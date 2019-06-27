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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (889) терроризм (18061)

 "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку. ВИДЕО

В эфире телеканал ZIK, который принадлежит куму Путину Виктору Медведчуку появился титр "Медведчук зустрівся з терористами", во время обсуждения освобождения украинских граждан, удерживаемых террористами ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, титр "Медведчук зустрівся з терористами" выводился в эфир телеканала дважды на протяжении нескольких минут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/v3134589
 
   
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депутат Рады заявил о планах команды Зеленского перенести столицу Украины

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу из Киева. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», - сообщил он.

При этом депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства.

Зебiли, сволото, кого ви вибрали?
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Верить словам Рабиновича? Ну, вы меня извините...
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помедленнее пожалуйста , я записую )) Рабинович очень бістро говорит и похоже сам не слышит что. Я правильно понял, они Киев как столицу хотят перенести в другое место? или столицу хотят перенести в другой город? ))
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30 км до границы с мордором
ваще не вариант
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Вы в своем уме? Киев, как Русь, ее история- это истоки Украины, ее основа. Сделать другой город столицей- это значит дать лишний козырь рашистам, типа Киев- мать городов рассеянских, а украинцы, придуманные в австрийском Генштабе, вообще сбоку-припеку.
Не будь у Украины такой **..той соседки, как обосРашка, административную столицу Украины и можно было бы перенести куда-нибудь в центр, в Днепр, например, многие страны меняют по разным причинам столицы, но только не в украинском случае.

а инфа отсюда. можно и на сайте говно-канала 112 поискать, где мудак рабинович вроде как это высрал.
Депутат Рады заявил о планах команды Зеленского перенести столицу Украины

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d14ad7f9a79473bac1d3856
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пруф есть? или слушаем что кричит опблок?
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Зробимо скащуху на те, шо баба Мора вже досить похилого віку)
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ради интереса заголовок загуглил... 80%+ кацапские сми, начиная со звезды заканчивая рамблером
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Вона у маскві мешкає. Типова шоколадна патріотка, вейзмір)
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Сьодня ж не шабат, чому євреї п'яні?
Ви вже не в маскві, я сподіваюсь? Там українським патріотам небезпечно)
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я еще раньше его предлагал
в Кропивницкий ...после войны
1. слишком близко от Киева до границы с мордором
2. недвижка в Киеве подешевеет, да и разгрузится в плане логистики, жинь пересечных киевлян станет в разы комфортнее
3. коррупционная составляющая снизится в разы вместе с содержанием госсаппарата
нужно только провести референдум куда
я за Крапивницкий .. а то он совсем в полной жопе(
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Сейчас бы рабихеровича цитировать.
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Кого ты называешь "зебилом", если ты веришь словам...Рабиновича???
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На Ньюзване и не такую чушь несут про Зелю, и сплошь негатив, хотят оторвать проценты.
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ага, ЗеБiли та ******* ниучемневинаватые и вообще супер-пупер настоящие патриоты Украины, которая дешевая плять из немецкого порно.
нет такого идиотизма и такого предательства, на которое не были бы способны в антиукраинской ЗеМанде и в жоппоблоке.




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НЕУЖЕЛИ ЛУГАНСК АЛЬ АМРОСИЕВКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГРАНИЦЫ 11 КМ ПО ШПАЛАМ ЗА ЙЛЛОВАЙСКОМ... "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 8244
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Свій до своїх по своє, або яке їхало - таке й здибало.
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 6 минут назад

ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти росії ще на 6 місяців. Через день після того, як більшість депутатів з 28 країн-членів ЄС проголосували за те, щоб російська делегація повернулася до ПАРЄ. Це дійсно дивний світ
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"тайм-код"?
не не слышали.
неохота это дерьмо созерцать то. аж минуту с лишним
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Ну и че тут такого? Разве что добавить к титру можно было - террорист медведчук зустрився з терористами
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нє, то така хуцпа загальнодержавного рівня
лохторат кошмарити
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славаукраїні
Грузинам респект! Знают цену свободы, до наших еще не дошло.
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Сєпари на своїх каналах що завгодно будуть писати в титрах і говорити, але робитимуть по своєму.
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Рейтинг партии "Оплеуха Народу" за месяц упал на 7 %, Теперь понимаете почему для команды зебилов нужны выборы в июле. И КСУ и президент насрали на Конституцию
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Наверное Баканов лично выехал его арестовывать...
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как я понял они не столицу собираются перенести в другое место, а именно столицу Украины - Киев собираются перенести в другое место ))
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И в чем новость, он с ними и раньше встречался, и даже место не изменилось.))
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Ну и шо, встретился, есть результат. Вы шо вообще ......... он лицо не официальное, сумел, дай бог еще ЧЕТВЕРЫХ. Чистые рученки нам не нужны, по спасению все методы хороши и не х......... й играть в ПАТРИОТИКОВ, тем более за компом. ДЕТВОРА Х....... ва или ИДИОТЫ КОНЧЕННЫЕ.
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БЛ.....дь, 5 лет вам выделили, ПОСАДИЛИ? Так пусть хоть они шо то сделают полезного, а вы ПРОГРАБИЛИСЬ, как вас назвать- ШАКАЛЬЕ.
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Перед выборами подсобит пуйло куму А мы соплями и слезами зальёмся от умиления Наши хлопци на свободи Уряяяяяяя
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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