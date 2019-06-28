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 Общество
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Все про:Одесса (5499) Нацполиция (9611) убийство (5265)

 Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трагедия произошла в одной из коммунальных квартир на территории Приморского района города Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Приморский отдел полиции в г. Одесса.

"78-летний одессит, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летняя дочь и зять. Расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь. Очевидцами указанного события стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Правоохранители немедленно отреагировали и сразу прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.

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"Уже сразу по "горячим следам" правонарушитель был задержан. Своей причастности к совершению преступления задержанный отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры", - добавили в полиции.

Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция 01
Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция 02
Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция 03
Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция 04
Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция 05
Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция 06
Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция 07

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3134727
 
 
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Чому жах, відповідальність має бути невідворотньою і людина не дочекавшись ефективного розслідування від поліції встановила справедливість власними силами! Мене тільки одне дивує, в країні де є такі чудові люди, які мають в собі сили власноруч наказати винних в побутовому пограбуванні, досі лишаються непокараними десятки тисяч корупціонерів, які пограбували всіх нас на сотні мільярдів доларів! Це неподобство!
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"чудові люди" не живуть як худоба в клопівнику.
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Старі будинки в Одесі по рівню комфорту набагато кращі ніж ******* новобудови та хрущовки! Високі стелі по 4-5м, великі вікна, великі кімнати по 90 кв.м. Це ще питання хто з нас живе в клопівнику.
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почему ты всегда постишь свои высеры под первым комментарием? мания вЯличия?
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жах - тому що літня людина по черзі вбивала трьох людей...
навіть якщо вони завинили йому чимось (крали гроші, знущались...) але то не так легко вбивати...одне за одним...
тому й жах! яка мала бути безвихідь, чи лють, чи ненависть, чи сказ..щоб отак...безжально вбити і свої останні роки (йому стало од того легше...чи хтось верне вкрадені гроші???)
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Не легко жити і ненавидіти своїх сусідів 50 років, а вбивати легко.
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Эпоха ЗЕживодеров!
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Сколько тебе лет писатель?
Ты малолетка без мозгов или пенсионер, у которого мозги уже высохли?
Как назватьэпоху, когда в Одесской исправительной колонии убили и расчленили
тело сотрудницы? Эпоха Пецеживодеров?
Такие дебилы-писатели и порождают эпохи живодеров.
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78 лет...
А до скольки лет держат в тюрьмах? Или садят бессрочно?
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Говорят , что вырезанная семья была порохоботная !
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Прахоботы,надо как то увязать с Президентом Украины
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Интересно сколько недоразвитых сюда политику приплетут?
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комуналка это зло, пережиток совка..... всю жизнь жить с чужими людьми в одной квартире Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 7782
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Записи в дневнике:
- Нечего делать, тоска...
- Соседи отравили мою собаку...
- Я вырезал соседей.
- Нечего делать, тоска...
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Одесская коммуналка енто полный капец!
😱
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Может покается и дать ему "условку"? Если тем более православный. Яхве же его будет "вечно пытать" за это, что страшней чем хоть 100500 лет в любой зоне в любом положении.
Видать реально прав мужик раз тихо ненавидел жертв целый год и вынашивал план. Правда тупой - тупо почикал, да еще и один выжил. Можно же было как-то нормально решить? Например подать в суд....
И подохнуть от старости ожидая решения Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 5918
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Коммунальная одесская квартира это вам не Швейцария
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Дед сказал , что когда его отпустят, он прийдет к каждому порохоботу домой в гости за бейцами .
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а на зоне он пенсию тоже будет получать? интересно
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наверное да...он же ее заслужил своим трудом на миной ниве...и скорее всего будет получать
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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