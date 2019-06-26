 ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Видео Эспрессо
"ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил", - заявил он на брифинге в среду в Киеве.
"По предварительной информации, сумма убытков, нанесенных государству, на данное время составляет около 100 млн грн", - сказал Труба, пишет Гордон.
Он отметил, что это могло поставить под угрозу жизни украинских военнослужащих.
"Например (и это только некоторые примеры, которые нами были установлены, и сейчас собираются доказательства для подтверждения этих фактов) закуплены 20 тыс. бронежилетов. По предварительной информации, три из пяти бронежилетов простреливаются. Закуплены 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. И только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 млн грн. Были закуплены палатки, которые непригодны для использования. Перечень таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, достаточно большой", - сказал глава ГБР.
По словам Трубы, точная сумма ущерба будет известна после проведения экспертиз.
В свою очередь директор теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяты на воинских складах и они не поступили на вооружение украинской армии.
Отвечая на вопрос о том, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.
Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев.
Он также сообщил, что в ходе обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.
По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.
"Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось", - подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Юрия Бирюкова.
"Процессуального документа в настоящее время в отношении кого-либо не составлено, подозрение не выдвигалось", - добавил он.
Также директор ГБР отверг политическую подоплеку в деле о закупке имущества для Минобороны.
"О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились на протяжении года... никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет", - сказал он.
Ранее "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ.
Штош
Лише за сьогодні маємо ЗСУ залишило свої позиції біля Станиці Луганської
У волонтера Бірюкова обшуки
В 95-й десантно-штурмовій бригаді обшуки
В міністерстві оборони обшуки
Екс-начальника СБУ Києва, який штурмував Євромайдан, випустили з СІЗО...
Але ж гірше не буде, правда?
В суд уйдет Труба
те менее $4млн, а понтов выше крыши
"По предварительной информации, три из пяти бронежилетов простреливаются."
так любой бронежилет простреливается, например из авиационной пушки ))
" Закуплены 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. И только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 млн грн. " те менее 100 гр на комплект военной одежды..
и так все остальное
клоунада продолжается
и это уровень целой ГБР и 40 обысков только у свидетелей...
дешОвка этот труба, как и все зеленка
персонально зеля украл больше из бюджета, бегая от налогов
а завышено на 100 миллионов,
то процент завышения составляет 0,1 %
Но звучит громко )))
Юрій Бірюков
24 июня меня (в рамках списка партии Європейська Солідарність) зарегистрировали кандидатом в народные депутаты.
24 июня Бориспольский горрайонный суд выдает текст решения, в котором санкционирует обыск. Ну, это ж типа совпадение, да?
В решении суда очень много странного. Уголовное производство по части 2 статьи 364 УК, это про злоупотребление властью и служебным положением. Осталось только понять как можно злоупотреблять служебным положением сотрудника патронатной службы, единственным полномочием которого является возможность подавать рапорты на имя министра обороны Украины. Странно и то, что ДБР вообще-то должно заниматься госслужащими, а я им не был никогда. То есть, они фактически превысили свои полномочия. Что и подтвердил следователь - он НЕ ЗНАЛ почему они пришли ко мне и как я могу превысить полномочия, которых нет.
Странно то, что наибольший интерес вызвала моя собственная форма, которую собрались изымать. Прямо вот уже мешок принесли, нитки-иголку, печать-протокол. Потом (блинский Віталій Гайдукевич спугнул) передумали, сказали, что уде не нужно.
Странно то, что очень большой интерес вызывал Приказ министра обороны о нормах вещевого обеспечения. Прям тоже хотели изъять, но потом увидели, что это Приказ за подписью Гриценко и Януковича, да и передумали.
Странно, что искали "нормативна документація на речове майно - ТУ". Это, ну возможно, страшная улика. Тогда делаю признание - все ТУ висят на сайте МО с 2015 года, это была одна из самых главных реформ в обеспечении армии, когда мы сломали многолетнюю монополию нескольких "избранных" поставщиков, которые ТУ оформляли на себя и делали потом поставки на условиях "эксклюзива".
Странно, что надеялись найти какие-то залежи денег и прочего дорогого барахла. Хотя, нет, не странно - да, я видел фотки с обысков и знаю страсть коррупционеров к слиткам золота и пачкам денег. Но я прошел фронт, пусть и не в статусе военного, а волонтера. Я хоронил друзей. Я рыдал потом под табличками с их фамилиями в Зале памяти. И за пять лет работы в МО мне нечего стыдиться и не за что бояться.
Начался реванш. И увы, он начался около армии.
Обыски идут у "пиратов" Dmitry Marchenko, обыски идут у офицеров, которые 4 года ломали схемы, вскрывали поставки дерьма в армию, находили воровство топлива и писали ТУ... которые теперь ищут следователи.
Дальше, как я понимаю, займутся продовольственным обеспечением и пайками - "старожилы" поставок ненавидят новую систему питания, а следователи ДБР у нас... странные. Странные и не знающие подследственности.
А там и до общаг дойдут.
1.Мента шлепнул торнадовец в целях самозащиты от преследования за защиту от агрессора и за то что немножко больше поотжимали у сепарни.
Ну и теперь шальная пуля залетела в мальца по закону случайностей, причем не намеренно и то по пяни(пянство не утягчение) - ментов за всеобщую лояльность к народу, такие косяки можно иногда прощать-аваков пусть семье насобирает баблишка и все менты скинутся семье на 100кбаксов и/или купят зачатие на стороне и вернут мальца с белыми глазами суперчеловека цивилизации семейству.
Балланс взаимонепресования(взаимолояльности) МЕНТЫ <-> НАРОД нужно сберечь. С одной стороны показатель: если послать мента накуй и тебя не разнесут на запчасти где-нибуть на подвале. И за такое лояльное отношение ментов нужно уважать, даже иногда защищать - особенно зарывающихся на ментов, что будет вызывать у ментов на агрессию против народа нужно отлавливать и давать песты. Тоесть, кто будет ментов сильно обижать, нужно создать бригады самообороны, отлавливать и давать песты легкими телесными повреждениями, можно стать с 4 сторон кинуть под ноги и ногами отключить от сознания причину агрессии ментов против народа. Это чтобы как в сша понты не стреляли по народу как на сафари.И в менты не шли патологические издевалки, которые ловят кайф от издевательств над людьми, как в попы идут до 12 лет педофилы.
2. Полная свобода в украине. Скоростных ограничений в общем не существует - кроме реально окуевших гонщиков - этих тоже иногда отлавливать и можно применять нижнюю 4х-стороннюю стратегию отключения от созднания с легкими повреждениями.Кто живет слишком близко к гоночными трасам и это мешает - пусть свои территории за заборами, украденные у народа, возвращают на свои места.То есть каждая тварь, которая построила забор на общественной территории должна сама ремонтировать свой забор за свой счет и его разрешается ломать, можно кувалдой, если кто построил забор будет бузить, то менты должны его закрыть и ввалить штраф за ограничение пользованию общенародных ресурсов, а кто ломает незаконное не трогать.То есть за недопуск к пользованию общенародных ресурсов нужно увеличить наказание и штрафы, а то понастраивают китайских или индусских кварталов с голландскими узкими проездами.А кто пришел кувалдой поработать, те кто построил забор на дороге или дом, должен будет оплатить работу любому кому это мешает по 10 кратной шкале.Если он купил суд, то риск оплаты кувалдной работы на суде более высокого подчинения будет уже 1000крат или 10крат с конфискацией строительных материалов в пользу кувальдщика.
Это будет противодействием от превращение городов в китайские кварталы и созданию пробок.
3. Перекрытие проездов и дорог в больших городах бетонками. А то все хотят жить как в мегаполисе и чтобы на районе не ездили как на хуторе. Если не нравится, пусть пестуют на хутор.За закрытие где необходимо проезд для экономии топлива, которое прямо капает агрессору на нападение. От пробок города нужно избавлять. А кто перекрывает себе дороги нужно принудельно отселять на хутор.Тоесть если застройка предлагает закрытие проезда и это увеличивает уровень пробок, то это должно караться высокими штрафами каждый год, в 10крат больше сколько было потрчено машинами за топливо в течении года и поступлению этих средств на агрессию агрессора.
Застройки незаконные уничтожать.- во избежание превращения городов в
4. Чтобы в украине росли мужики со здоровой мужской психикой(чтобы не были гнусными моральными *********** как поляки старого поколения, который за счастье изподтишка считает за бравоту тебе где-то поднасрать) нужно разрешить бои с легкими повреждениями до 3 раза в год-больше уже акуевший агрессор. Тем более есть исскуства боя когда дрыщ может ввалить огромному шкафу - вопрос в личной стойкости заставить себя ходить на нужные секции. Оружие должно быть запрещено, нужно как зеля бегать по качалкам и уметь себя защищать, а не рости фесбук-растением с оружием под матрасом.
Уличное образования для мужика это должно быть на уровне авдемического.
5. Доставка народа из А в Б должна быть дешевой и быстрой. Для этого должны быть уничтожены все монополии по перевозкам как по дорогам общественного пользования, так и железным дорогам. Где перевозка далеко за нормами уровня цивилизации такие проезды разрешается не оплачивать. Потому укрзализныця должны быть поделена на 2 части.Укрзализныця сейчас ПАТ,тоесть отжата коррупционерами, которые не вкладывают в инфраструктуру, а поднимают цены как на западе.Потому такое нужно делить на 2 части.
https://www.youtube.com/watch?v=eJZ34Yrn9f8 с вагонами 100летней давности и скоростями 100 летней давности.Также маршрутки должны быть уничтожена коррупционные монополии и должны быть разные компании по налаживанию проездов.
зеЛя,манатки на ростов собирай!будешь драпать совсем скоро!
Вова, это тупо.. до крЫку.. ты про.бал внешнюю политику, теперь взялся про.бать и армию - то на буя ты такой нужен со своей зекомандОй?