 В ПП "Гоптовка" на Харьковщине задержан 25-летний гражданин Украины, воевавший в подразделении террористов "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители задокументировали участие в задержанного в действиях НВФ в 2014 году. Мужчина бросил службу в "ДНР" и 4 года проживал в РФ. После этого решил вернуться в Украину.

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