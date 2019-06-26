 ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил", - заявил он на брифинге в среду в Киеве.

"По предварительной информации, сумма убытков, нанесенных государству, на данное время составляет около 100 млн грн", - сказал Труба, пишет Гордон.

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Он отметил, что это могло поставить под угрозу жизни украинских военнослужащих.

"Например (и это только некоторые примеры, которые нами были установлены, и сейчас собираются доказательства для подтверждения этих фактов) закуплены 20 тыс. бронежилетов. По предварительной информации, три из пяти бронежилетов простреливаются. Закуплены 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. И только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 млн грн. Были закуплены палатки, которые непригодны для использования. Перечень таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, достаточно большой", - сказал глава ГБР.



По словам Трубы, точная сумма ущерба будет известна после проведения экспертиз.

В свою очередь директор теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяты на воинских складах и они не поступили на вооружение украинской армии.

Отвечая на вопрос о том, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.

Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев.

Он также сообщил, что в ходе обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.

По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.

"Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось", - подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Юрия Бирюкова.

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"Процессуального документа в настоящее время в отношении кого-либо не составлено, подозрение не выдвигалось", - добавил он.

Также директор ГБР отверг политическую подоплеку в деле о закупке имущества для Минобороны.

"О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились на протяжении года... никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет", - сказал он.

Ранее "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ.