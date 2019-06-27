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 Политика Украины, Общество
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 Наемник "ЛНР" сдался украинским спецслужбам по программе "Тебя ждут дома". ВИДЕО

Еще один наемник террористов "ЛНР", сдался украинским спецслужбам, воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" и по решению суда был освобожден от уголовной ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе проверки правоохранители установили, что мужчина в марте-апреле 2015 года находился в составе так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ЛНР". Там он занимался обслуживанием техники террористов и не принимал непосредственного участия в боевых действиях против украинских подразделений.

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Источник: https://censor.net.ua/v3134567
 
   
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Дурак шоле?
Через месяц получил бы УБД от ЗЕ и команды в шортиках!)))
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Льготы там всякие для АНИЖЕНАШИЛЮДЕЙ...пенсию...репарации от враждебных укров
И т.п.?))
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Тенденции таковы что террористы скоро будут сначала запрашивать о своих льготах и пособиях,а потом будут соизволять "сдаваться".
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Ну достал уже этот цирк!На этот раз хоть легенду поменяли.За два года дежурных по блок-постам столько насобирали,что и блок-постов столько небыло.Теперь пошли механики с электриками,а потом кто?Сторожа с поварами?СБУ!Парни,мы понимаем,что служба.Но не позортесь.
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В СБУ тепер 95 квартал рулить.А комедіантам слово "ганьба" невідоме.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНаемник "ЛНР" сдался украинским спецслужбам по программе "Тебя ждут дома". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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