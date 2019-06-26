 Пожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, драка произошла возле Бессарабской площади. Мужчина сначала ударил палкой, а потом бил руками. К конфликту присоединился еще один прохожий. Он нанес "писающему мальчику" один удар.

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