 С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил.

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Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций ОС - вблизи Гранитного (из минометов калибра 120 мм) и Опытного (из гранатометов различных систем).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь девять раз: вблизи Зайцево (из минометов калибра 82 мм), Зализного (из противотанковых управляемых ракет), Новолуганского (из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм), трижды - в районе Майорска (из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

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Напомним, 28 июня российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 16 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.