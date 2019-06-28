 Самолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Самолет с украинцами прибыл из Беларуси. Днем 28 июня Медведчук вместе с ними дал пресс-конференцию в аэропорту Минска. Он сообщил, что освобожденных привез самолет из Ростова-на-Дону, и дальше они летят в Киев.
В МИД Беларусь приветствовали освобождение украинцев. В то же время, журналистов "Радио Свобода" не пустили на передачу украинских пленных в Минске.
Напомним, накануне об освобождении украинцев заявил кум Путина Виктор Медведчук.
Накануне у Медведчука назвали имена тех, кого освободят. Это: Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г.р., военный ВСУ, попал в плен 11.09.2016, Веремейчик Яков Петрович, 1986 г.р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018, Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 г.р., гражданский, задержан боевиками 16.10.2017, Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г.р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019.
по договоренности - мид рашки должен был прислать бАмажку и Украина бы согласилась что "военные преступники, нарушили границу с РФ".. Но тут облом вышел.
Вот потому у вазелина и случилась вчера ИСТЕРИКА..
Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго.
Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.
Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.
Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.
Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске.
То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года.
Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина.
Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен.
Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах.
Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.
Если эти пленные мутные - украинскому следствию предоставляется отличный шанс докопаться до истины.
Таким образом Раша подрывает наш бюджет - кормить то их нам?
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.
С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты.
Совсем. Вообще. Точка.
Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.
Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее.
И еще один момент.
Некто Портнов написал вчера о том, что это его «привет Порошенко». Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры… где… а материалы… Россия?
За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции.
Вот тут я прошу репост.
Юрий Бирюков
#зробили їхразом
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.