 "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - Зеленский обратился к Путину с требованием отпустить украинских моряков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким обращение Зеленский выступил во время брифинга в Киеве.

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава государства на русском языке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО