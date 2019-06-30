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 Политика Украины
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 Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО

Кандидата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого обвинили в том, что он имеет гражданство Израиля, а поэтому не может участвовать в выборах.

Советник главы ЦИК Александр Остапа заявил, что Комиссия располагает информацией о наличии гражданства Израиля у Куницкого, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу гражданской сети "ОПОРА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центризбирком снял с выборов двух кандидатов от "Голоса"

"Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проходит исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Относительно того, сколько продлится проверка, Остапа ответить не смог.

Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля.

Также читайте: На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает (обновлено). ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3134829
 
 
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Та там у всей слуги Бабломойского израильские паспорта..
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совсем поехали опилками в голове !!!
всякому дерьму можно,а настоящему украинцу нельзя !!!
посмотрите кто не знает как Саня с гнидами борется !!!
https://www.youtube.com/watch?v=dYcUe9oWT4o
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Выкинуть нахрен.
Пусть в кнессет баллотируется.
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и только к Свинарчуку-Гладковскому который баллотируется на этом же округе никаких претензий
все нормально и паспортом. Ну а если нет, достанет запасной.
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действительно, пусть проверяют всех, то филонят и только по вбросам работают, Петю тоже пусть не забудут проверить)
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не филонят, а отрабатывают заказ. Как можно менять такую прекрасную систему? без нее Украина не выживет Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 6077 Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 6077
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почти уверен нет никакого заказа, просто кто-то кого попросил, кто бы ещё Слипачук и Грановского проверил
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Как нет заказа? Грановский пролетает с большой вероятностью. Пытаются убрать кандидата от СН.

Денисенко (депутат) зря что ли обращался в органы с просьбой проверки. Вообще за депутатские обращения там неплохая мзда. Это о коррупции в ВР.
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Ну у тебя вообще вот смотрю какие то паспорта Германии, и ничего, ты ж сам себе претензий не выдвигаешь...почему то..
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Там не Свинарчук. Але інший подібний кадр.

Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 5860
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - то есть, если Свинарчук подонок и имеет паспорт Израиля, то и кандидату от Зеленой Сопли можно, да?...

Если порошенко везде ставил на должности своих кумов, то и Клоуну можно, да?...
И вот тогда вопрос к простому нариду - такому как вы......
А нахрена нужно было менять порошенко, на такого же, но тупого Зеленского?
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в 2014 российская вата и подогретый ей Антимайдан задавался вопросом, зачем Овоща менять на Петю
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Интервью кстати почему-то в первых рядах 5 канал берет
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Выберут зебики слугу Урода и в первых рядах будет Раисся 24 брать..
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Буде згадувать країна років триста
Одного мальдівського туриста.

Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 6659
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соя, а вы можете общаться только между собой? Вот сели там и ну зраду друг другу лить. И не приставать к остальным со своим бредом? Не можете? Учитесь.
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Сьогодні рвуть за Пєтю пердаки,
А завтра но́вий "труженік рєхворм"
Сипне порохоботам із руки, -
Щоб відробляли гавкотом свій корм.


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😁 если Зе не выгонит эту свору, я первая брошу в него камень
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Я хоть и соя, но я тут у себя на Родине, а ты кто?? ..побираешься по германиям, где твоя Родина, в Берлинах? паспорт чей у тебя? патриоты....сбежит куда нибудь в Германию и лезет про сою рассказывать..КОгда назад в Украину? Или ты пока с германий понаблюдаешь??
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПроводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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