты для всех - и так было всегда.

"На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, никаких символов, это обычные концерты О.Э.", – сказал он.

Говоря о финансировании партии, политик отметил, что не обещает спонсорам ничего персонального: "Только равные правила игры, мы будем бороться за верховенство права, партия Голос одним из первых внесет законопроект по обновлению судейского корпуса в Украине, об изменении судебной системы".

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Напомним, на концерте группы "Океан Эльзы" во Львове присутствовала символика партии "Голос". Перед концертом Святослав Вакарчук уверял, что это исключительно музыкальное событие и оно не является агитацией.