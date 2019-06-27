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 Фоторепортаж, За рубежом
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 "Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" - немецкоговорящий сторонник "русского мира" спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские активисты в четверг пикетировали посольство России в Варшаве, требуя освобождения украинских моряков. В тоже время в столице Германии Берлине состоялась акция в поддержку украинских заложников в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мирная акция под посольством РФ в Берлине вызвала негодование немецкоговорящего сторонника "русского мира". В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Внимание! Ненормативная лексика!

Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 01

"Вчера истекал срок по выполнению решения Международного трибунала по морскому праву в деле освобождения Россией украинских моряков, но этого не произошло. Собственно поэтому мы пришли сегодня под посольство России - для того, чтобы напомнить, что они не выполнили приговор этого трибунала, а также чтобы заинтересовать поляков этой темой, темами украинских политзаключенных и вообще войны в Украине, которая продолжается и до сих пор, которая не закончилась, но о которой в последнее время начали забывать", - заявила лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.

Она отметила, что Россия не выполняет решение Международного морского трибунала, но мир продолжает молчать.

По ее словам, еще одной целью пикета является то, чтобы семьи украинских моряков и других политзаключенных увидели, что они не сами и узнали, что в мире есть много стран, где в разных городах выходят на улицы люди с протестом, показывая, что в России нелегально удерживаются украинцы.

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Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 02

Акция под посольством РФ в Варшаве.

Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 03
Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 04
Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 05
Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 06
Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 07

Активист Евромайдана Максим Ситников подчеркнул, что Россия должна осознать: "украинцы своих не бросают". Он подчеркнул, что такого рода акции – это поддержка политзаключенных и их семей.

Ситников отметил, что такие акции раздражают российских дипломатов.

"Конечно, их раздражают наши лозунги, ведь правда всегда раздражает",- подчеркнул украинский активист.

Участники акции держали в руках украинские флаги, а также плакаты на украинском, русском, польском и английском языках, в частности: "Свободу морякам", "Стоп российской агрессии", "Россия – пособник международного терроризма, отвечает за катастрофу МН17", "Россия отдай наших людей".

Они скандировали перед посольством РФ лозунги: "Освободить моряков!", "Россия – агрессор!".

В завершение акции участники спели гимн Украины.

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В столице Германии Берлине состоялась акция в поддержку украинских заложников в России. Ее участники принесли к зданию российского посольства плакаты с фотографиями осужденных украинцев и требовали их освободить.

Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 08

Акция под посольством РФ в Берлине.

Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 09
Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 10
Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь! - немецкоговорящий сторонник русского мира спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине 11

Источник: https://censor.net.ua/v3134494
 
 
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адін-нарот, та тільки клопіт у "братів" - йєзик мають, та не знають мови
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"Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" - немецкоговорящий сторонник "русского мира"",- никогда бы не подумала что никогда бы не подумала что "Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" это по немецки
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Видать кроме расиянского мата, он еще и немецкий знает.
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Щось я не вірю, що німець матюкався.😏
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Вы видео посмотрите - какой то немец, то обычная русская свинья. Ничего нового.
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Я пишу з смартфону, тому не подивився.
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Так то кацап, який зі свого зауральського Муходрищенська виїхав на ПМЖ до Німеччини.
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Кода я там служил, то хорошо они матюгались.
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после возвращения паРаши в ПАСЕ создается впечатление, что в европе большиннство любителей рускава мира и нефтерубликов. того и гляди этот немецкоговорящий с русскоязычной челюстью вместе с коллегами начнет визжать "***** введи!"
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кацап, это единственное в мире существо, которое сбежало от рускава мира в америку или германию , сидит и ждёт, когда же придёт руский мир и освободит его от этих проклятых пиндосов или фрицев ...
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Вот к чему приводит разрешение появления кацапов без намордников в цивилизованном обществе.
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Да какой он немец, небось в 90-е понаехал из какой-нибудь рязани.
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Вата за Путина,но из Рашки удрала в припрыжку.. "Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" - немецкоговорящий сторонник "русского мира" спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине - Цензор.НЕТ 3067
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Кто подскажет данные етого псевдонемца,адрес там,хотя бы хфамилию...есть кому его там найти и научить петь Гимн Украины.
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Очередной кацапский, упоротый, ватный дегенерат обожающий свою убогую паРашу из "загнивающей гейропы". Живет там в логове "фашыздов" с которыми "диды ваевале", окруженный геями, мучается, но обратно, на родину-уродину, даже насильно хрен выгонишь.
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не нужно орков из орды выпускать ! в германии их 5 млн ...
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ЗасРашку лучше любить из Германии, однозначно. К сожалению, Украину тоже любят сильнее из Канады, Европы и США.
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В Берлине состоялась акция в поддержку украинских заложников в России. /Тумбалалайки под германским флажком вернутся с акции и доложат как всё было из первых рук. Может быть.
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Це вже тенденція. І це заперечити неможливо. Кацапи і підкацапники відчули, що українська влада просто ніяка і захищати не буде ні українську мову, ні українські інтереси, ні самих українців. Це не українська влада. Тому важко прийдеться нашим співвітчизникам за кордоном. Заступитись, як виявилося, нікому.
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От так треба відноситись до кацапів в Україні! А у нас - демократія і толерантність! Довго ми ще будемо танцювати з бубнами перед цими росіянськими **********????
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Треба було толпою його завалити і відгамселити...

Ну або викликати поліцію і сказати, що це терорист ІДІЛу))) Тоді б його відгамселили копи))
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The return of the Mustang‏ @Contemplating13 10 ч.10 часов назад

ехал с пенсом, бывшим пожарным. Зелефил. По его мнению, с Россией надо договариваться и идти на уступки, потому как она мощная, чего слабой Украине выпендриваться.
Я спросил: тебя в СА чмырили деды?
Он - нет, я отбивался.
- Так какого ты выступаешь за чмырение Украины?
- Молчит!
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Наверно уже достали украинцы матушку Европу со своими акциями и пикетами. Они работать любят, а не бездельничать и митинговать за деньги всяких Соросов
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айзюйлянт хренов , переселенец . на немецко говорить научился а мимика и жесты мордовские . руками машет .100% айзюйлянт
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортаж"Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" - немецкоговорящий сторонник "русского мира" спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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