 "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, титр "Медведчук зустрівся з терористами" выводился в эфир телеканала дважды на протяжении нескольких минут.

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