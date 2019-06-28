 В авиакатастрофе на Гавайях погибли 11 человек, среди которых украинец. ВИДЕО

Как сообщает "Голос Америки", Николай Глебов родом из Донецка был одним из одиннадцати человек на борту, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчине было 28 лет, в США он переехал вместе с матерью и сестрой в 2005 году, когда ему было 14. После окончания школы в Миннесоте отслужил четыре года в американских воздушных силах. В течение последних пяти месяцев Николай Глебов работал на Аляске. Он занимался исследованием океана.
На Гавайи Николай уехал в отпуск. Прыжок с парашютом он должен планировал совершить последний день перед возвращением домой.
"Гавайи были местом, куда он всегда хотел поехать. Он постоянно об этом говорил. У него была цель - посетить все национальные парки в США. Николай поехал туда на целый месяц и путешествовал по разным островам. По телефону он рассказывал, как ходил в джунгли, плавал в океане, погружался с субмариной - все, что вы только можете себе представить", - рассказала сестра погибшего.
Она добавила, что расследование катастрофы займет от одного до двух лет, поэтому о причинах аварии пока сложно говорить. Известно, что самолет был в воздухе всего 20 секунд. За это время он дважды перевернулся в воздухе, после чего разбился.
Хотя, если бы написали что он любил Путина, то иначе бы смотрелась новость. И иначе бы комментировали.
Все зависит от того - добрым ли был "герой" новости, или злым. Правда еще и от сайта зависит - если на сру.сайтах написали бы что ненавидел Путина, = злой. А у нас = добрый.
ах да, царствие и все там RIP-ы., а также здоровья родакам мужика.
Какая жизнь у человека была. И так не повезло.