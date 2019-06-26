EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  3441  74
Все про:выборы (22582) Гриценко Анатолий (1338) Зеленский (1882) Путин (24853) шахматы (113)

 Гриценко помог Зеленскому победить Путина в телерекламе - официальный ролик "Громпозиции". ВИДЕО

Лидер партии "Гражданская позиция" опубликовал на своей странице в соцсети агитационный ролик, в котором он помогает Зеленскому победить Путина в шахматы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету ролика партия заканчивается тем, что после хода Зеленского по подсказке Гриценко, Путин разбрасывает шахматные фигуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нехрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134254
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
прикольно. а кто гриценка сыграл? как настоящий!
 показать весь комментарий
 
 
А выглядит так шо ЗЕлененький с путиным победили Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Що не Вова, то многоходовочка... Вчора вночі пробна партія була? Гра наосліп?
 показать весь комментарий
 
 
все добре за малим виключенням - не факт що новий може грати в шахи, а пуйло гросмейстер в чапаєва
 показать весь комментарий
 
 
Опубликовывая это ролик Гриценко (лидер партии и кандидат) - что хотел показать- какой он молодец или какой падлец??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Забыли добавить Петю, который вскрикивает где-то вдалеке из-за угла "Это моя заслуга, я дипломат, я головний ворог путена!"
 показать весь комментарий
 
 
Еще один мультяшный воитель. Мы видели эту победу на голосовании в ПАСЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Цей хід який він підказав, напевно саме той, який Гриценко вже проходив і добре знає - за безцінь продавати надлишкове військове майно і залишити армію голою босою. Сильно, чьо.
 показать весь комментарий
 
 
А чому за такі жахливі факти розкрадання держмайна генпрокурор не відкрив кримінальну справу?
 показать весь комментарий
 
 
неповторимо!!(в телевизоре)самое печальное что в реальности не просто не так!! а совсем не так!!(похоже рекламой и телевидением украинцев пять лет (как минимум)кормить будут!!как кацапов блинами с лопаты) Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі" - Цензор.НЕТ 570
 показать весь комментарий
 
 
Ждем, когда пареньок начнет кричать "Ухи мои, ухи".
 показать весь комментарий
 
 
Новий казковий серіал - гра балаболів. Діти хочуть ще один сезон.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже на незаконное использование имени Зеленского в своей рекламе. Или Зеленский вкурсе?
 показать весь комментарий
 
 
им всем троим в тетрис играть а не в шахматы... гроссмейстеры мать их
 показать весь комментарий
 
 
Не, не розкрита тема, надо шоп Генераль Панталоній зе-слуге памперс обісраний поміняв!
 показать весь комментарий
 
Грыцацуев, это дно... Хотя, тебе не привыкать.
 показать весь комментарий
 
 
не всьо правильно. Изначально в сценарии пуйло осбикает преЗЕдента, тот весь покрій стоит, улібается, такой "дякуюдуже", "в смартфоні", "діджітал", а тут Онотоле підбігає и серватками преЗЕденту обличчя витирає., після чого той сяє ще більше и повторює дякуюдуже", "в смартфоні", "діджітал". Завіса
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Люля, Гриценко, Порошенко,
там Белковский лезет, когда не пьян
регенты херовы

Считают, что в сказку попали
Вы еще подавитесь этим мальчиком
 показать весь комментарий
 
ты ба,який ахвицер Толян...
представляю,как он ржал бы год назад,скажи ему кто,что Владимер станет Президентом - а тут,бац - пидтрымка и все дела..
тьфу,гидотне..
 показать весь комментарий
 
 
Зебєня пабіділ *****? Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі" - Цензор.НЕТ 3275 Ось наших лохів точняк пабіділ.
 показать весь комментарий
 
 
Дебилы, бл.ть (с)
Украину превращают в шапито!
 показать весь комментарий
 
 
Режисеру цієї муйнi - респект! Це ж треба мати талант впарити за бабло цю шизофренію. Пан полковник, ви заслужили приз "Лошара Року"! Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі" - Цензор.НЕТ 6703
 показать весь комментарий
 
 
Первые ростки нового кинематографа, который собрался развивать Владимир Александрович... Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі" - Цензор.НЕТ 1796
 показать весь комментарий
 
 
Этот ролик полностью объясняет почему Гриценко по жизни непроходной.
1. Даже к потенциальным союзникам он относится пренебрежительно - Зеленский изображен эдаким растерянным клоуном, не умеющим играть в шахматы.
2. Себя считает самым умным. Только он победит Путина и т.п.
3. Народ считает идиотами, если запускает в эфир такую лабуду.
 показать весь комментарий
 
 
шо ви имеете после паследнева заднепроходного???
 показать весь комментарий
 
Заключительный ход Х*йла называется "Китайская ничья"
 показать весь комментарий
 
У політтехнологів схоже вже дах їде через надмірну насиченість виборів в одному році
 показать весь комментарий
 
 
Зебобик и шахматы..?? Для игры в шахматы нужен мозг и им нужно уметь пользоваться...а у зебобика с этим большие проблемы...впрочем и у пантолония тоже...
 показать весь комментарий
 
 
Это Гриценко хотел лизнуть, но вместо этого лишний раз отметил, что беспомощный гарант вообще лыка не вяжет?
А вообще если бы днище могло быть бездонным, то это был бы этот ролик.
 показать весь комментарий
 
 
Наступний шедевр чекаємо від Юлі.
--
Приходе такий Зеля додому після важкого робочого дня. І каже - все, більше не можу, втомився.
І тут Юля-бабуля виходить у білизні і танцює розслабляючий приват.
А в кінці фраза - "без моєї підтримки нічого не вийде!"
--
 показать весь комментарий
 
 
Є і з Бойком: приходить слуга додому, на ліжку гола перша леді, слуга знімає труси і ліниво ивиться на першу леді, роздумує..... Підбігає голий Бойко, бере слугу за буя і веде до ройалю:
- Ти пака паграй, а я паработаю, - і біжіть до дружина
Пекшот: Патрудімся за вас!
 показать весь комментарий
 
А і ще ролиз опоблоком треба. Тільки вони за Путіним стояти повинні
 показать весь комментарий
 
А нє, навпаки. Опоблок грає шахи проти народу України. А путін сзаду стоїть допомагає.
 показать весь комментарий
 
Не смог досмотреть до конца, слезы мешают...
 показать весь комментарий
 
 
Ну судя по политической карьере Гриценко последних 10 лет , как минимум ( не смотря на то что я за него голосовал, на безрыбьи знаете..) В общем с него "шахматист", как с Медведчука "мате Тереза" , Да и играть с оппонентом в шахматы, когда у него в руках "ствол" и он еще и играет в "чапаева" бесперспективно.
 показать весь комментарий
 
А может игрока поменять
И пусть играет тот, кто 5 лет мог противостоять и более серьезным вызовам от Путина.
 показать весь комментарий
 
 
Дайте им Оскар! 😂
Какой Дэвид Линч снял этот шЫдевр?
Кто писал сценарий?
Кто делал грим?
Кто играл Грыця?
Кто все эти люди?
 показать весь комментарий
 
 
За такой пиар нужно уши драть и на пушечный выстрел к Раде не подпускать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГриценко помог Зеленскому победить Путина в телерекламе - официальный ролик "Громпозиции". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх