 "Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" - немецкоговорящий сторонник "русского мира" спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мирная акция под посольством РФ в Берлине вызвала негодование немецкоговорящего сторонника "русского мира". В конфликт пришлось вмешаться полиции.

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"Вчера истекал срок по выполнению решения Международного трибунала по морскому праву в деле освобождения Россией украинских моряков, но этого не произошло. Собственно поэтому мы пришли сегодня под посольство России - для того, чтобы напомнить, что они не выполнили приговор этого трибунала, а также чтобы заинтересовать поляков этой темой, темами украинских политзаключенных и вообще войны в Украине, которая продолжается и до сих пор, которая не закончилась, но о которой в последнее время начали забывать", - заявила лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.

Она отметила, что Россия не выполняет решение Международного морского трибунала, но мир продолжает молчать.

По ее словам, еще одной целью пикета является то, чтобы семьи украинских моряков и других политзаключенных увидели, что они не сами и узнали, что в мире есть много стран, где в разных городах выходят на улицы люди с протестом, показывая, что в России нелегально удерживаются украинцы.

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Акция под посольством РФ в Варшаве.











Активист Евромайдана Максим Ситников подчеркнул, что Россия должна осознать: "украинцы своих не бросают". Он подчеркнул, что такого рода акции – это поддержка политзаключенных и их семей.

Ситников отметил, что такие акции раздражают российских дипломатов.

"Конечно, их раздражают наши лозунги, ведь правда всегда раздражает",- подчеркнул украинский активист.

Участники акции держали в руках украинские флаги, а также плакаты на украинском, русском, польском и английском языках, в частности: "Свободу морякам", "Стоп российской агрессии", "Россия – пособник международного терроризма, отвечает за катастрофу МН17", "Россия отдай наших людей".

Они скандировали перед посольством РФ лозунги: "Освободить моряков!", "Россия – агрессор!".

В завершение акции участники спели гимн Украины.

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В столице Германии Берлине состоялась акция в поддержку украинских заложников в России. Ее участники принесли к зданию российского посольства плакаты с фотографиями осужденных украинцев и требовали их освободить.

Акция под посольством РФ в Берлине.





