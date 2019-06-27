 "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - Зеленский обратился к Путину с требованием отпустить украинских моряков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким обращение Зеленский выступил во время брифинга в Киеве.
"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава государства на русском языке.Видео 112
Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким обращение Зеленский выступил во время брифинга в Киеве.
"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава государства на русском языке.Видео 112
Рецептиками мясных салатиков из говна и солидола?
Всякими тестиками «узнай на сколько ты дибил»...
ну от, наслаждайтесь.
А реформы, зарплаты, рабояие места, дороги...
Вам то они зачем?(с)
Андрей Дидовик
Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
15.04.2019 10:16
🇺🇦Anele @takidaya 1 ч.1 час назад
И как вам брифинг Зеленского?
Вся речь - аж подскакивал с выпучеными глазами так разъйо.ывал Климкина.
За что? Ноту видите ли без него направили кацапам.
И тут же поменялись интонации в голосе, когда Зеля обратился к Путину. В конце прошения ждала воздушный поцелуй для ВВХ.
Судя по обилию дерьма в комментариях, то сайт нецензурный.
Правила комментариев не существуют для противников Зеленского, оскорбления всех и вся. Это, что такое ???