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Все про:Bellingcat (55) Скрипаль (497)

 Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование. ВИДЕО+ФОТО

Старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить из Лондона действиями группы подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют доказательства, полученные в ходе совместного расследования программы BBC Newsnight, Bellingcat и The Insider.

Еще в феврале британские газеты сообщали, что одновременно с "Александром Петровым" и "Русланом Бошировым" в Лондон прибыл некий "Сергей Федотов", также участвовавший в операции. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider тогда опубликовали материал, в котором сообщалось, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев. Би-Би-Си удалось установить, что Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Независимые источники подтвердили корреспонденту Би-Би-Си Марку Урбану, что Сергеев являлся руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

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По данным источников, Денис Сергеев прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу" утром в пятницу, 2 марта, и улетел во второй половине дня в воскресенье, 4 марта. В этот же день отравляющее вещество "Новичок" нанесли на ручку входной двери Сергея Скрипаля. В Лондоне Сергеев поселился возле вокзала Паддингтон, тогда как "Петров" и "Боширов" сняли номер в гостинице в районе Боу на востоке Лондона. Детали визита Сергеева в Лондон удалось установить после того, как международная группа расследователей Bellingcat получила данные биллинга его мобильного телефона и поделилась ими с Би-Би-Си.

Во время своего визита Денис Сергеев старался не пользоваться Wi-Fi-точками, используя соединения 3G и 4G. Он выходил в интернет сотни раз. Сообщениями он обменивался в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Хотя большую часть своей поездки Сергеев провел в районе Паддингтон, утром 3 марта он отправился в центр города, доехав до набережной Темзы. Сопоставление этих данных с данными полиции о местонахождении других подозреваемых по делу показывает, что в тот день именно в этом месте у Сергеева было 30-40 минут свободного времени, во время которых он мог встретиться с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд до Солсбери. Состав отошел от находящейся рядом станции Ватерлоо.

Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование 01

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Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, по мнению источников, мог принадлежать его связному в ГРУ. На первый взгляд, номер связного был зарегистрирован на обычную предоплаченную сим-карту. Но при этом телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI, уникального номера для идентификации мобильных телефонов. Кроме того, вопреки российскому законодательству, этот номер в течение нескольких лет не имел владельца. В Лондоне Сергеев ответил на десять звонков с этого номера, сам набрал номер лишь однажды - перед своим отъездом с вокзала Паддингтон 4 марта.

Данные, предоставленные Bellingcat, показывают, что Сергеев под псевдонимом "Сергей Федотов" бывал в Британии и раньше - в 2016 и 2017 годах. Причем в 2017 году Сергеев находился в стране в то же время, что и полковник Александр Мишкин. Следователи считают, что именно в тот приезд Мишкина и сформировался план по отравлению Скрипаля.

И хотя существуют данные, свидительствующие о длительном наблюдении за Скрипалем, а также о том, что операция в Солсбери была запланирована заранее, из биллингов Сергеева видно, что билеты в Лондон он покупал в последний момент. Руководитель расследования Bellingcat Христо Грозев сказал Би-би-си, что 1 марта Сергеев "лихорадочно звонил турагентам", чтобы забронировать рейс. Би-Би-Си обратилась за комментарием к жене Сергеева, но она не ответила на вопросы. Денис Сергеев родился в 1973 году в городе Ушарал на юго-востоке Казахстана, ранее сообщала группа Bellingcat. Би-Би-Си удалось подтвердить эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.

Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование 02

Стоп-кадр из интервью капитана ВДВ Дениса Сергеева. Расследователи Bellingcat считают, что именно этот человек позже станет офицером ГРУ и возьмет псевдоним Сергей Федотов / фото theins.ru

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ведет собственное расследование отравления Скрипалей, - Захарова

Возможно, военную карьеру Сергеев выбрал еще в юности: человек с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения был указан на сайте Екатеринбургского суворовского училища как выпускник 1990 года.

В начале 2000-х годов Сергеев переехал в Москву и поступил в Военную академию министерства обороны, утверждает Bellingcat. Это учебное заведение известно как "консерватория" - кузница кадров для военной разведки.

По данным Би-би-си, в Москве человек с таким именем действительно был зарегистрирован в доме №50/1 по улице Народного ополчения, где и базируется академия. Там же была зарегистрирована и его жена Татьяна. В феврале Татьяна Сергеева по телефону подтвердила Би-би-си, что ее мужа зовут Денис Вячеславович Сергеев и что он родился в 1973 году в Казахстане. Это совпадает с данными Bellingcat. Однако информацию о его службе в ГРУ она назвала "сказкой", отказавшись при этом отвечать на вопрос, чем именно занимается ее муж. Данные о передвижениях Сергеева в Москве показывают, что он ежедневно приезжал в свой офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Примечательно, что даже после того, как он засветился как фигурант отравления в Солсбери, он продолжил ходить на работу.

Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование 03
Места в Москве, где генерал Сергеев бывает чаще всего / theins.ru

Bellingcat и The Insider утверждают, что "преображение" Сергеева в "Федотова" могло произойти в 2010 году. Заграничный паспорт "Сергей Федотов" получил в том же УФМС, что и "Петров" с "Бошировым". Номера паспортов всех троих отличались только последними цифрами, указывала ранее "Фонтанка". Официально подозреваемыми по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль по-прежнему пока являются двое - "Петров" и "Боширов", реальные имена которых, по данным Belligcat, соответственно, - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Источник: https://censor.net.ua/v3134775
 
 
 Топ комментарии
 
На саммите G20 Трюдо сел на место Путина. Когда у него спросили, зачем он это сделал, Джастин ответил:
- Мне сказали, что если написано «Российская Федерация», значит, это - пустое место.
(C)
@NashaCanada
🤔
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Нет и не было ни одного конфликта в мире от куда бы не торчали козлячие рога и копыта . Мордор это мировое зло которое уничтожило сотни миллионов человек за свою историю это сборище неЛюдей ВЫРОДКОВ биомусора который способен только разрушать .Расея это вотчина Сатаны на земле.она должна быть разорвана на куски чтобы больше никогда не появилось это говнище на карте мира и тогда убийств невинного населения планеты станет на 90 процентов меньше
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На саммите G20 Трюдо сел на место Путина. Когда у него спросили, зачем он это сделал, Джастин ответил:
- Мне сказали, что если написано «Российская Федерация», значит, это - пустое место.
(C)
@NashaCanada
🤔
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Гениально: послать двух педиков мазать дерьмом дверные ручки, и руководит всем этим аж цельный генерал. И ви знаете шо, оно так-таки провалилось в тартарары всё Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 1980
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откуда ты почерпнул эти - тартарары? не иначе, как из тьмутаракани
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)))...тебе никакое "шо" не исправит тартарского...
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России за последние 100 лет на руководителей не везло: или кровавые маньяки, или тупые придурки. Но такое трусливое и вороватое ничтожество как Путин - это реальное днище.
(C)
@NashaCanada
😄
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ИНТЕРЕСНО А ЕТОТ ГЕНЕРАЛ ЕСЧЕ ЖИВОЙ....... НЕ УМЕР ОТ ЧЕГО ТО ТАМ
НЕ ЗАСТРЕЛИЛСЯ Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 6768 НЕ ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД..У МЕТРО Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 9950
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а вы докажите Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 4797 .... особенно в ПАСЕ вас поймут и услышат , и виновника накажут !
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Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев-------- Денис Сергеев МОГ руководить из Лондона действиями группы подозреваемых. МОГ РУКОВОДИТЬ и РУКОВОДИЛ-две большие разницы. хотя, свиноферме какая разница
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Может быть, что еще и маршал Орлов в небе круги нарезал, благословляя злодейство, но как то удивительно устроена британская разведка-контрразведка: "после того" они запросто вычисляют подноготную всех сотрудников ГРУ, даже общественная организация очкастых студентов Билингкат это делает без проблем, а вот "до того", когда эти ребята получали визы и многократно катались туда - сюда, ничего выявить было невозможно.
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а, что нужно было выявлять до того, как?...визы получают и катаются туда-оттуда не одна тысяча человек
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А для чего вообще существует визовый режим, как не для проверки тех, кто их получает, дабы не все желающие могли заезжать? Если так легко установить биографию любого высокого офицера ГРУ, то почему этим не занимались раньше? Британской и американской разведкам это не интересно?
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в украине с начала года утонуло 600 чел, - .так пишет гсчс... с начала июня 300 из них 42 дети - и это уже при новом президенте...все по-старому...ничего не делается, чтобы спасти жизни
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Хотя бы их принадлежность к разведке недружественного государства. Этого мало? Для чего в принципе существует визовый режим?
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С точки зрения здравого смысла все англичане знали давно и надежно, потому и устроили провокацию тоже надежно, да не совсем, т.к. совершенно не ясно, почему тайное убийство нужно было делать в единственном городе мира, где его могли разоблачить с катастрофическими последствиями для отравителей, а демонстративное - исполнять так, что почти везде в мире оно вообще не казалось бы убийством. Кроме того совершенно непонятно, почему остаток яда был выброшен в месте, где его почти гарантированно кто то мог найти и использовать, вместо того, чтоб засунуть в надежно закрываемый контейнер и кинуть хотя бы в реку с моста или в море с катера, если уж не вывезти так же, как ввезли. Про мотив отравления Скрипаля. не говоря уж о дочке, вообще ничего членораздельного не ясно, кроме того, что Путин-маньяк приказал.
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то ли дело ледоруб: конкретно, безо всякого биллинга...в любой точке.
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ЗНАЕТЕ ЧТО РАСЕЯНЕ СКАЖУТ ПОСМОТРЯ ВИДОС? И ЧТО? НУ УБИЛИ И УБИЛИ ГЛАВНОЕ ЧТО НЕ МЕНЯ.... А ПОТОМ ВОЗВРАЩАЮТ РАШКУ В ПАСЕ ЧТО БИ ЕТИ САМИЕ РАСЕЯНЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЕСПЧ. ОНИ ИГРАЮТСЯ С ТЕРПИЛЯНДИЕЙ ДУМАЮТ НУ ЛАДНО ВЗЯЛИ КРИМ НУ НАВЕРНО ИМ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО, НУ ЛАДНО СБИЛИ БОИНГ НУ ТЕПЕРЬ ТО УЖЕ ВСЕ? НУ ЛАДНО ПРИМЕНИЛИ БОЕВОЕ ХИМ. ОРУЖИЕ НА ТЕРИТОРИИ ДР.ГОС. НУ ЯО ОНИ НЕ ПРИМЕНЯТ ЖЕ? ОНИ ИЛИ ДИБИЛИ ИЛИ НАИВНИЕ.
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А что, большие буквы и принципиальная безграмотность теперь признак особого ума?
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Я ПРИНЦИПОВО ВИДАЛИВ РАШИСТСЬКУ РОЗКЛАДКУ, СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ТАКИХ ЯК ТИ НАПИСАВ НА СВИНЯЧІЙ МОВІ, БО ЯКЩО НЕМАЄ НІЯКОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ З ІНШОГО БОКУ ОЛЬГИНСЬКИЙ ТРОЛЬ ПЕРЕХОДИТЬ НА ОСОБИСТІСТЬ, ТОМУ ЗАКРИЙ ПЕЛЬКУ СВОЮ А БО ПИШИ ЯКИЙСЬ КОНСТРУКТИВ
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Великобритания - демократическая страна, поэтому результаты расследования предзнанчены для демократических стран и свободных граждан, направлены на развитие свободы и демократии в мире.
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Нет и не было ни одного конфликта в мире от куда бы не торчали козлячие рога и копыта . Мордор это мировое зло которое уничтожило сотни миллионов человек за свою историю это сборище неЛюдей ВЫРОДКОВ биомусора который способен только разрушать .Расея это вотчина Сатаны на земле.она должна быть разорвана на куски чтобы больше никогда не появилось это говнище на карте мира и тогда убийств невинного населения планеты станет на 90 процентов меньше
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Лаптеногие конспираторы мать их Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 1235 . За жабры их - и в ПАСЕ приволочь Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование - Цензор.НЕТ 9689
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и каков результат????????? вернули рашу в пасе((((((
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Ну и когда начнется в Великобритании процесс по делу Скрипалей?! Или они и Недерланды 30 лет будут вести следствие на потеху Рашки?!
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Да никогда походу. Великобритания как и Швейцария и Австрия живут за счет денег росийских олигархов которые украли у своего народа. Пока росийские войска не подойдут на выстрел к Лондону никто чесаться не будет так как и с Гитлером.
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Лондон кишмя кишит генералами ГРУ. Как у себя дома.
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Официальные доказательства нападения кремля на граждан Великобритании. И тем не менее Ху*ла вернули в ПАСЕ и посадили в центре стола на G20. Походу мировой общественности нравится когда с ними обходятся пожоще. Может нам хватит по Киеву педиков водить. Мы стаем похожи сами на толерантных педиков с которыми уже в мире не считаются.
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Как только Вова
вскарабкался во ВЛАСТЬ по обломкам взорванных жилых домов: Окурок сразу понял,
что под ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
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удачная операция - посеян страх - главное оружие российских спеслужб, и Запад реально испугался - вернул Россию в ПАСЕ, ГРУ показало, что може проводить и особо не таясь любые операции на Западе, потенциальным перебжчикам показали, что их ждёт.
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Господа, что за тупые новости? Они вам интересны?

Вот я предлагаю интереснее тему. Нужно голосовать за Партию Шария. На предстоящих выборах. Кстати, когда пройдут выборы?
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СЛУЖБА НЕВЕЗЕНИЯ. Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 2930 Весь покрытый плесенью, абсолютно весь,
ГРУ "Аквариум" в русском мире есть.
ГРУ "Аквариум" в русском мире есть,
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь.
Служат дилетанты в нём, урки-упыри,
На лицо несчастные, ватные внутри.
На лицо несчастные, ватные внутри,
Служат дилетанты в нём - урки-упыри,

Что они ни делают, оставляют след,
В англиях, голландиях - где их только нет!
В англиях, голландиях - где их только нет!

Что они ни делают, оставляют след, То Чепига спалится, то майор Петров,
Тут-же комом катится стадо хакерОв
Тут-же комом катится стадо хакерОв -
Минин, Бадин, Малышев и Серебряков...

Вся контора валится, некому учить -
В злобе вошдь Нарышкина может замочить!
В злобе вошдь Нарышкина может замочить -

Вся контора валится, некому учить ... Санкции посыпались из-за Скрипаля -
К моргу тянут доллары храброго рубля!
К моргу тянут доллары храброго рубля -

Санкции посыпались из-за Скрипаля, По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие урки-упыри!
И рыдают бедные, и врагов клянут,
Но пока брыкается фюрер-лилипут...

И рыдают бедные, и врагов клянут,
Но пока брыкается фюрер-лилипут...
2018
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ЗК БОШИРОВ и ЗК ПЕТРОВ Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 6704
(по мотивам песни В.С. Высоцкого)



Спалились мы по недоразуменью,
Поперлись в Солсбери порой весеннею.
У нас любовь была, мы там встречалися,
К МИ-6 на крюк внезапно, блин, попалися.

Нам на двоих цепляют "Новичка",
И для британцев мы теперь "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк"

Теперь у нас не жизнь, а темень тьмущая,
Мол мы обанщики, мол гэрэушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.

Ну, а Владимиру плевать, за что и как,
Мы для Владимира те ж самые "зк"
"Зк" Боширов и Петров "зк".

На телевиденье бежать нам хочется,
Не то все это очень плохо кончится,
Есть телефон пропагандонши Маргариты,
Что надо скажем - только лишь спасите.
И вот сидим мы с ним в руке рука,
Рукоплескало нашей дерзости ЧК,
"Зк" Петрову и Боширову "зк".

С весны полгода текст для нас готовили,
Про Солберецкий шпиль мы тараторили,
Духов не возим мол, не знаем Скрипаля...
Никто не верит. Все д и б и л ы, пля!...
Вот схорониться бы нам в Думу, а пока
Мы для Британии кремлёвские "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк".2018


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😎Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996🧛‍♂️Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996"НОВИЧОК"Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996🧛‍♂️Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування - Цензор.НЕТ 8996😎
(вечірня казочка, нєрвно-паралітічєская)
Усьо почалось у неділю.
З Борисполя взвився літак -
В ЛондОн в літаку тім летіли
Два друга. Зорян і Шкіряк.
У кожного по чемодану
З двойним, як положено, дном,
Бо не повезеш же в карманах
Отруту, що пахне Кремльом...
Летіли у разних отсєках
Неначе вони не друзз'я,
А так собі - два человєка:
Сікрєтность нарушить ніззя...
Змішали на місці в пробірку
Оте бойове вєщєство
Й в торговому центрі сквозь дірку
Потом розпилили його.
Корочє без шансів попався
На удочку укрів Скрипаль.
У Солсбері вже розгорався
Страшний русофобський шкандаль...
Но тут, не случайно, конєшно
Убивць тих по базі знайшов
Із Думи один ФСБшник,
ЗНАТОК - Ніколай Ковальов.
А Коля то знає , що каже -
Він сам спец у тьомних ділах:
- Тепер вас ніхто не відмаже,
Бандєри Зорян і Шкіряк!
На гОлубєй міра російських
Вину не удасться ложить!
Не вигодно, даже по-свинськи,
Нам етіх шпійонов травить!
І газа того в Україні
Полно ще з совєцких времьон!
А ви - русофоби протівні!
І з вами іще - Вашингтон!
--------
Такую ось вєрсію утром
Доложать чєкісти царю:
-"Владимир, проклятые укры
На честь покусились твою..."
2018
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Зачем давать визы сотрудникам ГРУ? И что теперь,озабоченность? И в плюс к озабоченности- Сев.поток 3 через Великобританию.
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Три чекиста, три весёлых друга, экипаж машины **********!
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Достали уже своим Скрыпачом, столько об раССейской агрессии в отношении Украины не говорят, сколько об этом. Ага, все ГБ его устраняло. Да этого Скрыпаля, в его нынешнем статусе, на лавочке в парке, завалил бы любой обдолбанный нарик за дозу, которого потом нашли бы зажмурившимся от передоза, вот и вся мегаразработка.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомОперацией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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