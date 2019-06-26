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Все про:драка (1728) Киев (17641) туалет (54)

 Пожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева. ВИДЕО

Пожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, драка произошла возле Бессарабской площади. Мужчина сначала ударил палкой, а потом бил руками. К конфликту присоединился еще один прохожий. Он нанес "писающему мальчику" один удар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Посмотрите, как красиво стало", - в Харькове открыли туалет с аквариумом и щебетанием птиц за 5 млн бюджетных гривен. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3134279
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец дед! Ссыкун получил по заслугам!..
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Той сцикун точно зебіл. Стільки разів по морді дістати і не доходить!
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Не оправдываю пацана, но есть ли поблизости туалет?
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Бесплатного точно нет.
PS: Кстати, волею судьбы мне (спасибо спонсорам) несколько месяцев довелось быть в Калифорнии. Все туалеты везде бесплатные. Если приспичит можно зайти в парк, любую кафешку, ресторан или любой офис и спросить: - Where is a rest room? Это у них в порядке вещей. Вас не только на прогонят а покажут где туалет или даже вежливо проводят до двери.
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Во всём виноват Порох, это он обсцыкает зеботве подьезды!
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Та ні, то Трамп! Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9305
Логічний принцип "лезо Обами" - якщо хтось цуранить у під'їздах, то by default слід вважати це справою чинного Президента США, доки не буде доведено інше.
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этот алкаш за дедом походу по всему городу бегал .. а деду добивать нужно было .. а лучше бы причинное место у алкаша выдернул и ему бы и скормил )
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Алкаш то - вылитый Зеленский! Посмотрите видео! Может это он?
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Тунгус, ты сказочный долбо-б! Таких выращивают из выкидышей
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во-во, "добей", а потом сядешь лет на 5.
херои диванные, "добей", иди. Судья так и скажет - отдохни немного, добивун Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2156
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ну так алкаш деда походе догнал и вломил ему .. просто дальше видео оборвалось .. тут уже как говорится - лучше пусть двое поведут, чем четверо понесут ..
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И правильно. Еще бы вломил подленькому утырку что его ударил. Ведь по сути что мы имеем? Центр столицы - сортиров нету? Правонарушение на штраф, но на нарушителя напали. Ну в Европе как должно быть?
Бомжа бы забрали и оштрафовали за то что не успел в сортир, а "герои" могли бы и присесть на пару месяцев за нападение. Так бы и сказали вна суде - он че, кого-то бил, или что-то воровал?
И были бы правы.
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на самом бессарабском рынке есть туалет. В кафе в том же здании - туалет. Спуститься вниз - в подземный переход, там торговый центр - несколько туалетов. В любое кафе зайди - там туалеты, только попроси вежливо (мне ни разу не отказывали).

только бить. Палками. И будет помнить только пока синяки не сойдут.
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Тсс.. Не подсказывай, так ты нарушаешь эволюционный путь данного индивида
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А почему тогда шведы обоссали на чемпионате все что можно было? Если есть сортиры, да и плюс еще должны были больше поставить то? Быдло то еще так, но шведы то почему?
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Если бы написали что это Ноябрьск, или Челяба - все тут бы ржали: ну и свиньи эти кацапы - центр города, все обрисовано дурацкими "граффити", чуть не убили бомжа, мусора поди наркоту продают и вообще, у нас в Киеве такого бы никогда не случилось(разве что шведы опять приедут на ЧЕ по футболу и подерутся с финнами).....

А потом обновят что это Киев и все такие... Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва - Цензор.НЕТ 898 Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8848 Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7897
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такого конфликта возможно и не было бы, если бы была программа муниципальных властей по обеспечению населения сетью публичных туалетов... А тот алкаш, если бы не выпорожнив сечового мiхура, то обicця.ся б, бо ему приспичило... Но люлей всеравно огреб бы)( в общественном транспорте , бо от него бы с.ыкавинням разило, нашелся бы какой -нить старичок с палкой... А слабо охаживать промеж лопаток губернаторов , которые плюют на проблемы людей, бюджет ведь отдали на места...
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Главное улицу переименовать, а что там грязно и поссать негде для патриотов дело десятое.
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вы имели ввиду зебилов? Мне кажется тут не в личности , а в совковости - эта культура (без туалетов на улице) с тех степей...
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Зы... вЯпонии помнится я имел шок... В каком-то парке увидел туалет(простенький)устремился к нему и тут же ломонулся от него,хоть в штаны делай, бо на унитазе сидела или сидел кто-то(дверь снизу урезана, шобы видно было, что занято)... ЗЫ ... дед с палкой - садюга.
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Хотя я так понял, поссать там можно где захочешь, главное чтобы рядом не проходил какой-нибудь совковый дед с тростью.
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туалеты есть в каждом кафе. И уж где-где, но на Бессарабке таких заведений - ДЕСЯТКИ!!

Дед мало дал. Надо было этому пид..ру х..й отбить, чтобы на всю жизнь запомнил, как ищут туалеты.
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Музыка из "В мире животных" удачно подобрана . А деду - респект!
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Скульптура Пенсионер разрывает пасть писающему мальчику.
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Совок, вместо рекламировать, прикрыл бы с.ыкуна, ну, шо поделаешь , прижало в неудобном месте...
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До чого цей писюн схожий на Зебіла!
Може - це пророцтво?
Бо це кагаленя вже сце на всю країну!
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надо для людей туалеты строить...вдруг человеку приспичило а такого пенсионера я бы сам отмудохал пацан же не в подъезде сцал
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Я тя умоляю, не надо про тотальнэ зубожиння! Сцыкун на пиво нашел, а 20 грн в любое кафе зайти спросить где туалет так денехнету.

Це порода така быдляча - пока по фейсу кирпичем не получит ничего не доходит.
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це другой момент, но не нужно всех под одну гренбенку, ведь мог и не донести...
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у меня в жизни не просили денег или не требовали заказа в кафе, если я заходил в туалет.
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Ну тем более... Значит вопрос чисто этикета Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1679
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мы помню в Харькове студентами в конце 80-х после пива провожали вечером друга на поезд так прижало что поссали на против ментуры на свердлова так мусора против нас целую спецоперацию начали хорошо хоть отписделись якобы в тролейбусном депо работали а так бы отчислили нах с института на 4 курсе...
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Бг-ггг.... а в совковремя, слышал то тут то там, таким дедам , за их подлость, бурбелили в самоги,ботинки, шо стояли в подъезде у входных дверей... ХЕХ... ЗЫ деда-дыбила Бог накажет, бо физиологические потребности не отменялись... Поди каждый может припомнить о нужде в неудобном месте, когда приперло, а некуда зайти...
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Нічого. Скоро епоха цих дідів скінчиться. Тепер влада належить молодим і зеленим!
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В германии уже припаяли би полтинник следующий раз пошол би ссать за 50 центов ))
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Есть такая "теория разбитых окон", она о преступности, но это одно и то же. Срут и мусорят только в местах, где уже все загажено и засрано. То есть он явно не первый.
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Не «ізбіл», а пояснив скоту, на зрозумілому тому язикє, що він неправий.
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Молодець дід! Бидло тільки таку мову розуміє, його неможливо перевиховати
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Это уже в эпоху конца ,,эпохи зубожиння,, было?
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сцикун це точно дякула-чекушка порохобот-підрот
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Не мешайте молодеЗЕ ссать.Они пример со своего лисапедиста пример берут--ссать на все и всех
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як на мене, то це звичайні алко-розборки між алкоядлими організмами. а не тренінг по вихованню культури поведінки
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С такой хорошей палкой! Разок под коленную чашечку и алкаш никуда бы не бегал.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПожилой мужчина избил парня, справлявшего малую нужду в центре Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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