 Наемник "ЛНР" сдался украинским спецслужбам по программе "Тебя ждут дома". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе проверки правоохранители установили, что мужчина в марте-апреле 2015 года находился в составе так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ЛНР". Там он занимался обслуживанием техники террористов и не принимал непосредственного участия в боевых действиях против украинских подразделений.
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Через месяц получил бы УБД от ЗЕ и команды в шортиках!)))
И т.п.?))