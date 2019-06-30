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 За рубежом
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Все про:КНДР (506) Ким Чен Ын (116) Трамп (2294)

 Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проводят в воскресенье, 30 июня, встречу в демилитаризованной зоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские и азиатские телеканалы, транслировавшие это событие в прямом эфире.

Ранее Трамп предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал произошедшее историческим событием.

Затем уже Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию. Там Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прошли в здание для продолжения переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/v3134843
 
   
 Топ комментарии
 
когда у страны есть ЯО, то президент США готов встретится хоть с кем..., хоть где...
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Що це Трампа потягло до ізгоїв ? То Кім Чен Пут тепер Кім Чен Ин.
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Після обніманців з хутіним вже нічого не бридко
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когда у страны есть ЯО, то президент США готов встретится хоть с кем..., хоть где...
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если добьются уничтожения всего ЯО то кинут Сев.Корею как Украину
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В отличие от Украины Северная Корея не лохи и на Будапештский меморандум не поведутся. Пока у тебя ЯО- с тобой носятся як з писаной торбою, а нет ЯО- ты говно и мнение твое никого не трахает
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Ну у Германии нет ядерного оружия - и её мнение крайне весомо в мире.
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Якби вна росії не було ядерної зброї, з нею не рахувався би абсолютно ніхто і ніколи.
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Вiтаю, замечательная Ксения
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Весомо при обязательном условии что ты дружишь с ядерным зонтиком США и безоговорочно следуешь в их фарватере
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У Південної Кореї немає ядерної бімби. У Канади теж. Вони - лайно?
Підлога Європейського Сполучника теж без'ядерні. Нідерланди, Іспанія, Бельгія - лайно?
Японія теж?
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Сравнение НЕУМЕСТНО! Они НЕ входят в т.наз ,,зону влияния советского мира"
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А у Южной Кореи есть ЯО? И ее никто не угнетает и люди живут в сто раз лучше чем в северной... И Америка не "кидает". А ЯО в Украине это нужно еще дискутировать. Это во первых дорого, во вторых оно было старое и требовало замены, третье ключ от этого оружия все равно был у кремля. Тогда спрашивается, нахрена его было содержать? Другое дело создать собственного подчинения это да и мы имеем полное право если будапештский меморандум нарушен то мы имеем на это право и можем это сделать.
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Аналогія некоректна. Ви вважаєте, що Україна коштує в одній низці з режимами, очолюваними Кім Чен Ином, Стать Згодом, Саддамом Хусейном та подібними живими і мертвими диктаторами?
Тут як в суспільстві: до адекватних людей та бандитів - різне стосунок. Україна хоч проблемна, але в цілому адекватна країна. КНДР - зовсім інше. Люди вже майже 80 років не ялини капусту та зітхання по-корейськи (в Кореї!), а Хом'як погрожує усім атомною бомбою. Тож припинити їхні довгі борошна і дати краще життя - це якраз буде добра справа.
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Ну ви і жартівник.
В москаликів дах димить ))
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Стать Згодом -Пол Потом. Зачьот, без сумнівів.
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Можно и без ядерного оружия жить как в бога за пазухой
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Що це Трампа потягло до ізгоїв ? То Кім Чен Пут тепер Кім Чен Ин.
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Подібне тягнеться до подібного. Закон природи.
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По приглашению северокорейского лидера Трамп пересек демаркационную линию и ступил на землю КНДР. Он стал первым американским президентом, побывавшим в Северной Корее.
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а с пушилиным у рыжика когда встреча!? а да! мокши ещё в днры не завезли ЯО
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Після обніманців з хутіним вже нічого не бридко
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Встреча двух лидеров великих свехдержав!!!! Северная Крея на авансцене мировой политики!!! Это победа!!!!
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Чого на Трумпа напали? Він же обіцяв Україні дати одну бомбочку))
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рисковый потсан, так просто, без своего стакана, в оплот мирового социализма.
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Тут нема нифига необычного . У Саддама не было ЯО и у Кадаффи тоже . И у Милошевича . И хде они сейчас ? А у толстячка шось трошки есть за пазухой .
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Брудна ядерна бомба хіба що була. І то по неперевіреним слухам.
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І шо це йому дало? Який сенс - комуняки порожевіли?
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Донни рвёт шаблоны! Приехал бы уже и к нам на восток, посмотрел своими глазами, что тут происходит.
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Агент КГБ Кравчук выполнил приказ из Центра и Украина осталась без ЯО . Но Кравчук продолжает корчить из себя путриота и многие дурачки ему верят Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї - Цензор.НЕТ 3600
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Бимба бидет папизже. А без бимбы приехать ему слабо? Взял бы одну бимбачку нам подарил и всё, проблема с ****** решена.
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Ага... Нашому буратину только бимбочки не хватает)
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Германия сокращает траты на оборону вопреки требованиям НАТО (я бы написал "вопреки обязательствам")

Они деньги путлеру платить предпочитают, финансировать войны расии.
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https://www.capital.ua/ru/news/

-- я б тебя сходу в аршлох послал, но ты раб на парашной работе... ...а я -- частный, немецкий предприниматель... -- есть разница... *)
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После сименса, пасе и сп-2... сосите трубу путлеру молча!
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..хм... ...немцы 2 мировых войны затеяли и в обеих проиграли... -- но, опять живут лучше всех... -- или нет? *)
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Щас Задача -- так купировать КНДР, что бы при любых раскладах, её население, не полезло в нормальный мир вокруг! -- как это было в начале 90хх., когда совки со всех стран, полезли в Европу -- их было больше 2-х лимонов, только в одной Германии -- ...я тоже был среди них... -- они умудрились, даже немецкий менталитет поменять: -- бо воровали не в себя... ...и немцы стали обвешиваться рамками, чипами, охранниками... -- в общем -- лучше американцы в КНДР, чем корейцы в США...*)
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Та у вас там зброд той ще. Не дарма ж на германію х-ло на рюзьгє мові десяток пропагандонських каналів із супутників шпаре.
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-- сброд -- это ты -- тут...*)
Расскажи мне про Германию! -- а я внимательно послухаю -- бо, за 26 лет тут, чегой-то ещё не знаю...
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Я у себе дома. А там у вас тільки германців немає майже уже. Зате всі, кому не ліньки, сповзлися. Так що... **.
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-- я не знаю, где твой дом? -- скорей всего, квартирка в хущёбе...
В Бундесе, ВСЕГО -- 2 миллиона иностранцев. ...а немцев -- 82 миллиона... ...я спокоен и ты за нас не переживай... *)
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Хущоба-це в тебе. Що ти хочеш? Дивись свої рашешвайнканали і відчепись.
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Ну, извини -- хрущёба -- тов.Хрущёв будував...
-- или ты мэшкаешь на пляжу в Маями? -- но -- эт врядли, согласись ...*)
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Це просто вияснити - достатньо їм по лінійці в руки дати.
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если ын привезет свою задницу на лилию разграничения я приеду просто пожать ему ласту...
большего идиота президента нужно тока в Украине искать...
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Вот что значит ядерная боеголовка в кармане. Ето вам не педиков по Киеву водить.
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Це називаєтся дипломатією найвищого гатунку! Це вам не на роялі грати! Вчіться ЗЕбіли захищати інтереси держави!
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Америка и северная Корея братья. Плохо что Усама Бен Ладен раньше времени откинулся. Трамп и с ним бы встретился и договорился. Ну и выбрали американцы себе президента. Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї - Цензор.НЕТ 4328
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С другой стороны, до него около 70 лет президенты США пытались говорить с КНДР так как нравится вам. Добились меньше чем Трамп за 3 года... Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї - Цензор.НЕТ 3499
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Два дибила с ядерным оружием... Хочется сойти с этой планеты.
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Президент США,готов лететь,бежать куда угодно,лишь бы попросить,ну пожалуйста не вмешивайтесь в наши выборы или с жирным людоедом его "клешни"пожимать,как низко пала Америка!
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вот что значит иметь ЯО,даже президент США идет на поклон пинг-понгу
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомТрамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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