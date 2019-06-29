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 С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение дня 29 июня обстреливали позиции подразделений Объединенных сил (ОС), применяя запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил.

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Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций ОС - вблизи Гранитного (из минометов калибра 120 мм) и Опытного (из гранатометов различных систем).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь девять раз: вблизи Зайцево (из минометов калибра 82 мм), Зализного (из противотанковых управляемых ракет), Новолуганского (из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм), трижды - в районе Майорска (из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

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Напомним, 28 июня российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 16 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: https://censor.net.ua/v3134806
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання всім пораненим на війні українцям
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Шаурме с Коломойским и Богданом плевать. Они и дальше будут отводить войска и сливать интересы Украины
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Одужання всім пораненим на війні українцям
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Сепаратисты тоже украинцы в основной массе своей. Им тоже выздоровления желаете? С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8322
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Вони називають чи вважають себе українцями ? Якб це було так, то жодний з них не вистрілив в бік України.
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Национальность и гражданство. Украинцы в украинцев редко чтоль стреляли в жизни? Я вам из истории примеров если хотите много приведу.
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малось на увазі захисникам Батьківщіни - України.
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Угу...украинцы даже теоретически не могут сепарировать от Украины Вас в пупок мужиг на каблуках не целовал С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8646 На принципах гомофобии С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8646
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Могут ясный пень! Но они все равно украинцами остаются. Нет с Путиным в реальной жизни не встречался.
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Шаурме с Коломойским и Богданом плевать. Они и дальше будут отводить войска и сливать интересы Украины
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Де наш мЬІролюбнЬІй мЬІротворець-безальтернативщик? Бігає по фонтанам з шаурмою?
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а он на то и враг шо бы шмалять железо по Украине - надеюсь когда нибудь,
в президентовскую тыкву ето вкрутится....
ну или те кто стреляют по Украине для него не враг.
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на ближайшие пять лет - Президента в Украине нет...
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А кловун гуляет, вчера с подельниками своими День Конституции отмечал..хари все довольные, все смеюца..фоточки выкладывает у фейбук..зебилы радостно повизгивают..уря царюшка батюшка изволили отдыхать с борами, и всё па рузьки говорят, и скоро Сватов поять показывать будут не унимаюца манкурты зебилы кацапские..
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Снова сваты потеряли контроль над повстанцами- подумал лягушенок.С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8198
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Кац предлагает сдаться!(с)
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кац сам всегда сдается - миллионами- думает шо и все такие...
в етом весь кац....
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простите.. кому миллионами сдается кац?
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Так вродь в итоге победили? не?
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факт в том что не сдались а победили, тема потерь это уже иная тема, если что поспорим об этом вдругой раз.
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И не победили совсем...как не странно. Сталин осталси...в отличии от Гитлера и Муссолини с Хирохито Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2715
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А говнокомандующий принял к седению чи фонтан громко хлюпае не слышит нихрена?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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