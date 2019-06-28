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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1076) смерть (5980) США (15086)

 В авиакатастрофе на Гавайях погибли 11 человек, среди которых украинец. ВИДЕО

Двухмоторный самолет King Air упал 21 июня в районе аэродрома Диллингем вблизи северного побережья острова Оаху. Никто не выжил.

Как сообщает "Голос Америки", Николай Глебов родом из Донецка был одним из одиннадцати человек на борту, информирует Цензор.НЕТ

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Мужчине было 28 лет, в США он переехал вместе с матерью и сестрой в 2005 году, когда ему было 14. После окончания школы в Миннесоте отслужил четыре года в американских воздушных силах. В течение последних пяти месяцев Николай Глебов работал на Аляске. Он занимался исследованием океана.

На Гавайи Николай уехал в отпуск. Прыжок с парашютом он должен планировал совершить последний день перед возвращением домой.

"Гавайи были местом, куда он всегда хотел поехать. Он постоянно об этом говорил. У него была цель - посетить все национальные парки в США. Николай поехал туда на целый месяц и путешествовал по разным островам. По телефону он рассказывал, как ходил в джунгли, плавал в океане, погружался с субмариной - все, что вы только можете себе представить", - рассказала сестра погибшего.

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Она добавила, что расследование катастрофы займет от одного до двух лет, поэтому о причинах аварии пока сложно говорить. Известно, что самолет был в воздухе всего 20 секунд. За это время он дважды перевернулся в воздухе, после чего разбился.

Источник: https://censor.net.ua/v3134696
 
 
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Не Украинец . Американец. Украинцы живут в Украине.
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ну я мешкаю у Німеччині - і що? Я українець набагато більше, ніж та погань, як ото Медведчук, якій мешкає в Україні.
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Ну хоть пожил как человек(если ненавидит Путина).
Хотя, если бы написали что он любил Путина, то иначе бы смотрелась новость. И иначе бы комментировали.
Все зависит от того - добрым ли был "герой" новости, или злым. Правда еще и от сайта зависит - если на сру.сайтах написали бы что ненавидел Путина, = злой. А у нас = добрый. В авиакатастрофе на Гавайях погибли 11 человек, среди которых украинец - Цензор.НЕТ 5325
ах да, царствие и все там RIP-ы., а также здоровья родакам мужика.
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Он занимался исследованием океана.Источник: https://censor.net.ua/v3134696

Какая жизнь у человека была. И так не повезло.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ авиакатастрофе на Гавайях погибли 11 человек, среди которых украинец. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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