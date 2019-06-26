 Гриценко помог Зеленскому победить Путина в телерекламе - официальный ролик "Громпозиции". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету ролика партия заканчивается тем, что после хода Зеленского по подсказке Гриценко, Путин разбрасывает шахматные фигуры.

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