 Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские и азиатские телеканалы, транслировавшие это событие в прямом эфире.
Ранее Трамп предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.
Президент США Дональд Трамп стал первым в истории главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.
Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал произошедшее историческим событием.
Затем уже Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию. Там Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прошли в здание для продолжения переговоров.
US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU— CNN (@CNN) 30 июня 2019 г.
Дякую за лайк на раді Ф. )))
Підлога Європейського Сполучника теж без'ядерні. Нідерланди, Іспанія, Бельгія - лайно?
Японія теж?
Тут як в суспільстві: до адекватних людей та бандитів - різне стосунок. Україна хоч проблемна, але в цілому адекватна країна. КНДР - зовсім інше. Люди вже майже 80 років не ялини капусту та зітхання по-корейськи (в Кореї!), а Хом'як погрожує усім атомною бомбою. Тож припинити їхні довгі борошна і дати краще життя - це якраз буде добра справа.
В москаликів дах димить ))
Они деньги путлеру платить предпочитают, финансировать войны расии.
-- я б тебя сходу в аршлох послал, но ты раб на парашной работе... ...а я -- частный, немецкий предприниматель... -- есть разница... *)
Расскажи мне про Германию! -- а я внимательно послухаю -- бо, за 26 лет тут, чегой-то ещё не знаю...
В Бундесе, ВСЕГО -- 2 миллиона иностранцев. ...а немцев -- 82 миллиона... ...я спокоен и ты за нас не переживай... *)
-- или ты мэшкаешь на пляжу в Маями? -- но -- эт врядли, согласись ...*)
КТО круче?
большего идиота президента нужно тока в Украине искать...