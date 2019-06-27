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Все про:акция (1930) ПАСЕ (1373) Франция (2089) Национальный корпус (211)

 "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции. ВИДЕО+ФОТО

26 июня объединенные националисты во главе с лидером киевской ячейки политической партии "Национальный корпус" Сергеем Тамариным устроили мирную акцию протеста под Посольством Франции в Украине с целью передать правительству Франции свое заявление и требования по последнему голосованию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Активисты развернули баннеры, напоминая Европе о возможности катастрофических последствий недавнего решения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится на Youtube-канале "Нацкорпуса".

Нацкорпус провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции 01

Представители "Нацкорпуса" мирной акцией протеста выразили свое отношение к последнему голосованию ПАСЕ, касающимуся снятию части санкций с Российской Федерации (РФ), которые были на нее наложены в 2014 году. Напомним, что речь идет о голосовании, которое было инициировано представителями Германии и Франции и произошло 26 июня, во вторник (25 мая), около 2:00 по киевскому времени. Результат заседания следующий: из 190 депутатов - 118 проголосовали за снятие части санкций с РФ. Крупнейшим союзником России в этой ситуации оказалась Франция, делегация которой проголосовала единогласно в поддержку РФ.

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Лидер киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин, который был непосредственным организатором мирной акции протеста заявил: "Россия вернулась в ПАСЕ по инициативе Франции и Германии. Это может свидетельствовать лишь о том, что нам больше нельзя и не надо ни на кого рассчитывать, кроме как на себя".

Также, свое мнение высказал председатель юридического отдела "Нацкорпусу" Виктор Шендибило, который напомнил, что Франция была одной из стран-подписантов Будапештского меморандума и одним из создателей Нормандского формата, в котором Украина сейчас проводит переговоры. По его словам, последнее голосование ПАСЕ ярко демонстрирует то, что "союзник" в виде Западной Европы оказался другом агрессора.

Нацкорпус провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции 02

Стоит отметить, что подобное решение представители "Нацкорпуса" ранее прогнозировали. В частности, они неоднократно делали акцент на том, что Минский и Нормандский форматы переговоров не дают никаких результатов, не обеспечивают реальной защиты для Украины. Также у националистов были сомнения в заинтересованности стран-гарантов в соблюдении интересов украинского государства. Последние события частично подтверждают точку зрения националистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3134590
 
   
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"МАССОВОСТЬ" нацжён по вызову им. Арсенчик в данной акции просто поражает. "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 8975
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Ти б їм в обличчя про нацжон сказпв би, півень шоколадний?) Мабуть обісрався б.
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Я тобі пряме питання поставив, півень шоколадний. Відповідай: так чи ні.
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Это дядько тому шо она (акция) не оплачивается,
шушара аваков это знает.
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Суворі нацжони, немає слів! А чому не під АП чи ЖОПА Зеколомойського?
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Помню сколько они раз к Пепо ходили, а тут у Зели откровенно прокацапские факапы(с), а Нацжены никак не дойдут к нему, ну как так то?
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Там половина хлопців воювали. За нацжон тобі б твоє щоколадне забрало швиденько б розібрали)
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З величезною повагою до ВСІХ воювавших хлопців незалежно від їхніх політичних поглядів.
Але вам цього не зрозуміти, гниди шоколадні.
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ооо! .. писюны Перуна ОЙ! извините!.. члены ведической секты имени Перуна и сына его земного Билецкого, слегка раздуплились, и издали патриотичный пук..
вопрос: офис *********** будете забрасывать резиновыми фалоимимтаторами образами Перуна?!
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мне насрать на твой Питер!.. я из Харькова и я Украинец!..
а за кацапа, можешь в рыло получить!
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где они были, когда студенты протестовали против назначения Портнова?
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оні работают аж упрєлі ат хуцпи

Руслан Ролл‏ @roll_slonosl 25 минут назад

Там наверху трудится всего два человека - Портнов и Корбан + Богдан присматривает за зеленым малышом, который сидит в шортиках и играет с деревянной булавой. Путиноиды вкалывают отдельным звеном и в поте лица. Но всемпох на них, бабло ж на кону)

Руслан Ролл‏ @roll_slonosl 22 минуты назад

Херово во всем этом реваншистском винегрете, шо пока они бомбят Хату, на стреме стоят Аваков с Билецким...
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Нацкорпус не уподобляйтесь девочкам делающим флешмобчики Вы мне потешные полки напоминаете Куча селфи журналистов а в итоге пшик
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И что это пикетирование даст,а ничего,толко вред для Украины.Порошенко пять лет все делал для того что бы Украину возненавидели везде,Пеца ассоциировал себя с Украиной в глазах всего мира,теперь надо время и нормальное руководство что бы все исправить
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Бедные националисты. Один раз попробовали протестовать против власти. Теперь они какие-то жены, сектанты и тп. Надеюсь урок хорошо усвоили.
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Ну вернулась Россия в ПАСЕ,ну что теперь по логике соевых мы должны выйти из ВТО,или ООН,или нам на другую планету?Просто соевые пока ещё играют на патриотизме,какими не являются,
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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