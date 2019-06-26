 Пожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, драка произошла возле Бессарабской площади. Мужчина сначала ударил палкой, а потом бил руками. К конфликту присоединился еще один прохожий. Он нанес "писающему мальчику" один удар.
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+21
Молодец дед! Ссыкун получил по заслугам!..
+15
Той сцикун точно зебіл. Стільки разів по морді дістати і не доходить!
+10
как где? Лижут Зе.
PS: Кстати, волею судьбы мне (спасибо спонсорам) несколько месяцев довелось быть в Калифорнии. Все туалеты везде бесплатные. Если приспичит можно зайти в парк, любую кафешку, ресторан или любой офис и спросить: - Where is a rest room? Это у них в порядке вещей. Вас не только на прогонят а покажут где туалет или даже вежливо проводят до двери.
Логічний принцип "лезо Обами" - якщо хтось цуранить у під'їздах, то by default слід вважати це справою чинного Президента США, доки не буде доведено інше.
херои диванные, "добей", иди. Судья так и скажет - отдохни немного, добивун
Бомжа бы забрали и оштрафовали за то что не успел в сортир, а "герои" могли бы и присесть на пару месяцев за нападение. Так бы и сказали вна суде - он че, кого-то бил, или что-то воровал?
И были бы правы.
только бить. Палками. И будет помнить только пока синяки не сойдут.
А потом обновят что это Киев и все такие...
Дед мало дал. Надо было этому пид..ру х..й отбить, чтобы на всю жизнь запомнил, как ищут туалеты.
Може - це пророцтво?
Бо це кагаленя вже сце на всю країну!
Це порода така быдляча - пока по фейсу кирпичем не получит ничего не доходит.