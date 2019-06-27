EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Протесты в Грузии Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  2971  18
Все про:Госпогранслужба (3353) задержание (5411) терроризм (18061)

 В ПП "Гоптовка" на Харьковщине задержан 25-летний гражданин Украины, воевавший в подразделении террористов "ДНР". ВИДЕО

При попытке въехать в Украину через ПП "Гоптовка" задержан 25-летний гражданин Украины, воевавший на стороне террористов "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители задокументировали участие в задержанного в действиях НВФ в 2014 году. Мужчина бросил службу в "ДНР" и 4 года проживал в РФ. После этого решил вернуться в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские наемники заявили, что задержали в Донецке "агентов СБУ", в спецслужбе не комментируют

 

Источник: https://censor.net.ua/v3134517
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству , иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-111.htm
 показать весь комментарий
 
 
Ну так романтика должна продолжаться, только уже на зоне со взрослым сроком.
 показать весь комментарий
 
 
При Зе их хоть отлавливать начали,а вот при сое они по Киеву спокойно разгуливали. У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 9149 У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 9149
 показать весь комментарий
 
 
"Ваша поза меня удовлетворяет", - согласился Остап
 показать весь комментарий
 
 
набридли такі затримання. тільки і бачу затримали да затримали....дали умовно чі рік- 3 , і це за зраду.вбивства людей сепаратизм....у рашці за перепост чі лайк більше дають в 2 рази бляха муха...ні! так ніякого ладу з кінцем війни і тероризмом не буде. сюсюканье з ними. одні підозри...екс влада он допідозрювалася..що зараз уже країною рулить регіонали. відкриті всюду офіси. проходять помпезні збори партій, вони всі обьеднуються і з"їзди по країні сепарські проводять грандіозні. балатуються в президенти.скупили всі канали!а порошенко галасує....аааааа..... не допустимо їх до влади...ааа.... тау же рахуй допустили...., сидять в раді. убивають патріотів тітушки і таке інше.... і скажіть хто в цьому винниі....а?((
 показать весь комментарий
 
 
Не може того бути. Думбасяни білі та пухнасті. То всьо іхтамнети воювали.
 показать весь комментарий
 
 
я вот не понимаю,если УКРАИНА такая плохая, чё этих ******, как мух на мёд тянет. уроды - хотели руцкава мира , то и пистуйте: за уральский хрябет, колыма, магадан, камчатка, шпицберген, в крыму своих амёб-туфелек хватает, там не приймут - осваивайте арду. в УКРАИНЕ истотам некуй делать. мрази ссученные - тока расстрелять, точка!
 показать весь комментарий
 
 
Шпицберген принадлежит Норвегии,а не РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Суд відпустить,бо КСУ нещодавно дав підозрюваним у тероризмі право на більш м'який запобіжний захід, ніж утримання під вартою.
 показать весь комментарий
 
 
Треба відразу давати підозру у незаконному перетині держкордону там строк від 3 до 5р.
 показать весь комментарий
 
 
В каменоломню! Лет на 5. Потом выслать за поребрик.
 показать весь комментарий
 
 
Они что там только на блок-постах стоят?А кто тогда в наших солдат стреляет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ ПП "Гоптовка" на Харьковщине задержан 25-летний гражданин Украины, воевавший в подразделении террористов "ДНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх