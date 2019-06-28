 Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Приморский отдел полиции в г. Одесса.
"78-летний одессит, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летняя дочь и зять. Расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь. Очевидцами указанного события стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Правоохранители немедленно отреагировали и сразу прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.
"Уже сразу по "горячим следам" правонарушитель был задержан. Своей причастности к совершению преступления задержанный отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры", - добавили в полиции.
В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
навіть якщо вони завинили йому чимось (крали гроші, знущались...) але то не так легко вбивати...одне за одним...
тому й жах! яка мала бути безвихідь, чи лють, чи ненависть, чи сказ..щоб отак...безжально вбити і свої останні роки (йому стало од того легше...чи хтось верне вкрадені гроші???)
Ты малолетка без мозгов или пенсионер, у которого мозги уже высохли?
Как назватьэпоху, когда в Одесской исправительной колонии убили и расчленили
тело сотрудницы? Эпоха Пецеживодеров?
Такие дебилы-писатели и порождают эпохи живодеров.
А до скольки лет держат в тюрьмах? Или садят бессрочно?
- Нечего делать, тоска...
- Соседи отравили мою собаку...
- Я вырезал соседей.
- Нечего делать, тоска...
😱
Видать реально прав мужик раз тихо ненавидел жертв целый год и вынашивал план. Правда тупой - тупо почикал, да еще и один выжил. Можно же было как-то нормально решить? Например подать в суд....
И подохнуть от старости ожидая решения