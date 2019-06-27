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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1912) моряки (801) Путин (24856)

 "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - Зеленский обратился к Путину с требованием отпустить украинских моряков. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ с требованием освободить украинских моряков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким обращение Зеленский выступил во время брифинга в Киеве.

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава государства на русском языке.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134609
 
   
 Топ комментарии
 
Путин прямо расплакался от стыда и ражал как в Цирке на Цветном бульваре.... "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - Зеленский обратился к Путину с требованием отпустить украинских моряков - Цензор.НЕТ 2735
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с таким лицом вова тебе денег никто не даст
текст по дебильному написан? ну так а как ты хотел?
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Сколько мерзости налезло кацапской -- просто пипец какой то
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Моряки не дети, это военностлужащие выполнявшие свой долг, а ЗЕ, как человек очень далекий от реалий военной службы, несет околесицу, и размазывает сопли по щекам, с таким же успехом можно разговаривать с телеграфным столбом, мерзко и глупо...
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Моряки дети своих родителей в первую очередь
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Их родители, не в пример нашему ЗЕпрезу, образец мужества и гражданской позиции, можешь посмотреть, интерьвью с многим есть. Как и родители тысяч погибших за Родину на этой войне. А ЗЕ образец зеленого недоразумения, которое там где нужно драться льет слезы.
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Цікаво, скільки пройде часу від моменту тріумфу "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків - Цензор.НЕТ 812 до втечі під вогнем "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків - Цензор.НЕТ 113
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Ну что, зелебобики, соскучились за вктонтактиками и одноглазничками?
Рецептиками мясных салатиков из говна и солидола?
Всякими тестиками «узнай на сколько ты дибил»...
ну от, наслаждайтесь.
А реформы, зарплаты, рабояие места, дороги...
Вам то они зачем?(с)
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Зеля отошел от привычной стилистики . " Чувак , верни детей родителям . " - Сказал бы зеля . Подозреваю что наш зеун под цензурой у кокоманды .
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К господину так не обращаются. "Чувак" обращаются к быдлу. А Путин зеле - Господин.
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Помнится голобородько обещал рассмешить членоликого. Это он уже пытается?
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стань на коленки,а лучше раком перед ******, прЭзидЭнт-может он сжалится
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Людоеда упрашивает, зебил конченний...
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Ну что, сильно Зе похоже на то, что о нем писали его сторонники?

Андрей Дидовик

Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
15.04.2019 10:16

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Зеклоун скоро твоей сценой будут нары,чтобы там весело было. А то какие то волнения по тюрьмам пошли.
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когда дерьмо занимает пост президента... "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків - Цензор.НЕТ 5885

"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків - Цензор.НЕТ 3371 🇺🇦Anele‏ @takidaya 1 ч.1 час назад

И как вам брифинг Зеленского?
Вся речь - аж подскакивал с выпучеными глазами так разъйо.ывал Климкина.
За что? Ноту видите ли без него направили кацапам.
И тут же поменялись интонации в голосе, когда Зеля обратился к Путину. В конце прошения ждала воздушный поцелуй для ВВХ.
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Єто только Украина может вернуть "заблудших" в 2014 году на ее територию российских военных и без всякого суда над ними, глупо поступили.
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дуже схоже на заколот, бо ні МЗС ані Рада не підкоряються президентові... "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків - Цензор.НЕТ 4784 що буде далі?
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Это цензурный сайт???
Судя по обилию дерьма в комментариях, то сайт нецензурный.
Правила комментариев не существуют для противников Зеленского, оскорбления всех и вся. Это, что такое ???
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Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен https://inforesist.org/zhena-plennogo-medvedchuk-osvobozhdaet-voditelya-kotoryj-zavez-sem-chelovek-v-plen/ …
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Воно справді тупе... Це воїни!!! Іоп твою.... Які діти??? Це твої солдати!!!! Дурню!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - Зеленский обратился к Путину с требованием отпустить украинских моряков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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