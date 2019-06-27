 "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, титр "Медведчук зустрівся з терористами" выводился в эфир телеканала дважды на протяжении нескольких минут.
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу из Киева. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», - сообщил он.
При этом депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства.
Зебiли, сволото, кого ви вибрали?
ваще не вариант
Не будь у Украины такой **..той соседки, как обосРашка, административную столицу Украины и можно было бы перенести куда-нибудь в центр, в Днепр, например, многие страны меняют по разным причинам столицы, но только не в украинском случае.
а инфа отсюда. можно и на сайте говно-канала 112 поискать, где мудак рабинович вроде как это высрал.
Депутат Рады заявил о планах команды Зеленского перенести столицу Украины
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d14ad7f9a79473bac1d3856
Ви вже не в маскві, я сподіваюсь? Там українським патріотам небезпечно)
в Кропивницкий ...после войны
1. слишком близко от Киева до границы с мордором
2. недвижка в Киеве подешевеет, да и разгрузится в плане логистики, жинь пересечных киевлян станет в разы комфортнее
3. коррупционная составляющая снизится в разы вместе с содержанием госсаппарата
нужно только провести референдум куда
я за Крапивницкий .. а то он совсем в полной жопе(
нет такого идиотизма и такого предательства, на которое не были бы способны в антиукраинской ЗеМанде и в жоппоблоке.
ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти росії ще на 6 місяців. Через день після того, як більшість депутатів з 28 країн-членів ЄС проголосували за те, щоб російська делегація повернулася до ПАРЄ. Це дійсно дивний світ
не не слышали.
неохота это дерьмо созерцать то. аж минуту с лишним
лохторат кошмарити
Грузинам респект! Знают цену свободы, до наших еще не дошло.