 "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Яценюк сказал в специальном видеообращении, опубликованном на сайте "Народного фронта".

"Возвращение России в ПАСЕ - позорное решение. Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку. Сейчас украинский парламент должен на внеочередном заседании рассмотреть вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ и обратиться ко всем парламентам ЕС с тем, чтобы осудить этот позорный шаг. Наша жесткая реакция очень нужна. Если мы промолчим, то завтра по-тихому снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А после завтра некоторые наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за невыполнение минских договоренностей", - сказал Яценюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС