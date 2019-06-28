 В авиакатастрофе на Гавайях погибли 11 человек, среди которых украинец. ВИДЕО

Как сообщает "Голос Америки", Николай Глебов родом из Донецка был одним из одиннадцати человек на борту, информирует Цензор.НЕТ.

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Мужчине было 28 лет, в США он переехал вместе с матерью и сестрой в 2005 году, когда ему было 14. После окончания школы в Миннесоте отслужил четыре года в американских воздушных силах. В течение последних пяти месяцев Николай Глебов работал на Аляске. Он занимался исследованием океана.

На Гавайи Николай уехал в отпуск. Прыжок с парашютом он должен планировал совершить последний день перед возвращением домой.

"Гавайи были местом, куда он всегда хотел поехать. Он постоянно об этом говорил. У него была цель - посетить все национальные парки в США. Николай поехал туда на целый месяц и путешествовал по разным островам. По телефону он рассказывал, как ходил в джунгли, плавал в океане, погружался с субмариной - все, что вы только можете себе представить", - рассказала сестра погибшего.

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Она добавила, что расследование катастрофы займет от одного до двух лет, поэтому о причинах аварии пока сложно говорить. Известно, что самолет был в воздухе всего 20 секунд. За это время он дважды перевернулся в воздухе, после чего разбился.