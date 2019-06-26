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 Общество, За рубежом
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Все про:задержание (5407) митинг (2315) Россия (73163) суд (22242)

 Питерского художника Соловьева будут судить за оскорбление власти после акции с плакатом "Пудинг лор". ВИДЕО

Активиста и художника из Санкт-Петербурга Алексея Соловьева будут судить за акцию с плакатом "Пудинг лор".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, Соловьева задержали 23 июня и почти четыре часа продержали в отделении полиции.

Сейчас его обвиняют в организации несогласованного митинга "с целью формирования мнения у окружающих о политике проводимой действующей властью". Четкого объяснения причин задержания Соловьев от полицейских не получил.

Источник: https://censor.net.ua/v3134273
 
   
 Топ комментарии
 
А в Украине девочку осудили....Украина при зебобиках мало чем отличается от паРаши....
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КПГДА УХОДЯТ ГЕРОИ,НА АРЕНУ ВЫХОЛЯТ КЛОУНЫ
Генрих Гейне
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А в Украине девочку осудили....Украина при зебобиках мало чем отличается от паРаши....
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на что осудили? Административное правонарушение? Громские солова а там ни чего
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Там факт админ взыскания в виде предупреждения за то, что не сообщила местным властям о проведении митинга.
И самое главное - таких решений в 2015-2019 годах существуют десятки, если не сотни.
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А должна была сообщать? У нас между прочим такой нормы нет, в отличии от россии.
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должна. в Украине заявительная система на проведение митингов. перед проведением обязательно подавать уведомление. иначе-административка. но порохоботы как всегда законов не знают. а вот за вовлечение несовершеннолетних в политическую акцию- надо организатора посадить
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я нее вижу здесь проблемы. Просто административное нарушение, некоторые уже умудрились о судимости говорить
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И что? Она нарушила закон - ее привели в полицию, выдали предупреждение и отпустили.
Она реально нарушила закон, не подав уведомление в местные власти о митинге. Но никакого наказания ей не выдали.
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С каких это пор митингом стали называть одиночный пикет ? У вас зебобиков совсем уже крыша поехала.
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Ага, там еще голуби летали и муравьи ползали.
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Их на фотографиях двое было, держащих плакат + кто-то третий все это фотографировал и выкладывал тут же в Фейсбук. Итого 3 человека.
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Ага, а фотографом был водитель автобуса, а в автобусе сидело 48 человек... давай продолжай.
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А зчем продолжать? Это же вы фантазируете про "она была одна". Я лишь говорю о том, что на пикете с плакатами стояло 2 человека, а не одна и третий стоял рядом все время и фотографировал тех двоих.
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При петрухе чувака на 7 лет за разорванный портрет сажали. Петя и хло братья навек.
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А судьи кто...? Правильно патриотов сажать, террористов отпускать так конституционный суд решил, обжалованию не подлежит
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В деле активиста Юрия Павленко ("Хорта"), которого на 4,5 года осудили за разорванный портрет Порошенко, объявили повторное расследование и отпустили подозреваемого из-под стражи. Об этом сообщает "112 Украина".
"Общественного активиста Юрия Павленко, известного как "Хорт", освободили из-под стражи прямо в зале винницкого суда. Он уже покинул апелляционный суд Винницы и сейчас уже свободен", - сообщил корреспондент.
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его "сажали" за захват админзданий, на игры с бумажками всем пох.
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не напоминает ничего, например девочку с плакатом, но только в Украине
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не напоминает, особенно когда касается административного нарушения
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В Україні, згідно закону, ви маєте подати у місцеві органи влади повідомлення про те, що збираетесь провести мітинг. Ніякої згоди влади не потрібно, лише повідомити.
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В тому-то й справа, що повідомляти треба саме про мітинг, а одиночні пікети можна і без такого повідомлення проводити. Мітинг - це група осіб, група - це від 3 осіб, за нашим законодавством.
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То їх же й було 3, хіба ні? Дівчинка і хлопець с плакатом, та ще один, хто все це знімав. Чи він не рахується?
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Не рахується, бо так на кожному мітингу доведеться записувати в учасники всіх журналістів/фотографів/операторів... Він ж не висловлював гасла і не тримав плакати.
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факт судимости у 16-го подростка, а так все нормально.
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cсудимости? Ребята не гоните, административное нарушение и судимость. Вы заместо факта видите фа..к.
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ты хоть что то в законах понимаешь? Что такое административное нарушение? Уголовный Кодекс Украины? Или у тебя в ушах и в глазах залеплена карамель, а за место ума батончик рошен?
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за место ума батончик рошен?- это креатив от команды новых лиц вазелина.
зубри законы, будешь судье объяснять, когда приговор тебе будут выносить
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это мой креатив, а за что там приговор? Расскажи а? Просто ******* не о чем
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"факт судимости у 16-го подростка" - ты разбираешься что такое судимость?
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Суди́мость - правовое состояние гражданина, который был признан судом виновным в совершении преступления

В городе Ровно суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу,

но по новому это не судимость, правильно?
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Суди́мость - правовое состояние гражданина, который был признан судом виновным в совершении преступления, и к которому было применено наказание и иные меры уголовно-правового характера. Судимость входит в содержание уголовной ответственности и влечёт за собой ряд негативных последствий как общеправового, так и уголовно-правового характера
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вот это правильная формулировка без урезания под себя
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Факт того, что полицаи не зедерживали несовершеннолетнюю за абсолютно нейтральный плакат против креслосидетеля Зеленского?
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Вы между задержанием и судимостью разницы вообще не видите??

Подростков задержали за то, что они не сообщили в местные органы власти о том, что собираются провести митинг, как это положено делать по закону. Согласования, согласия и вообще ответа от властей не требуется - но закон требует подать уведомление.
Подростков при этом никак не наказали - просто вынесли предупреждение.
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Харе брехать. Нет никакого факта судимости - это административное правонарушение - выдали предупреждение по факту нарушения закона и отпустили.
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Напоминаю девочке что было при Порошенко

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Дурень! Аваковские не будут спрашиватьс тебя удостоверение с Троллефабрики Зелеботов. Они вначале в торец, потом будут разбираться.
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А при Порошенко они у тебя спрашивали разрешение с Троллефабрики Порохоботов?
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Власти паРашки подтверждают, что ними руководит Пудинг?... Питерского художника Соловьева будут судить за оскорбление власти после акции с плакатом "Пудинг лор" - Цензор.НЕТ 1858
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еще и лор...как бы доктор ))))
отсюда сразу вопрос - рашкины, и кто вам .. лор??? ))))
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КПГДА УХОДЯТ ГЕРОИ,НА АРЕНУ ВЫХОЛЯТ КЛОУНЫ
Генрих Гейне
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Извините за опечатки, спасибо за понимание
КОГДА УХОДЯТ ГЕРОИ, НА АРЕНУ ВЫХОДЯТ КЛОУНЫ
Генрих Гейне
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В Подольске (Одесская обл.) местные типо власти официально демонтировали такую же стеллу... Скоро начнут партреты захарченкам и моторолам весить... зебили мля...
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Мужик молодец...! Так классно всех протролил !
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Пудинг Лор это Путин Х#йло. Примерно так слышится
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верно.
но написано другое... и фантазии и предположения не должны ложиться в основу дела...
мало ли кто и что подумал
(ну это в нормальной стране..а в деспотической - там свое)
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той самий потужно реформований,сепарів-ворюг не залишилось петро особисто перевіряв Питерского художника Соловьева будут судить за оскорбление власти после акции с плакатом "Пудинг лор" - Цензор.НЕТ 9896
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судячи з того, якими темпами просувається контрреволюція, то в нас скоро теж судитимуть за таке
он, рівненських протестувальників засудили ж
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У нас за плакаты уже детей судят... Немытым ещё учиться и учиться.
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На роиссе считают, что ими правит пудинг? Да, *****, конечно, изрядно переборщило с инъекциями силикона и ботокса, но чтоб рашесуд официально это признал...
Не ожидал. Питерского художника Соловьева будут судить за оскорбление власти после акции с плакатом "Пудинг лор" - Цензор.НЕТ 5965
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В Ривне полиция задержала несовершеннолетнюю и отвезла в отделение за абсолютно нейтральный плакат об СВЕТЛОЛИКОМ Зеленском! Чем мы стали после выборов отличаться от РФ?
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Угу. "Сегодня исполняется 75 лет Геннадию Зюганову. Человеку, который до сих пор приручает кисок."
Пітерського художника Соловйова судитимуть за образу влади після акції з плакатом "Пудинг лор" - Цензор.НЕТ 8798
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Гм, если теперь выйти с одиночным пикетом, держа в руках лист с алфавитом и выделенные цветом буквы ПУДИНГЛОР, то тоже заметут.Держиморды на ура сообразительны!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПитерского художника Соловьева будут судить за оскорбление власти после акции с плакатом "Пудинг лор". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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