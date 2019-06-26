 Питерского художника Соловьева будут судить за оскорбление власти после акции с плакатом "Пудинг лор". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, Соловьева задержали 23 июня и почти четыре часа продержали в отделении полиции.

Сейчас его обвиняют в организации несогласованного митинга "с целью формирования мнения у окружающих о политике проводимой действующей властью". Четкого объяснения причин задержания Соловьев от полицейских не получил.