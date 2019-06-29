 Один из освобожденных наемниками РФ граждан, подозреваемый в дезертирстве, передан военной прокуратуре, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело.
"Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось, что освобожденный 28 июня из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
У меня вопрос, как той малой части Граждан Украины жить в этих условиях? Сколько должно пройти времени, чтобы думающих граждан Укрианы стала критическая масса?
Что самое печальное, что искрене верите, что вы правы.. в науке это называется эффект даннинга-крюгера
Когда у вас разные партии, но общий диллер
И да, ссылка у тебя кривая
https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A
Затріпотіли на станціі знов
І до юрби полоненних
Сам курінний підійшов.
Аж до кісток пропікає очима
Хлопці стоять перед ним як мреці
П'яно хитається смерть перед ними
Холодно блима наган у руці...