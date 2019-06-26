 Гриценко помог Зеленскому победить Путина в телерекламе - официальный ролик "Громпозиции". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету ролика партия заканчивается тем, что после хода Зеленского по подсказке Гриценко, Путин разбрасывает шахматные фигуры.
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Почему результат Порошенко является его победой и как Зеленский помог президенту победить в первом туре выборов. ВИДЕО
Провел встречу с Зеленским - он не сдаст Украину Путину, - Гриценко
Посмотрим хотя бы на первые шаги, - Путин о победе Зеленского
Ролик с Зеленским и фурой не наш, с иностранными политтехнологами не работаем, - Березенко
Зеленский снимает ролик в Мариинском парке. ФОТО
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там Белковский лезет, когда не пьян
регенты херовы
Считают, что в сказку попали
Вы еще подавитесь этим мальчиком
представляю,как он ржал бы год назад,скажи ему кто,что Владимер станет Президентом - а тут,бац - пидтрымка и все дела..
тьфу,гидотне..
Украину превращают в шапито!
1. Даже к потенциальным союзникам он относится пренебрежительно - Зеленский изображен эдаким растерянным клоуном, не умеющим играть в шахматы.
2. Себя считает самым умным. Только он победит Путина и т.п.
3. Народ считает идиотами, если запускает в эфир такую лабуду.
А вообще если бы днище могло быть бездонным, то это был бы этот ролик.
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Приходе такий Зеля додому після важкого робочого дня. І каже - все, більше не можу, втомився.
І тут Юля-бабуля виходить у білизні і танцює розслабляючий приват.
А в кінці фраза - "без моєї підтримки нічого не вийде!"
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- Ти пака паграй, а я паработаю, - і біжіть до дружина
Пекшот: Патрудімся за вас!
И пусть играет тот, кто 5 лет мог противостоять и более серьезным вызовам от Путина.
Какой Дэвид Линч снял этот шЫдевр?
Кто писал сценарий?
Кто делал грим?
Кто играл Грыця?
Кто все эти люди?