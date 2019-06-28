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Все про:Киев (17652) Медведчук (895) пленные (442)

 Самолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев. ВИДЕО

В Киев днем 28 июня прибыл самолет с освобожденными из плена украинцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев

Самолет с украинцами прибыл из Беларуси. Днем 28 июня Медведчук вместе с ними дал пресс-конференцию в аэропорту Минска. Он сообщил, что освобожденных привез самолет из Ростова-на-Дону, и дальше они летят в Киев.

В МИД Беларусь приветствовали освобождение украинцев. В то же время, журналистов "Радио Свобода" не пустили на передачу украинских пленных в Минске.

Напомним, накануне об освобождении украинцев заявил кум Путина Виктор Медведчук.

Накануне у Медведчука назвали имена тех, кого освободят. Это: Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г.р., военный ВСУ, попал в плен 11.09.2016, Веремейчик Яков Петрович, 1986 г.р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018, Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 г.р., гражданский, задержан боевиками 16.10.2017, Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г.р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019.

Также читайте: Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Источник: https://censor.net.ua/v3134734
 
 
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мутные заложники, толком и не сказали как попали в плен
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у меня одного впечатлене.... ну как на Канарах.... гарно жаль что так мало и быстро все пролетело хари отеденые после концтаборы интересно токак не в плену побывали а у самого Султана Бахрейна..
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Вот что мне нравится, взяли в плен на донбаце,война гражданская,а привезли из ростова,что-то с логикой у ***** провал
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МИД Украины обломал фуйла и вазелина.
по договоренности - мид рашки должен был прислать бАмажку и Украина бы согласилась что "военные преступники, нарушили границу с РФ".. Но тут облом вышел.
Вот потому у вазелина и случилась вчера ИСТЕРИКА..
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Я надеюсь предатель, который завез украинцев на территорию террористов, сядет на 10 лет.
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это хорошо что они вернулись домой , скорее бы и войне конец пришел
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Не переживай, договорятся. Посередине одной из рек на западе.
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Если ты голосовал за зелю, то можешь быть в этом уверен!)))
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да да флг белыйчтобы висел из вашего окна квратиры или дома большйо чтобы с Кремля виден был..и Портет Ху..ла купите в златой рамочке мождет сразу не расстреляют "освободители" бл..ь Самолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 7552
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Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных - трех военных и одного гражданского. Звучат пафосные заявления.
Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго.

Максим Горяинов - старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блок-посты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают.

Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются.

Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир.

Эдуард Михеев - гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске.

То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года.

Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина.

Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен.

Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах.

Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.

Самолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев - Цензор.НЕТ 4702
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Если Медведчук пиарится выполенным освобождением пленных - пусть так пиарится почаще.
Если эти пленные мутные - украинскому следствию предоставляется отличный шанс докопаться до истины.
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Только перед выборами, думаю ещё будет от него акции такие предвыборные. После выборов только "схождение посредине" освободит пленных, середину укажет *****
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В том то и дело что *наше* следствие ето сепрские прихвости. Хоть одного сепара или дезертира посадили? А тут еще судя по всему Медведчук сам будет присматривать чтобы етих пальцем никто не тронул и по своим купленым телеканалам водить. Для етого он их и привез. Реальные же пленные все бы рассказали кто их взял в плен как их пытали. А ети будут рассказывать как мышебратья к ним хорошо обращались, какой хороший Мертвечук, а во всем виноваты биндеры.
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Походу 50% после медобследования должны бы попасть в камеры наши?
Таким образом Раша подрывает наш бюджет - кормить то их нам?
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За патріотами гоняли літак, які багаті нужденні українці
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Це є добра новина! Сподіваюсь, що найближчим часом визволять усіх наших хлопців.
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Одни явно мутные, отвлечь внимание, а который нормальные - видимо завербованные. Старый чекист Медведчук так просто ничего не меняет.
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Надеюсь, что их не будут награждать как гадю савченко?
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Да еще самолет ради етих сепаров и дезертиров посылать. В СИЗО их нужно сразу же на допрос каким образом они оказались на окупированной территории, Потому что ниодин из етих *освобожденных* в бою в тот день не был.
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Дезертиру - 15 лет.
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.
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За Життя и медвейчуковцы прибыли . Их встречали сестры Савченко .
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Следователи ДБР сегодня утром закончили обыски в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Нет, они не нашли деньги или злата-серебра. Нет, они не нашли никаких компроматов. А они и не искали. Следователи ДБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку.

С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты.

Совсем. Вообще. Точка.

Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать - ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться.

Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее.

И еще один момент.

Некто Портнов написал вчера о том, что это его «привет Порошенко». Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры… где… а материалы… Россия?

За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции.

Вот тут я прошу репост.

Юрий Бирюков

#зробили їхразом

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Дезертиру - 15 лет.
Предателю - 15 лет.
Остальных двух тщательно проверить на прошлые подвиги и на вербовку.
Можно даже перепроверить на детекторе лжи.
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Там вербовка 100%. Без вербовки Ху*ло не отпустил бы. Тем более у него выбор из пленных широкий.
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Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 6434 Нихто не помиг кроме Медведчука Что и требовалось доказать. Завтра все телеканалы Медведчуковские будут канонизировать своего хозяина.
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Байдуже. Вiд цього його електорат не виросте. Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 7609
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а їх достойно встрєтілі? Бо там двох тра зразу в кутузку, а мона і всіх - на карантін
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I слава Богу. Визволяйте усiх. Байдуже хто i яким чином це зробить.
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Отбросим всё---спасибо за граждан страны. Но вот чуть субьективного. А дальше? Это всё? Так прав президент---к выборам вдруг дали 4 граждан. А в 17 и 18 и 6 месяцев этого года---да ни одного! Так кто меняет? Да выдали 4 пленных. Давай народ страны выбирай мразюков! Тут же вот что вышло. Так давай Медведчук ещё 10, потом 20---а как тогда если не отдадут? И кто поверит что че-пушилин и пасечник выдали? Да что не ясно кто? Но прокол в том что теперь НЕ выдавая больше до выборов, станет ясна эта галантерейная торговля пленными. Что бы сохранить реноме---выдавай теперь больше и без обмена! Ну так получается. Медведьчук---ты 150 человек привези! Тогда и выберем. И потом после выборов ещё продолжай. А то ведь грош цена и 150 будет если на этом всё! А как паскудно лыбились 2 мразюка рабинович и шуфрич в ладошки хлопая при выступлении французской бабки--напомнило хихиканье косатой 10 лет назад перед царём по газ-конкракту когда дело было. Ничтожества ничтожнейшей пробы!
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*Нас туды а кого то сюды*- ето что он имел ввиду? Туды ето в Украину? да еще оказывается добровольно поехал и слова подбирает как боится лишнего взболтнуть. Ну не смахивает он на счастливого освободившегося. Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва - Цензор.НЕТ 3222 По мойму Штирлиц провалился.
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***** пропіарило свого кума перед виборами: голосуйте за Мертвечука. Совпадєніє? Не думаю.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиСамолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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