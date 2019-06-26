 Бойцы "Азова" вблизи оккупированной Горловки обнаружили и уничтожили контрбатарейную РЛС "Зоопарк-1", состоящую на вооружении армии РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской РЛС "азовцы" опубликовали на своей странице в youtube.

"При попытке обстрела позиций "Азова" с использованием ствольной артиллерии калибра 122 и 152 мм, средствами технической разведки "Азова" было определено, что противник корректирует огонь с использованием комплекса артразведки и корректировки "Зоопарк-1" российского производства. Этот комплекс - современный контрбатарейный радар, который производится в РФ и поставляется исключительно с территории этого государства... Этот факт подтверждает российскую агрессию на Донбассе", - пишут "азовцы" в комментарии к записи.

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