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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПАСЕ (1357) Россия (73163) Яценюк (7767)

 "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ. ВИДЕО

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал возвращение России в ПАСЕ поражением Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Яценюк сказал в специальном видеообращении, опубликованном на сайте "Народного фронта".

"Возвращение России в ПАСЕ - позорное решение. Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку. Сейчас украинский парламент должен на внеочередном заседании рассмотреть вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ и обратиться ко всем парламентам ЕС с тем, чтобы осудить этот позорный шаг. Наша жесткая реакция очень нужна. Если мы промолчим, то завтра по-тихому снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А после завтра некоторые наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за невыполнение минских договоренностей", - сказал Яценюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС

Источник: https://censor.net.ua/v3134400
 
   
 Топ комментарии
 
Тысячи киевлян легли спать на проспекте Бандеры,
а проснулись уже на Московском.
С новым президентом в стране
начались стремительные перемены.
(С)
@Anakoyher
🤔
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«Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: являются ли депутатами те, кто были избраны в российский парламент в Крыму в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)?» - написал Арьев.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2566386843424156
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А-а-а-а-а зрада зрадная.
Вот хоть убейте не пойму чего добиваются порохоботы. Вы что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думаете что у Пети есть хоть один шанс вернуться на первую табуретку страны?
И кто после этого дЕбил?
Все что вы сейчас делаете, вы добиваетесь одного - делегитимизировать украинскую власть, то чего добивается все эти годы *****, представить Украину как государство, которое не состоялось.
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Дебилы, т.е. ЗЕбилы, они же зелебобики не понимают, что если самим украинцам начхать на санкции, начхать на возвращение кацапов в ПАСЕ, начхать на курс Украины в ЕС и НАТО, если Украинцы выбирают презедентом представителя типичного криворожского быдла (не обижайтесь, криворожане, я сам из Кривого Рога), то Европе тоже на это начхать. И кролик не прав. Запад от этого только выиграет по принципу "баба з возу...". А мы возвращаемся пока в 2010-й, а дльше - посмотрим.
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большое спасибо. мнение лахтинских троллей нам очень важно.
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Коли 73% зeбілів...то звісно шансів для нормальних політиків.
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дурні балачки замилювання очей ,поразка сьогодні відбувається під станицею луганська ,де без бою відступають по команді наші зсу оставляючі нашу землю
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кулявлобный бакайцынюк. захлопни свою вафельницу и самоубейся о стену.
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ты начал разговаривать сам с собой?
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Оцей вб'ється, а інші з його реформаторського народу?
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Щас нужна быстрая и предельно жёсткая реакция. Прав Сеня Чеченский. Только ВР может сделать это официально. На вафлю надежды нет. Опереться можно только на то, что сопротивляется. Закон физики, закон сопромата
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партия "забор"-фсёёё
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не забор, а потужная мыролюбная стена плача.
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Чого ж плача... Десятки людей (уродів,мля) реально на ній збагатились. Так що стіна ЗБАГАЧЕННЯ, для НФешників...
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«Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: являются ли депутатами те, кто были избраны в российский парламент в Крыму в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)?» - написал Арьев.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2566386843424156
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Да нет Сеня запад глянул на итоги наших выборов пообщался с гарантом новым и думает да ну нах эти дибилы сами себя утопили а мы с какого перепугу должны за них лямку тянуть и терять миллиарды ? И послали Украину нах впрочем там нам и место
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Ха-ха!!! Типу Захід, типу не бачив як соєві "воювали" з козлорилією і одночасно торгували з нею, напряму, через Крим, через ордло. І не одне керуюче падло не продало свою нерухомість в снігерії...
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Выбрав Зеленского Украина встала сама на этот путь. Жаловаться только на зебилов. Но их много, потому жаловаться некому.
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Браво Арсений Петрович!!!!
Забудьте обиды на Порошенко!!! Будьте вместе!!!!
гоните от себы гнид Авакова и Геращенко(естественно с подачи Кало...мойского!!) которые посорили вас Порохом!!!!
Вмесе МЫ!!! СИЛА!!!
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Сеня не дурак , предал его не Аваков ,а Петя ,раз предал предаст и второй и к бабке не ходи!!!
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Брєхня, бо Сєня завжди був зливним бачком Юлі.
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Ну плівки Онищенка показали який Петро "надійний" партнер і товариш.
П.с. Порохоботи скажіть, що, мля, Петру і соєвим не вистачало, навіщо треба було топити НФ і Сєню...
Відповім -- жадність і жлобство - подумали, що схопили Бога за бороду...
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Сеня, як справжній іудей, вичекав деньок, подивився куди вітер дує і вискочив як Пилип з конопель з своєю грізною заявою )))
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Аваков, Аваков!!! Естественно с подачи Бени!!! Или шо связь Бени с Аваковым новость????
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Аваков как раз мстил Пете на выборах ,не давая устраивать карусель с админресурсом и житрожопыми соевыми подтасовками
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Тысячи киевлян легли спать на проспекте Бандеры,
а проснулись уже на Московском.
С новым президентом в стране
начались стремительные перемены.
(С)
@Anakoyher
🤔
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Сеня западу надоело ждать победы ваших с Петей реформ лет так через 100 когда мы достигнем ( еще не факт ) ихнего сегодняшнего уровня ,так что в усталости Запада от нас ------------- Прямая вина твоя и Пети!!!
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ох и упоротые вы , все говорят реформы соевые гавно ,а вы как попугай заладили .. конфета,конфета,конфета "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9053
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да это объединенный олигархат зеленого зе себе протолкал чтобы зарабатывать торговле под санкционной парашкой. Зеботы это их содержание по 10 грн пост. кучма-пинчук, порошковский, левочкин и прочие суперворы под брендом олигархи.
След этап продаж земель с рабами и госпредприятия
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быдло, в рЯсийской мове слова "ихнего" нет, есть слово ИХ. вам ждать ничего не придется, еврейские каналы по телевизору перестали про зубожиння и тарифы, считай реХформа от ваЗЕлина удалась. потихоньку начали про конец стрельбы, еще реформа-победили врага. начался цирк про суцильнэ мародерство в армии, значит армию нужно закрыть. а к НГ скажут что живем как в Израиле и Швейарии, ну где у них дома и гражданство, и ты совсем успокоишься.
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быдло не я а ты , и потому что ты гарцуешь за тех кто эту страну прямо или косвенно разграбил,и хамишь от злобы понимая что тебя или твоих кумиров оторвали от корыта и возврата вам к нему не будет ,хоть усрите чоколадам все ветки на ресурсе
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Тебе или школу нужно заканчивать или поступить учиться в неё .
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если начинаю хамить, скорая помощь уже не понадобится. я знаю что такое быдло, у меня в 28 лет работало больше 200 штук в подчинении. оно всегда было одинаковое, и с ним всегда общаюсь одинаково, для тебя нет исключения. давай тест---ты мне кинешь сумму, на какую тебя разграбили за 5 лет, и уточнишь кто именно, а так же добавишь, сколько ты заплатил Родине за это время, и как помогал армии. если красиво напиз@ишь, тоже зачет, мрази обычно тупо теряется. (вопрос задаю 74 раз, вчера был 72 и 73)
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пока зе в обкатке в новых режимах работы сейчас самое время предавать украину. Пусть система отношений немного пройдет отрицательную волну. Чтобы западные пистализальщики поняли с чем имеют дело.Что без украины будут ронять горошки с раздолбанной выхлопной на раз-два.
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яц да держался без внешних предательств, в отличии от ...
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Арсен завжди вискакує несподівано, як чиряк на попі )))
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о, так все орали, шо ЗЕ виноват. Шо, уже нет, шоли？
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а чего ты пишешь "зе" с большой буквы, оно ростом 162 см, нужно шрифт №6.
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Шо, прямо все одинаково написали？ ПНХ, идиото
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Латентные ватники уже Украину делают во всем виноватой.
Уже стали раком и приготовились получать удовольствие от пуйла.
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"Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк
Запад, вытягивал страну, которая обещалась стать западной! -- ...а вытягивает -- по сути -- российский огрызок.
Я, лично, в Украину больше не вкладываюсь! -- не вижу шансов -- моей жизни точно не хватит.
...но мои налоги, будут капать в Украину ещё долго -- целых 5 лет!
...только бестолку...
Аминь!
И какое поражения Запада? -- шо Яцык лепит? -- у нас электричество для населения в два раза подешевело... ... -- мы, прям, сами поражаемся...*)
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-- эт точно -- половина Украины предателей... -- а то и больше -- выборы в ВР подведут точный результат.
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"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди" с
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-- на агитках Экономику и Политику не построишь... ...даже коммунякам не удалось.
Да и в реале -- эта агитка появилась, когда украинские патриоты пересрались между собой...
...низачёт!
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Надо Яценюка с ПАСЕ отправить. ТОЛК БУДЕТ
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Народ України його відправив нахєр. Скоро туди і Петро прийде...
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а Петро ще поки на старих дріжджах газує )))
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відправити у вигляді тушкованої кролятини. Нехай ласують.
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а ты хотел что бы они рвали #опу, а наша чернь73 кукарекала "устали от войны", "не стреляйте" (в пианиста он играет чем умеет). причем характерно, чем дальше от передка, тем больше устали.
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та не сеня яйценосний!!))це ви сучі потрохи брихнею і бізнесом з рашкою зробили це!!
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Безтолкова організація - те ПАСЕ. Толку ноль. Одні зітхання і занепокоєння.
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

Ситуация следующая: Порошенко включил режим саботажа по всем направлениям, от международного до судейского. В этой ситуации Зеленский не нашел ничего лучше как спрятаться и ждать как тотальный 3,14 сам по себе рассосётся.
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Да,да,запад,сделали страну коррумпированным изгоем,который вроде как воюет с засрашкой,но сын президента едет в страну оккупанта и там выбирает себе невесту из правящего в стране оккупанта клана,кто таких будет слушать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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