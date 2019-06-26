 "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Яценюк сказал в специальном видеообращении, опубликованном на сайте "Народного фронта".
"Возвращение России в ПАСЕ - позорное решение. Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку. Сейчас украинский парламент должен на внеочередном заседании рассмотреть вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ и обратиться ко всем парламентам ЕС с тем, чтобы осудить этот позорный шаг. Наша жесткая реакция очень нужна. Если мы промолчим, то завтра по-тихому снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А после завтра некоторые наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за невыполнение минских договоренностей", - сказал Яценюк.
Вот хоть убейте не пойму чего добиваются порохоботы. Вы что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думаете что у Пети есть хоть один шанс вернуться на первую табуретку страны?
И кто после этого дЕбил?
Все что вы сейчас делаете, вы добиваетесь одного - делегитимизировать украинскую власть, то чего добивается все эти годы *****, представить Украину как государство, которое не состоялось.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2566386843424156
Забудьте обиды на Порошенко!!! Будьте вместе!!!!
гоните от себы гнид Авакова и Геращенко(естественно с подачи Кало...мойского!!) которые посорили вас Порохом!!!!
Вмесе МЫ!!! СИЛА!!!
П.с. Порохоботи скажіть, що, мля, Петру і соєвим не вистачало, навіщо треба було топити НФ і Сєню...
Відповім -- жадність і жлобство - подумали, що схопили Бога за бороду...
а проснулись уже на Московском.
С новым президентом в стране
начались стремительные перемены.
(С)
@Anakoyher
🤔
След этап продаж земель с рабами и госпредприятия
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Уже стали раком и приготовились получать удовольствие от пуйла.
Запад, вытягивал страну, которая обещалась стать западной! -- ...а вытягивает -- по сути -- российский огрызок.
Я, лично, в Украину больше не вкладываюсь! -- не вижу шансов -- моей жизни точно не хватит.
...но мои налоги, будут капать в Украину ещё долго -- целых 5 лет!
...только бестолку...
Аминь!
И какое поражения Запада? -- шо Яцык лепит? -- у нас электричество для населения в два раза подешевело... ... -- мы, прям, сами поражаемся...*)
Да и в реале -- эта агитка появилась, когда украинские патриоты пересрались между собой...
...низачёт!
Ситуация следующая: Порошенко включил режим саботажа по всем направлениям, от международного до судейского. В этой ситуации Зеленский не нашел ничего лучше как спрятаться и ждать как тотальный 3,14 сам по себе рассосётся.