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Все про:Киевская область (1687) Коломойский (1086) суд (22255) Рожкова Екатерина (42) SkyUp (11)

 "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Барышевский суд принимает решения по совсем не местным вопросам. Сначала он приостановил действие лицензии пассажирского авиаперевозчика SkyUp, а потом - запретил работать одной из руководительниц Национального банка Екатерине Рожковой.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Решение о запрете первой замглавы Национального банка Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять свои обязанности Барышевский суд принял на основании искового заявления, в котором говорилось, что Екатерина Рожкова наносит "непоправимый вред благу Украины и украинского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

В ответ в Нацбанке назвали действия суда неправосудными и обратились к ученым из Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук Украины. Те обнаружили превышение полномочий: "Позиция ученых заключается в том, что принятый судебный акт при установке в нем запрета первому заместителю председателя Национального банка осуществлять свои полномочия, не соответствует требованиям статьи 19 Конституции Украины, является превышением судом предоставленных ему полномочий учитывая императивные предписания статьи 74 Закона Украины "О Национальный банк Украины" и статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины".

Сама же Екатерина Рожкова продолжает работать и анонсировала обжалование решения. Судебный запрет обжалует и Нацбанк.

Схемы нашли след Коломойского в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой 01

Как отмечается в расследовании, Екатерина Рожкова вместе с Валерией Гонтаревой - уже экс-главой Нацбанка - среди прочего отвечала за национализацию "Приватбанка", за что теперь требует миллиардных компенсаций бывший акционер банка Игорь Коломойский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На сегодня я работаю", - замглавы НБУ Рожкова о решении Барышевского суда. ВИДЕО

В интервью различным изданиям олигарх неоднократно упоминал о Рожкову и прямо говорил, что она должна уйти со своего поста. В разговоре с журналистом "Схем" он утверждал, что приветствует решение о ее отстранении, но не имеет к нему никакого отношения.

Журналисты обнаружили опосредованную связь с олигархом Игорем Коломойским и в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевском районном суде, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров.

"Схемы" нашли истицу к SkyUp - жительницу Барышевки Оксану Пасенко. Оказалось, что заявление в суд она не писала.

В тот день, когда она написала заявление в полицию, что не подавала иска к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя народного депутата, в котором она просит посодействовать в обеспечении исполнения решения суда. Документ датирован 18 июня. Этот депутат - Александр Дубинин, многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Коломойскому.

Схемы нашли след Коломойского в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой 02

Читайте также: Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским

В копии обращения, которое оказалось в распоряжении "Схем" говорится о том, что хоть Барышевский суд и принял решение в пользу, Пасенко вроде бы все равно недовольна тем, что самолеты продолжают летать.

Как установили журналисты, в приемной Дубинина быстро отреагировали на это "обращение" Пасенко и уже на следующий день, 19 июня, переслали ее в виде депутатского обращения в профильное ведомство - Мининфраструктуры.

"Такое решение подлежит немедленному исполнению со дня его принятия. Считаю своим гражданским и служебным долгом обратиться к вам и сообщить о фактах грубого нарушения норм законодательства Украины в форме невыполнения судебного решения, вступившего в законную силу", - говорится в документе за подписью Дубинина.

Схемы нашли след Коломойского в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой 03

"Схемы" поинтересовались у депутата, проверял ли он то, что подписывал и знал и, от кого заявление на самом деле.

"Ко мне обратилась, я там написал, кто ко мне обратился. И дали мне все предложения относительно того, что там есть нарушения закона. Я соответственно обратился ко всем другим инстанциям. Вот и все. Письмо передали через помощников", - ответил Дубинин.

Читайте: Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский

Он пояснил, что приемная народного депутата не имеет возможности проверять сведения, указанные в обращении.

Источник: https://censor.net.ua/v3134729
 
 
 Топ комментарии
 
А райсуд не оголосить імпічмент президенту без всілякої там волокіти?
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стільки факапів що треба мати IQ ~20 щоб голосувати за слугу нароту знов
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...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
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А райсуд не оголосить імпічмент президенту без всілякої там волокіти?
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Нас не интересует мнение давалочки коломойского, сходи носик попудри, не хорошо без штукатурки перед хозяином.
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В Україні незалежний реформований Петром Поросєнко Суд,всі судді призначались особисто Петром Поросєнко,це наклеп на незалежну судову гілку влади)))Чи не так Соєва еліта?
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Малорос! - Облегчи Бене жизнь, - на выборах голосуй за "Слугу урода" чтоб Беня не мучился со всякими там судами.
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злой крот. Україна не паРаша і президент не ботоксний, суддів не призначає. Низова ланка судової системи портновсько-ківаловська.
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зачем ты пытаешься что-то доказать клоуну, у которого МИД виновен в роттердаме +? "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 1342
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Ну, що ж тут скажеш? Суди реформовані, а судді, як були продажними, так і залишились,.Хоча, правди ради, ні разу не було чутно, щоб Вова, Беня чи риги жалілись. Вони в захваті 😉
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та ничего,они подвинутся-места хватит )
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стільки факапів що треба мати IQ ~20 щоб голосувати за слугу нароту знов
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зебілам IQ не заміряють, там рахують кількість звивин: більше одної - в партію "слуга нароту", більше двох - офіс презедента
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Брат лугандонський терорист - в губернатори.
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а скільки треба мати IQ щоб голосувати за угрупування ворів і крис на крові на чолі з вальцманом.
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а скільки треба мати IQ щоб голосувати за шестірку ворів і крис на крові на чолі з коломойським, якій крав гроші разом з братом путіна в 2014 році, ась?).
...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
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ага. теперь фейсбук у нас первоисточник с чистой репутацией... так бабки на базаре что семечки продают и не такое говорят.
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ага.. в ФБР пожалуйся.. или они тоже - " первоисточник с плохой репутацией" "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 1493
зебилы, эти сведения - расследование ФБР.. о котором в общем-то известно давно)
Что более симптоматично - зебилы верят в дерьмо, льющееся из Г+Г, но орут что "ФБР - плохой первоисточник" "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 9137
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а в фбр знают вообще в курсе о этом опусе. есть же официальная страничка фбр. вот и дайте на неё ссылку. а пока это выглядит как проплаченная провокация.
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офигеть зебилы "мыслят".. грят, ФБ - источник с плохой репутацией и "дай ссылку на страницу ФБ" где ФБР выложит дело о бене?
зебилы, вы реально ТУПЫЕ))
На ФБ - никогда не будут выкладывать ни дела, ни расследования ФБР) Это - СОЦИАЛЬНАЯ сеть, а не государственная "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який припинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 8119
ищи в инете) https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
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значит вы сами подтвердили что дали ссылку на забор. желтуха это ваш удел.
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зебилы, так же как и расейские ватники, даже не пытаются думать, а орут "выВсёВрёте""Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 1128
читай, недотепа)
http://strasty.com.ua/kolomojskomu-prigotovitsya/
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опять ссылка на желтуху. вы проплаченный провокатор. такие интернет странички может любой шариков создать в любом количестве.
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зебилы, вы настолько погрязли в дерьме Г+Г что просто НЕ способны воспринимать новую информацию и ДУМАТЬ. Только та чернуха, которая льется в ваши бошки из зомбоящика - вами заглатывается.
И ты даже не понимаешь, насколько ты сейчас выглядишь по-идиотски "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 6727, а особенно тогда, когда орёшь о "угрупування ворів і крис на крові " - основываясь на фейках из " интернет странички может любой шариков создать в любом количестве." "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 6727
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для меня коломойский такой же крыса как и порох, ахметов, медвечук,... только ваша 5% секта мародёров уже достала желтухой. и вы покрывая потроха для меня тоже крысы.
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ты просто думать ен умеешь, вот и вся проблема.. твоя)
ну ка, шустренько нашла мне ОФИЦИАЛЬНЫЕ решения суда против "мародера" Пороха..
Есть такие, ась?
а раз нет - то ты покрываешь и распространяешь ЛЖИВУЮ информацию, желтуху. Попросту говоря - БРЕШИШЬ как расейская пропаганда)
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именно на таких как ты, "полезных идиотов" и рассчитывает кремль:
"...с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко..."
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лови еще, "желтухи".. Всемирно известной и признанной..
"Проект по расследованию коррупции и организованной преступности - объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями"
Ах да, это же не журнаЛжисты с Г=Г.. и для зебилов совсем не авторитет :D
https://www.occrp.org/en/investigations/oligarchs-weaponized-cyprus-eranch-of-ukraines-largest-bank-to-send-5-billion-abroad
https://www.occrp.org/ru/daily/9513-daily-beast
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такое.., не такое.., бабушки.., семечки.., на крови...
Женщина, 3 года назад Приват был банкротом с недостачей 150-200 млрд (показал международный аудит и Коломойский этого не отрицает). Вопрос для бабушек с семечками: сколько "стырили крысы на крови", находившие детали для армии на вражеской территории и сколько стырил Коломойский? Вы в порядках цифр ориентируетесь? Стырить 200 млрд (Коломойский) и стырить 20 млн на закупках (Свинарчук). Калькулятор в мозгу можете включить? Или только семечки кушать?
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И теперь для зебилов свинарчук - самый страшный злодей всех времен и народов,а Коломойський - "спаситель Украины".
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Здесь ты неправ, свынарчуки тоже зло, но, как любит утверждать соя, полезное зло. Зебилы тоже зло, более наглое и еще по роже не получившее, но, по сути, любое зло есть зло.
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А який треба мати IQ, щоб повірити в маячню бенерупора Г+Г тапрокацапських "вещателей"?
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та они проголосовали и все, что происходит их не интересует, 1+1 не показывает. Я сейчас спрашиваю у них - И что?. - Та они сами там разберутся мы новости не читаем.
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Умные и богатые дяди, которые сделали из Зели президента -- делали его для себя, а не для народа... ...и спецом его показывают в виде дауна -- кем он и является, на самом деле...
...когда своё бабло они снимут с Украины, свалят всё на этого дурачка -- будет народу мальчик для битья.
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Виступаючи на Волині, колишній очільник держави вихвалявся «армією, вірою, мовою». Коли люди майже розійшлися, один чоловік висловив недовіру Порошенкові. Біля нього відразу ж опинились охоронці лідера «ЄС». Вони взялися витягувати чоловіка з натовпу за руки."Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 6458До літнього чоловіка також підійшов сам Порошенко, вдарив його у плечі та сказав, що «таким, як він, тут не місце!». «Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!», - додав Порошенко.
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А сьогодні Порося показував свій Томос з дзвінниці Церкви))
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гарна казочка для зебилив.. шарий постарался "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой - Цензор.НЕТ 3579
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доколе?!? та угомонись ты уже , марадьор Парашенко! сколько можно уважаемого бизнесмена подставлять?
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В свиноМАТКИ ВСЕМ САРАМ заливаем раскаленное ОЛОВО
А ВСЕМ БЕНЯМ ИГОРЬКАМ ВОЛОДЕЧКАМ ОБРЕЗАТЬ ПОД КОРЕНЬ...музыкальный орган
КАК ЖЕ ДОСТАЛА ШОБЛА ОБРЕЗАННАЯ...
АДОЛЬФ! ТЫ ГДЕ? ТЫ ОПАЗДЫВАЕШЬ И ДАВНО В УКРАИНУ!!!
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Кто-бы сомневался ?жлобяра-Каломой ненажрется никогда ! сдал Украину ФСБ ,пошёл вон на родину
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жлобяра ще і який..
не бачили відео як 95 квартал і Зе вимолюють в Бені грошиків ?
ганьбище ганебне...
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Бигус почувствовал ответственность за приход к власти ЗЕкаломанды, но поздно, нас ждут 5 лет разграбления и унижения Украины, если за 5 лет от Украины что то останется.
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Не він один..
Але завдяки їм хтось муситиме знову боротися за країну і жертвувати найдорожчим.
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еще свежи в памяти решения Печерского и пр. судов, которые решали есть ли жизнь на Марсе...
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он при Порохе хвост прижал и сидел тише воды ниже травы....а пришел зебил...и этот ...житель израильской долины....тут как тут!!!
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Коломойский сегодня в Киеве. Наверное проводит встречу с Зеленским.
Вопросы накопились
Коломойских оттесняют на обочину

https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_27.html
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хэх) да любой суд, шо надо то и найдет...все зависит от суммы☻
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а что у кого то были сомнение кому выгодно выдавить лоукост с неба Украины..в пользу мау???
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сам Горянов рассказывает, что не был за рулем, а спал вместе с другим военнослужащими
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Як мені подобаються демотиватори виробництва Раші....
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Порошенко боролся за Украину, ваш " ЗЕхрен знает кто " принимает от мировых лидеров решение постфактум , причем во все дыры как и предсказывал в своих дурноватых выступлениях.
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не раскачивай лодку, пропагандист ДНР и РФ.Сам же пугал многократно :*...а то фуйло нападе * 21.03.2019 11:35 и крыс тошнит.
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"Академія правових наук України" Всеукраїнське громадське об'єднання . Можно дальше не читать, могли и в цыганский табор обратиться, компетенции больше. Петька уже босяков подешевле нанимает, деньги на побег должны оставаться.
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"Журналисты обнаружили опосредованную связь с олигархом Игорем Коломойским и в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевском районном суде, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров."Схемы" нашли истицу к SkyUp - жительницу Барышевки Оксану Пасенко. Оказалось, что заявление в суд она не писала."...............Зато Коломоев занес в суд и все порешал, а после 21 июля все суды будут ЭТО делать бесплатно
Источник: https://censor.net.ua/v3134729
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а что у кого то были сомнение кому выгодно выдавить лоукост с неба Украины..в пользу мау???
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кто бы сомневался...
этих упырей зеЛенских будем гнать на ростов.очень скоро
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беня разводит лохов неустанно и неугомонно...интересно,кто и когда его угомонит? "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової - Цензор.НЕТ 6764
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Ну зачем же так палиться ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел ?
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Беня водит хоровод осликов .кормит их от себятиной ,они соответственно отсебятину и оглашают на весь белый свет.Виртуального чёрного кота нашли Ткач и Седлецкая в тёмной комнате.Кто там к ЗЭ по ночам на приём ходит?Гепа с Пораженко не приходили?.
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Не було ні Армії, ні Мови і не Віри. Мародер висадив в повітря всю зброю, жодного заводу набоїв не збудував, крав, але мовою і Томосом прикривавсь.
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Ну зачем же так палиться ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_28.html

Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
28 июня 2019 года 12-10 по Киеву
Коломойский в Киеве (прибыл НЕ самолетом). Зеленского еще нет с обеда. Где то идет серьезный разговор ...
Зеленський святкує День Конституції з Богданом і Шефіром
П'ятниця, 28 червня 2019, 16:53
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219497/
Пустующее красное кресло - для Бэни, или Бэня уже ушел
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Ще одна підстава на Коломойського? Коли всі попередні не спрацювали? Хм.
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"Я не даю коментарів..." (с) адвокат позивачки - *****, та йому відразу по морді з ноги треба давати. І кому треба дякувати за "судову рехформу"? І чи треба було голосувати за нього
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"Ко мне обратилась, я там написал, кто ко мне обратился. И дали мне все предложения относительно того, что там есть нарушения закона. Я соответственно обратился ко всем другим инстанциям. Вот и все. Письмо пер Источник: https://censor.net.ua/v3134729

А кто обратился? Фамилии можно назвать и ПОЧЕМУ ИМЕННО К НЕМУ ОБРАТИЛИСЬ?
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Скайаповцев давно пора разогнать, мошенников -уродов. А Рожкову давно пора выслать на историческую родину - в мордор. Что кого не устраивает? Ну, разве что порохоботов в купе с гонтаревой, но это понятно - подельники.
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Не верю,не верю, не верю !!!! Он хороший,он честный,он не из системы, он сможет,он не барыга, он не марионетка,они - новые лица,они - наши слуги !!!! А как он на рояле играет !!!! Не верю, вы всё врёте ! Порох вас всех купил !🙄
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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