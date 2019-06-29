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Все про:СБУ (13559) Военная прокуратура (753) дезертирство (212) пленные (445)

 Один из освобожденных наемниками РФ граждан, подозреваемый в дезертирстве, передан военной прокуратуре, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

"Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось, что освобожденный 28 июня из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Читайте также: Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев

Источник: https://censor.net.ua/v3134799
 
   
 Топ комментарии
 
ну Мертвечук и наменял заложников
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Я так понимаю, что после 5 лет проукраинской жизни в Украине, у большинства населения опять проснулись рабские гены и они выбрали себе подобного президента.
У меня вопрос, как той малой части Граждан Украины жить в этих условиях? Сколько должно пройти времени, чтобы думающих граждан Укрианы стала критическая масса?
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Наступного разу тричі несудимого припруть по обміну.
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Не спешите человенка очернять.Суд только может осудить.
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да? а как же завывания "марадёооооооооооооор!!!!!"?
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Так же как и Овоща прогнали в 2014. До решения суда
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а ты думаешь нет или орки не знают чей он кум.... ему достаточно было сказать что так надо..... " он имел" эта мразь казачок и не то что засланный а просто уже края потерявший... жена держит контрольный пакет акций в шайтанате на не хилом предприятии а муж тут из трусов выскакивает как бы осчастливить украинцев ... не тупи... эта возня с пленными набить рейтинг перед выборами... почему же этот кусок дерьма только сейчас вступил в прямые переговоры с террористами... или это можно только при таком президенте клоуне... ну и на кой хер мне такая мразь в кресле президента...
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как в анекдоте про дедушку ленина....расстрелять, но перед этим обязательно напоить горячим чаем... Один из освобожденных наемниками РФ граждан, подозреваемый в дезертирстве, передан военной прокуратуре, - СБУ - Цензор.НЕТ 6209
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Наступного разу тричі несудимого припруть по обміну.
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Я так понимаю, что после 5 лет проукраинской жизни в Украине, у большинства населения опять проснулись рабские гены и они выбрали себе подобного президента.
У меня вопрос, как той малой части Граждан Украины жить в этих условиях? Сколько должно пройти времени, чтобы думающих граждан Укрианы стала критическая масса?
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Чем? здравым смыслом ? да! Вашу малоросскою породу нужно было выжигать каленым железом ибо Вы хуже прямого врага. Порошенко тут вас, конечно, пожалел, поиграл в демократию. Как называл вас Путлюра - украинские гниды! гиниды, которые хуже московских вошь.
Что самое печальное, что искрене верите, что вы правы.. в науке это называется эффект даннинга-крюгера
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Идиот...ты ещё о руке мацквы, ахентах кремля, раскачивателях яхт Косюка вспомни....Лечись. Хотя это уже поздно.
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А тут то президент каким боком, а хотя да у вас же указания к любой теме его приплетать.
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Вообще то по делу надо не ночь...а полная фильтрация месяца два ....Странная и сомнительная четвёрка троянских не коней, ишачков для Мертвечука под Выборы.
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Все могло бути. Пішов в самоход по бл*дям, а його там і сцапали.
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Наденьке Савченко вот с трапа и сразу Героя.....а надо было пол годика фильтрации. С таким видом и образом питания и курева о каких присмертельных голодовках могла идти речь?!
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Сейчас ждём рассказов как там было хорошо а тут "бесчеловечное" отношение преследовани правоохранительных органов и всё под картинку НьсВан, 112, ЗИК, а скоро говорят Прямого-Кривого и 5-го....ну если Порошенко в Раду не влезет и придётся свалить.
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Он воно як.............. НКВД - "відпочиває".........
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О том что Донбассе у ВСУ 15 тысяч дезертиров Матиос говорил еще в 2015м. Вопрос куда вся эта братия девалась?
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нет конечно. 112 канал. видео с ютуба. Мы расследовали 16 тысяч дел дезертиров, МВД удалось найти не больше тысячи, - Матиос //youtu.be/xgXGo1Tqa5A .
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По Матиссу самому следствие плачет

И да, ссылка у тебя кривая
https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A
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Ті що у 14 та 15 під час мобілізації одружувалися на бабках инвалідах або тікали в рашку на заробітки...вони хто? Не дезертири?
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Сыны Пораженко,Авакова,Турчинова и других-Герои!!.А эта шваль подзаборная должна сидеть в аду.И сепаров освобождают от ответственности.И в армию на срочку облавы устраивают.Всё путём..Пушечное мясо нужно.Под обстрелы.
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1. Был бы хлопец виноват - не рвался бы назад в Украину. 2. Именно прокуратура должна разобраться в его виновности. Так что все правильно...
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А хто його питав,хоче він до України чи ні?
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да его спрашивали... оно и там ни к чему...
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Мародёр и партнер по бизнесу Медведчука Зё не хочет.
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Один дезертировал, поехал на заработки в РФ, возвращался через родной Донецк где и взяли. Второй завел целое отделение прямо в лапы противника, при чем его пытались остановить на кордоне ВСУ ( но он "прорвался"). В старые времена, обоих ждал бы расстрел, по нынешним наверное "чирик", как с куста. Расскажите об остальных "спасенных" агентом Кремля Медведчуком. ( просто интересно, они хоть кого то отдали не для количества)
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Бій одлунав - жовто-сині знамена
Затріпотіли на станціі знов
І до юрби полоненних
Сам курінний підійшов.
Аж до кісток пропікає очима
Хлопці стоять перед ним як мреці
П'яно хитається смерть перед ними
Холодно блима наган у руці...
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А почему нет новости, как канадцы на саммите пуйло опустили, или это покажет лишний раз ущербность зебобы?
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Не спешите человека даже сепаратиста очернять и обвинять в сепаратизме . Только наш сепаратистский суд с судьями сепаратистами только он может обвинить и осудить за сепаратизм сепаратиста..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОдин из освобожденных наемниками РФ граждан, подозреваемый в дезертирстве, передан военной прокуратуре, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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