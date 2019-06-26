 "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Кацапа опубликовал на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.
"Иногда я по два месяца не получаю пенсию. Но это не останавливает их прийти и отрезать мне свет за долг в 1000 рублей. Вы говорите: "Никто не забыт, ничто не забыто", - вы уже нас забыли... Неужели вот народовластие такое, за которое мы шли воевать?" - говорит Кацап.
Возвратился я не весь
Вот нога моя
На гвоздь её повесь!
А были бы мозги...не сидел бы обрубком и не скули как пес.
вас свезут скопом на очередной Валаам...заморят голодом и вшами...а потом притрусят хлором...
Но дети вашы с мороженым будут бегать по парадам и хвалится как дедаваивал!
Пи..е в свою Раисю и там скулите твари...
До Зебилов начинает потихоньку что то доходить...
- Не ссы, кацап, еще не все отрезано!
Он может всё простить и взять на поруки, а там глядишь и в админитрацию президента недолго попасть...
Прочесть скороговорку 10 раз!
Ты плачешь при "мы за вас воевали", ты еще, ублюдок, переживи "деды воевали"
А вообще позвони Зе, оно такое, что и поможет.
Смеюсь и плачу!
Дебил от рождения не доволен своей Народной Республикой?
Ползай и жри до конца своей никчемной, задрипаной жизни, мудак.
Не пропадешь, рашка подаст! Рюзьге мир, ёпта.
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