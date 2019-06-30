 Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО

Советник главы ЦИК Александр Остапа заявил, что Комиссия располагает информацией о наличии гражданства Израиля у Куницкого, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу гражданской сети "ОПОРА".
"Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проходит исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - сказал он.
Относительно того, сколько продлится проверка, Остапа ответить не смог.
Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля.
всякому дерьму можно,а настоящему украинцу нельзя !!!
посмотрите кто не знает как Саня с гнидами борется !!!
https://www.youtube.com/watch?v=dYcUe9oWT4o
Пусть в кнессет баллотируется.
все нормально и паспортом. Ну а если нет, достанет запасной.
Денисенко (депутат) зря что ли обращался в органы с просьбой проверки. Вообще за депутатские обращения там неплохая мзда. Это о коррупции в ВР.
Если порошенко везде ставил на должности своих кумов, то и Клоуну можно, да?...
И вот тогда вопрос к простому нариду - такому как вы......
А нахрена нужно было менять порошенко, на такого же, но тупого Зеленского?
Одного мальдівського туриста.
А завтра но́вий "труженік рєхворм"
Сипне порохоботам із руки, -
Щоб відробляли гавкотом свій корм.