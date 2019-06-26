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 Артиллеристы "Азова" накрыли российский радар "Зоопарк-1" под Горловкой. ВИДЕО

Бойцы полка "Азов" вблизи оккупированной Горловки обнаружили и уничтожили контрбатарейную радиолокационную станцию "Зоопарк-1", состоящую на вооружении армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской РЛС "азовцы" опубликовали на своей странице в youtube.

"При попытке обстрела позиций "Азова" с использованием ствольной артиллерии калибра 122 и 152 мм, средствами технической разведки "Азова" было определено, что противник корректирует огонь с использованием комплекса артразведки и корректировки "Зоопарк-1" российского производства. Этот комплекс - современный контрбатарейный радар, который производится в РФ и поставляется исключительно с территории этого государства... Этот факт подтверждает российскую агрессию на Донбассе", - пишут "азовцы" в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полк НГУ "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134311
 
   
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У нас президент живёт своей жизнью , бойцы живут своей .
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А де влучання в Зоопарк, є тільки відео де міна лягає поруч з Зоопарком в 50 метрах, але ж це не знищення, це максимум пошкодження. Зоопарк має бронювання і вибух міни в 50 метрах для нього не є смертельним. Навіть якщо когось з екіпажу вб'є уламком, ну так винесуть труп, повитирають лайно та кров тряпкою, заткнуть отвір від уламків, щоб не дуло і продовжать свою терористичну діяльність! Чому заявляють про знищення РЛС?
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Потому что брехуны.
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У мене виникло теж саме питання. Попадання в РЛС не показано, значить його і не було.
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Чтоб убить или вывести технику из строя снаряду не обязательно попасть точно в цель. В данном случае, разрыв мины 120мм или снаряда 122мм был примерно в 20 метрах, это уж точно достаточно для выведения из строя антен и навесного оборудования РЛС. Расчет скорей всего не пострадал, но штаны обгадили... Как для подразделения МВД не плохо. Хотелось бы увидеть отправку в войска управляемых мин и снарядов, чтоб прилеты были точно в цель и кредиты в Засрахе закрывались регулярнее....
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ТЫ КАЦАПСКИЙ ОКУРОК,когда чеченский мачо всунет тебе в жопу штык-ТОГДА ТЫ,СРАНЬ МОСКОВСКАЯ СКАЖЕШЬ ,ЧТО ПОПАДАНИЕ БЫЛО 100% ! ЖДИ !!
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У нас президент живёт своей жизнью , бойцы живут своей .
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без чужой помощи обойтись уже не можешь? Бійці "Азова" поблизу окупованої Горлівки виявили і знищили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1", що перебуває на озброєнні армії РФ - Цензор.НЕТ 1594
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А ты вот на бутылку садишься с чьей помощью? Али так уже привык
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Петро теж на Мальдівах страшенно переживав за армію )))
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Так переживал что единственый корвет достроить не осилил. Тока на катерах(которые даже фсбшным пограничникам не страшны) попиарился.
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Благодаря Пороху мы остановили Рашку, отобрав часть территорий которые ей слил "кровавый пастор".

и теперешние победы наших ВСУ - только благодаря Пороху, но уж точно не Зеле, который начал с того что поехал добазариваться с олигархами, как им слить Донбасс.
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Особенно военные таланты барыги проявились под Зеленополье, Иловайском, ДАПом и Дебальцево. Артилеристи "Азова" накрили російський радар "Зоопарк-1" під Горлівкою - Цензор.НЕТ 981
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І 5 складів *********** пройо*аних і свої Свинарчуки, які армію доїл.
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И только ты дартаньян. Давно с окопов, диван?
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Порошенко сидит считает наворованные миллиардики....
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«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 6OO миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев.
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Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

- Владимир Маяковский. Про это....
..
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Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
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«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ. Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
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«90% населения страны понимает, что мы с*ки, падлы, мрази, но считает, что у нас есть право быть такими.» - Александра Славянская, генеральный директор группы компаний «Овентал».
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«Русскую литературу создали украинцы, евреи и негр… Упомянув при этом «негра» А.Пушкина, я погорячился, находясь в плену давнего имперского мифа про «арапа Петра 1», который на самом деле, был абиссинским евреем (фалашем). Но теперь, слава Яхве, мы знаем правду! И наши московские меньшие братья имеют все основания расширить свой «русский мир» и на Африку, где и доныне проживает славный еврейский народ фалашей, давший русской литературе выдающегося русскоязычного поэта А.С.Пушкина». -- Валерий Бебик, доктор политических наук.
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«Я обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки, пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе с каждым *********, который знает кого точно нужно запретить. Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто... не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться запретить человечество». - Илья Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпилиус».
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«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
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«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
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«Во всем виновата Россия! Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.).
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«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922).
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«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.).
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«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями, и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы, должны принести с собой грозные ароматы...» - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
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«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков, на Украине. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский...
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«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..
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"Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновали
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Мне еще смешно как некоторые визжат: мывяликие, лучшие воины, суперсмелые и т.д., а московиты - как выше пишет, а потом скулят о том сколько столетий мы были в рабстве у них.....
(и как-то не икается им от вроде бы когнитивного диссонанса )
Эстонцы и финны и то отбились от красножопых(!)
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Судя по виде там рвануло довольно далеко от Зоопарка а затем его скрыл дым.
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А ГДЕ УНИЧТОЖИЛИ? ЧЕТКО ФОТКУ ПОКАЖУТ ПУСТЬ
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кацапів в Зоопарку засмажили Бійці "Азова" поблизу окупованої Горлівки виявили і знищили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1", що перебуває на озброєнні армії РФ - Цензор.НЕТ 8588 тепер вони "кацапи-гріль"...
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Ну й де там на відео "знищила", там хіба що трохи пошкодили, хоча і це добре. Нам треба навчитись не брехати, принаймні, самим собі. Це єдиний шлях народу і держави до одужання. І до перемоги над ворогом, до речі, теж.
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во вчерашней сводке так и было указано, что не уничтожили, а вывели из строя, поломали на детали короче, но вот экипажу... досталось, что и полагалось!
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кацапы-фашисты 21века!
видишь кацапа - бей в морду!
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Чем тебе Муссолини не угодил? Он же не хуже Сралина был(в миллион раз). К чему эти истеричные вопли? Ты мравниваешь скот с итальянцами?
Ну тогда я тебя сравню с чеврем. Да и то комплимент еще будет, судя по твоей звериной упоротости, "фошист" Бійці "Азова" поблизу окупованої Горлівки виявили і знищили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1", що перебуває на озброєнні армії РФ - Цензор.НЕТ 8524
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А что все итальянцы фашисты? Да вы батенька казлофф дебил в кубе
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То что обнаружили видно.А вот с уничтожением,поторопились.Возможно вывели из строя и то не видно.
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Где там "уничтожение" ? Писдаболы
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"Азов" одно из самых боеспособных, мотивированных подразделений Украины!
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очень руское название этой срани. Бойцам "Азова" Слава!
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Порадовались? А теперь поплачьте

Перманганат натрия‏ @permanganat_nat 57 мин.57 минут назад

В ответ @Ukr_Che

В Станице наших отводят, все укрепления демонтируют. С утра сегодня начали
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Даже знаками вопроса завизжал Бійці "Азова" поблизу окупованої Горлівки виявили і знищили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1", що перебуває на озброєнні армії РФ - Цензор.НЕТ 7421
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де ті "слуги народу"?...ааааа...не стрелять.там же люди
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минский договорняк..Кучма на передовій ,корегує вогонь
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Браво, Парни!
Но вы должны помнить что ЗЕлёная сопля на троне завтра и вас сольёт под трибунал.Ещё и врагами-убийцами мышебратьев сделают не дай Бог. Это реалии реванша последних дней.
Наблюдаем, Братья, за событиями и готовимся.
Бійці "Азова" поблизу окупованої Горлівки виявили і знищили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1", що перебуває на озброєнні армії РФ - Цензор.НЕТ 8298
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на видео Зоопарк остался неповрежденным.
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Ну так это на видео, кацапы успокойтесь, прикопали уже ваших поджареных
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Так где второй херант ,а теперь еще и новый херант,там все эти победы и достижения будут сведены к нулю.Этим КАПИТУЛЯСТАМ глубоко наплевать,что за эти позоции люди жизни положили.Под Станицей отошли?Да.А то,что ухудшили позиции наших военных,им пофигу.ЗЕБИЛгребанный!
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Обнаружили - значит - уничтожили! А надо - чтобы прямое попадание и груда металлолома?
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Надо, чтоб заголовок отвечал содержанию, а описание анонсируемого видео - видеоряду. Это называется - репутация. Александр из-за брехливых журнашлюшек, у которых она давно продана, под угрозой оказывается репутация и доверие к военным, делающим большую работу.
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Мало видео и много текста потому-что мало видео.
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У зебобиков горе - проклятые фОшызды из Азова их братух обидели.
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Я понимаю для поднятия духа нужно такое видео выкладывать Но давайте по чесноку Нихера не уничтожили воронок понаделали и всё Нет прямого попадания То что дым окутал и такой эффект Давайте детям слюнявым не уподобляться
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Не вижу попадания, машина с противопульной стальной броней, максимум - антенну осколками повредили. И зачем писать про уничтожение? "25 июня штаб операции Объединенных сил сообщил, что был поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПАРК".
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Придурки! Это война а не киносъемки. Или нужно для вас снимать 24 часа в сутки?
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Придурки даже не в курсе, что еще во время 2-й мировой войны на истребители ставили фотопулеметы, чтобы зафиксировать уничтожение противника. Артилеристи "Азова" накрили російський радар "Зоопарк-1" під Горлівкою - Цензор.НЕТ 3446
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Вже добре що навчились виявляти зоопарк і почали хоч приблизну стрільбу. Значить щось роблять, не сидять по бліндажах і по тихеньку пьють пиво. А сєпари з кацапами ще подумають чи виводити зоопарк на позицію і включати на роботу.
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В официальной сводке прошло как поврежден, а не уничтожен. Видео наводит на такую же мысль. Самое близкое попадание в нескольких метрах от зоопарка. В принципе, если машина выведена из строя и какое-то время не может использоваться по назначению, это тоже успех.
PS странно, что этот агрегат не пытаются увести из-под обстрела. Разбежались после первого взрыва?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАртиллеристы "Азова" накрыли российский радар "Зоопарк-1" под Горловкой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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