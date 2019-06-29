EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  2383  14
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (673) вооружение (3216) Азов (215)

 Бойцы "Азова" зафиксировали использование российского БПЛА "Элерон" на Донбассе. ВИДЕО

Воины полка "Азов" зафиксировали очередные доказательства использования российско-террористическими войсками на Донбассе беспилотника производства РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"В начале июня 2019 года силами технической разведки полка "Азов" было выявлено, что враг корректирует работу своей артиллерии по позициям наших подразделений благодаря БПЛА "Элерон" российского производства. Азовцы решили поднять свой беспилотник для фиксирования "Элерона" в воздухе и его сопровождения к месту посадки в оккупированной ныне Горловке. Таким образом были получены неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты используют на Донбассе новейшие станции спутниковой связи из РФ, - InformNapalm

Как напомнили в пресс-службе полка, БПЛА этого типа уже был уничтожен "Азовом" в начале марта. После этого беспилотник был исследован, полученные данные азовцы уже успешно используют для борьбы с российскими оккупантами.

БПЛА типа "Элерон" разработала казанская компания "Эникс" в 2003 году. С 2013 года проводятся серийные закупки этих комплексов для оснащения ими сухопутных войск Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/v3134783
 
 
 Топ комментарии
 
Знов шахтьори щось відкопали.
 показать весь комментарий
 
А скільки буде коштувати наша техніка яку він виявить та може бути знищена? Тут неможна порівнювати вартість безпілотника та вартість засобів якими він може бути знищений, важливо зберегти життя Українських військових та техніку яка в розпорядженні наших Воїнів.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно збивати ці БПЛА протитанковими ракетами, які керовано наводяться на ціль.
 показать весь комментарий
 
 
Скільки коштує ракета і скільки ця цяцька. З гармати по горобцям.
 показать весь комментарий
 
 
А скільки буде коштувати наша техніка яку він виявить та може бути знищена? Тут неможна порівнювати вартість безпілотника та вартість засобів якими він може бути знищений, важливо зберегти життя Українських військових та техніку яка в розпорядженні наших Воїнів.
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю що БПЛА буде дорожчий за ракету, а інформація яку збирає БПЛА ще дорожча! Потрібні нові керовані ракети для знищення БПЛА та піхоти, ракети які вибухають в повітрі на певній запрограмованій відстані по сигналу від апаратури керування, щоб уламками пошкодити БПЛА або піхоту і знищити їх! Ракета може ставитись на стандартний станок ПТРК, а можна робити для таких ракет окремий транспортуємий зенітний комплекс, на базі станка ЗУ-23-2, додаючи керовані ракети зверху над стволами, щоб реактивна струя ракети не зашкодила операторам ЗУ-23-2. До того ж ЗУ-23-2 давно потрібно модернізувати і для боротьби з танками, додати монітори, оптичні та лазерні приціли з приладами нічного бачення та тепловізорами. ЗУ-23-2 гарно воює з бронетехнікою ворога і наявність оптичних приладів зі збільшенням дозволить воювати ще більш ефективно!
 показать весь комментарий
 
Нужно делать беспилотники - истребители беспилотников.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не фиксировать надо, а сбивать...
 показать весь комментарий
 
 
самый опасный "беспилотник" в Украине - это Зебеня
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У тебя все комменты про Зеленского. Ты даже новости не читаешь, везде одно и то же лепишь Бойцы "Азова" зафиксировали использование российского БПЛА "Элерон" на Донбассе - Цензор.НЕТ 713
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Могли бы выслать следом беспилотник-камикадзе и уничтожить вражеского оператора. Пора уже и готовиться к воздушным боям беспилотников. Кто первый освоит боевые мини-беспилотники тот выиграет.
 показать весь комментарий
 
якщо російські спецслужби віддають наших полонених з Донбасу у Мінську(!) через кума путєна(!), то які ще потрібні докази російської присутності?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБойцы "Азова" зафиксировали использование российского БПЛА "Элерон" на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх