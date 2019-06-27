 В ПП "Гоптовка" на Харьковщине задержан 25-летний гражданин Украины, воевавший в подразделении террористов "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители задокументировали участие в задержанного в действиях НВФ в 2014 году. Мужчина бросил службу в "ДНР" и 4 года проживал в РФ. После этого решил вернуться в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители задокументировали участие в задержанного в действиях НВФ в 2014 году. Мужчина бросил службу в "ДНР" и 4 года проживал в РФ. После этого решил вернуться в Украину.
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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