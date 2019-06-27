 Наемник "ЛНР" сдался украинским спецслужбам по программе "Тебя ждут дома". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе проверки правоохранители установили, что мужчина в марте-апреле 2015 года находился в составе так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ЛНР". Там он занимался обслуживанием техники террористов и не принимал непосредственного участия в боевых действиях против украинских подразделений.

Смотрите также: В ПП "Гоптовка" на Харьковщине задержан 25-летний гражданин Украины, воевавший в подразделении террористов "ДНР". ВИДЕО