 "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Кацапа опубликовал на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.

"Иногда я по два месяца не получаю пенсию. Но это не останавливает их прийти и отрезать мне свет за долг в 1000 рублей. Вы говорите: "Никто не забыт, ничто не забыто", - вы уже нас забыли... Неужели вот народовластие такое, за которое мы шли воевать?" - говорит Кацап.

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