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 Политика Украины, Общество
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 "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР". ВИДЕО

Террорист-инвалид с позывным Кацап, который организовывал "референдум" на Донбассе и воевал против украинской армии, обратился к "народу Донбасса" и рассказал о своем плачевном материальном состоянии при "народовластии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Кацапа опубликовал на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.

"Иногда я по два месяца не получаю пенсию. Но это не останавливает их прийти и отрезать мне свет за долг в 1000 рублей. Вы говорите: "Никто не забыт, ничто не забыто", - вы уже нас забыли... Неужели вот народовластие такое, за которое мы шли воевать?" - говорит Кацап. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Служу Новороссии!", - "заслуженному" боевику-инвалиду банды "Восток" торжественно вручили новые костыли и старый "Запорожец". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134301
 
   
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Здравствуй, мама,
Возвратился я не весь
Вот нога моя
На гвоздь её повесь!
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Це ж твій однодумець. Чого ти з нього знущаєшся?
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шо там, нехристь.. вже відрізняєш татар від удмурдів? "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 4756
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Читаючи Ваш коментарій, а потім нік, це все якось делікатно звучало 😁
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Да оно такое твое народовластие...
А были бы мозги...не сидел бы обрубком и не скули как пес.
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С вами ****** будет то же что СеРуСеРу сделал с инвалидами ВМВ...
вас свезут скопом на очередной Валаам...заморят голодом и вшами...а потом притрусят хлором...
Но дети вашы с мороженым будут бегать по парадам и хвалится как дедаваивал!
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Народ без мозга обречен крутится в кругах ада...создданых своими руками!
Пи..е в свою Раисю и там скулите твари...
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скоро дадуть державну пенсію і нагороду
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Гівна на патичку, а не морозива йому!
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Вторая нога осталась,а жрать падали нечего.Странно.
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"Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 1371:D
До Зебилов начинает потихоньку что то доходить...
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Навряд. Ось скиглення цього... хм... бракованого ( не про ногу, про мізки) для наших зебілів дзвіночком не стане. Хоча мало б стати сиреною.
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-Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги.
- Не ссы, кацап, еще не все отрезано! "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 6504
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Еще есть две почки, значит, не все еще потеряно!
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Кому нужны плохие почки алкоголика с детства?
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Хіба що таким само, як він (на закусь)
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САМОВАР ЗАПИШИ ОБРАЩЕНИЕ К ПУДИНГ ЛОРДУ
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Может есть смысл обратиться к Зе?
Он может всё простить и взять на поруки, а там глядишь и в админитрацию президента недолго попасть...
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И не мечтай, падло! "Мы тебя никогда не забудем..." (с)
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Отмороженным мороженое не положено!
Прочесть скороговорку 10 раз!
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А ПОТОМ ОНИ ОФОРМЯТ ИНВАЛИДНОСТЬ НА НАШИ ДЕНЬГИ! АХАХАХ
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А оно ждало, что придет к нему СыСыСэР с колбасой по 2.20 и реками бесплатной водки, но пришел пистец?
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ублюдок, это только начало!

Ты плачешь при "мы за вас воевали", ты еще, ублюдок, переживи "деды воевали"

А вообще позвони Зе, оно такое, что и поможет.
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Я плачу, панове. "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 6591
Смеюсь и плачу! "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7141
Дебил от рождения не доволен своей Народной Республикой? "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 489
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Так, раз сын просит мороженого - одна нога здесь, а другая там!
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Живи тепер і насолоджуйся як всі дамбасяні.
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Для чого цих людей повертати в Україну?
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Чем не доволен ? Он ведь воевал за то, что бы жить без света, мороженного и ноги.
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Наверно он подзабыл основную заповедь кремля- "Бабы еще нарожают"
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Хорошо уработали суку! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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Согласен, не плохо... вот только лучше б таки на 200-тый рейс посадили. А то сей час линию разграничение перешкондыбает и тут пенсию по инвалидности будет получать.
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😂😂😂😂зачем дураку ноги если головы нет 🙋🙋🙋
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Чого ниєш суче падло.Бачу,що ще нирки на продаж є.
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Так ти ж кажеш Шо ви свій вибір зробили. Тожі жри його, кацапсяча морда, ходи на своїх обрубках та кайся падлюко, кайся...
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ПутенХуйловичпамаги !!!11 Ввидивацска в Дынеэр, покажи этим ох#евшим, кто в доме хозяин !!!1
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Жри,Кацап,теперь то дерьмо, что намутил.

Ползай и жри до конца своей никчемной, задрипаной жизни, мудак.

Не пропадешь, рашка подаст! Рюзьге мир, ёпта.
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Патэрпі..террорист-инвалид кацап..Скоро тобі зевнюки і зе пенсію..і зе морожено носить будуть..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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