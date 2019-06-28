 "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.
Решение о запрете первой замглавы Национального банка Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять свои обязанности Барышевский суд принял на основании искового заявления, в котором говорилось, что Екатерина Рожкова наносит "непоправимый вред благу Украины и украинского народа".
В ответ в Нацбанке назвали действия суда неправосудными и обратились к ученым из Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук Украины. Те обнаружили превышение полномочий: "Позиция ученых заключается в том, что принятый судебный акт при установке в нем запрета первому заместителю председателя Национального банка осуществлять свои полномочия, не соответствует требованиям статьи 19 Конституции Украины, является превышением судом предоставленных ему полномочий учитывая императивные предписания статьи 74 Закона Украины "О Национальный банк Украины" и статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины".
Сама же Екатерина Рожкова продолжает работать и анонсировала обжалование решения. Судебный запрет обжалует и Нацбанк.
Как отмечается в расследовании, Екатерина Рожкова вместе с Валерией Гонтаревой - уже экс-главой Нацбанка - среди прочего отвечала за национализацию "Приватбанка", за что теперь требует миллиардных компенсаций бывший акционер банка Игорь Коломойский.
В интервью различным изданиям олигарх неоднократно упоминал о Рожкову и прямо говорил, что она должна уйти со своего поста. В разговоре с журналистом "Схем" он утверждал, что приветствует решение о ее отстранении, но не имеет к нему никакого отношения.
Журналисты обнаружили опосредованную связь с олигархом Игорем Коломойским и в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевском районном суде, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров.
"Схемы" нашли истицу к SkyUp - жительницу Барышевки Оксану Пасенко. Оказалось, что заявление в суд она не писала.
В тот день, когда она написала заявление в полицию, что не подавала иска к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя народного депутата, в котором она просит посодействовать в обеспечении исполнения решения суда. Документ датирован 18 июня. Этот депутат - Александр Дубинин, многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Коломойскому.
В копии обращения, которое оказалось в распоряжении "Схем" говорится о том, что хоть Барышевский суд и принял решение в пользу, Пасенко вроде бы все равно недовольна тем, что самолеты продолжают летать.
Как установили журналисты, в приемной Дубинина быстро отреагировали на это "обращение" Пасенко и уже на следующий день, 19 июня, переслали ее в виде депутатского обращения в профильное ведомство - Мининфраструктуры.
"Такое решение подлежит немедленному исполнению со дня его принятия. Считаю своим гражданским и служебным долгом обратиться к вам и сообщить о фактах грубого нарушения норм законодательства Украины в форме невыполнения судебного решения, вступившего в законную силу", - говорится в документе за подписью Дубинина.
"Схемы" поинтересовались у депутата, проверял ли он то, что подписывал и знал и, от кого заявление на самом деле.
"Ко мне обратилась, я там написал, кто ко мне обратился. И дали мне все предложения относительно того, что там есть нарушения закона. Я соответственно обратился ко всем другим инстанциям. Вот и все. Письмо передали через помощников", - ответил Дубинин.
Он пояснил, что приемная народного депутата не имеет возможности проверять сведения, указанные в обращении.
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
зебилы, эти сведения - расследование ФБР.. о котором в общем-то известно давно)
Что более симптоматично - зебилы верят в дерьмо, льющееся из Г+Г, но орут что "ФБР - плохой первоисточник"
зебилы, вы реально ТУПЫЕ))
На ФБ - никогда не будут выкладывать ни дела, ни расследования ФБР) Это - СОЦИАЛЬНАЯ сеть, а не государственная
ищи в инете) https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
читай, недотепа)
http://strasty.com.ua/kolomojskomu-prigotovitsya/
И ты даже не понимаешь, насколько ты сейчас выглядишь по-идиотски , а особенно тогда, когда орёшь о "угрупування ворів і крис на крові " - основываясь на фейках из " интернет странички может любой шариков создать в любом количестве."
ну ка, шустренько нашла мне ОФИЦИАЛЬНЫЕ решения суда против "мародера" Пороха..
Есть такие, ась?
а раз нет - то ты покрываешь и распространяешь ЛЖИВУЮ информацию, желтуху. Попросту говоря - БРЕШИШЬ как расейская пропаганда)
"...с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко..."
"Проект по расследованию коррупции и организованной преступности - объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями"
Ах да, это же не журнаЛжисты с Г=Г.. и для зебилов совсем не авторитет :D
https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad
https://www.occrp.org/ru/daily/9513-daily-beast
https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad
https://www.occrp.org/ru/daily/9513-daily-beast
Женщина, 3 года назад Приват был банкротом с недостачей 150-200 млрд (показал международный аудит и Коломойский этого не отрицает). Вопрос для бабушек с семечками: сколько "стырили крысы на крови", находившие детали для армии на вражеской территории и сколько стырил Коломойский? Вы в порядках цифр ориентируетесь? Стырить 200 млрд (Коломойский) и стырить 20 млн на закупках (Свинарчук). Калькулятор в мозгу можете включить? Или только семечки кушать?
...когда своё бабло они снимут с Украины, свалят всё на этого дурачка -- будет народу мальчик для битья.
А ВСЕМ БЕНЯМ ИГОРЬКАМ ВОЛОДЕЧКАМ ОБРЕЗАТЬ ПОД КОРЕНЬ...музыкальный орган
КАК ЖЕ ДОСТАЛА ШОБЛА ОБРЕЗАННАЯ...
АДОЛЬФ! ТЫ ГДЕ? ТЫ ОПАЗДЫВАЕШЬ И ДАВНО В УКРАИНУ!!!
не бачили відео як 95 квартал і Зе вимолюють в Бені грошиків ?
ганьбище ганебне...
Але завдяки їм хтось муситиме знову боротися за країну і жертвувати найдорожчим.
Вопросы накопились
Коломойских оттесняют на обочину
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_27.html
Источник: https://censor.net.ua/v3134729
этих упырей зеЛенских будем гнать на ростов.очень скоро
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html
Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
28 июня 2019 года 12-10 по Киеву
Коломойский в Киеве (прибыл НЕ самолетом). Зеленского еще нет с обеда. Где то идет серьезный разговор ...
Зеленський святкує День Конституції з Богданом і Шефіром
П'ятниця, 28 червня 2019, 16:53
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219497/
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел
А кто обратился? Фамилии можно назвать и ПОЧЕМУ ИМЕННО К НЕМУ ОБРАТИЛИСЬ?