 Самолет с освобожденными из плена наемников РФ четырьмя украинцами прибыл в Киев. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев

Самолет с украинцами прибыл из Беларуси. Днем 28 июня Медведчук вместе с ними дал пресс-конференцию в аэропорту Минска. Он сообщил, что освобожденных привез самолет из Ростова-на-Дону, и дальше они летят в Киев.

В МИД Беларусь приветствовали освобождение украинцев. В то же время, журналистов "Радио Свобода" не пустили на передачу украинских пленных в Минске.

Напомним, накануне об освобождении украинцев заявил кум Путина Виктор Медведчук.

Накануне у Медведчука назвали имена тех, кого освободят. Это: Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г.р., военный ВСУ, попал в плен 11.09.2016, Веремейчик Яков Петрович, 1986 г.р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018, Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 г.р., гражданский, задержан боевиками 16.10.2017, Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г.р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019.

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