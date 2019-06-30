 С начала суток враг 8 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: дважды - вблизи Марьинки (из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП), неподалеку от Лебединского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), Широкино (из автоматических гранатометов), Опытного (из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП), Павлополя (из станкового противотанкового гранатомета).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил - возле Луганского (из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП) и Новолуганского (из минометов калибра 82 мм).

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Напомним, 29 июня российско-террористические войска на Донбассе 31 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранение и еще один - боевую травму.

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