EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1257  83
Материалы по теме:
Все про:Саакашвили (2743) суд (22239) ЦИК (3130)

 Суд обязал ЦИК зарегистрировать на выборах партию Саакашвили. ВИДЕО

Центральная избирательная комиссия обязана зарегистрировать "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом политик сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134226
 
   
 Топ комментарии
 
раньше ты крякнешь чем посадят Порошенка!
 показать весь комментарий
 
а я даже рад
без карлсона писец будет не таким красочным и полным.
 показать весь комментарий
 
жеваные галстуки и карлсоны, живущие на крыше нынче весьма актуальны
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На фоне новостей за сегодня... так себе!
 показать весь комментарий
 
 
раньше ты крякнешь чем посадят Порошенка!
 показать весь комментарий
 
 
Згадую як відразу після другого туру зебіли у фейсбуці, та й тут на форумі, кордони перекривали, у аеропортах слідкували щоб Порох не втік. Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1689 Ти зебіл з тієї секти?
 показать весь комментарий
 
 
Не рви кіньми. До виборів Мародер тримається завдячуючи свому вірному псу- куму-алконафту за сумісництвом плокулолу без належної освіти. Якщо прокурором стане Сакварелідзе, то кінець паРашену і його неляканому корупованому кублу
 показать весь комментарий
 
 
всем плевать в старую совковую унылую харю порохла. эта свиножаба получит свои 3,5% и пролетит кукарекая мимо рады
 показать весь комментарий
 
 
Це Панько Недобрий, відомий на Цензорі блаженний. Він щиро вірить у три речі : що тарифи стануть копійчаними, що платити йому будуть лише за те, що він - фанат Саакашвілі, і що Порошенка посадять. Хоча про тарифи я вже не впевнений. Тому він так наполягає на третій фантазії. Хоче компенсувати крах перших двох.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда скорее полоумный, а не блаженный!
 показать весь комментарий
 
Це майже одне і те ж. Але до "блаженного" ближче буде "наївний".
 показать весь комментарий
 
Та ні, саме блажений. Божевільні не мають такої нав'язливої ідеі.
 показать весь комментарий
 
это вани сулимы теща,под мужика косит..
 показать весь комментарий
 
 
Уже добивается?.. или добился? ..чем " добивается" и после чего?


 показать весь комментарий
 
Veter Isin - это когда он на побегушках у Порошенко был говорил....

А сейчас наоборот - говорит, что Порошенко должен сидеть....
Потому что он сейчас на побегушках у Бени...
Великих принципов человек !
Глыба....
 показать весь комментарий
 
 
Прямо, кот, про тебя.))) Сначала у одних на побегушках, теперь у других.)))
 показать весь комментарий
 
лео кот забыл как лео кот был на побегушках у януковича. ботствовал))
 показать весь комментарий
 
https://gazeta.ua/articles/politics/_novij-spivrobitnik-ap-pidirvav-merezhu-bezgramotnistyu/911218

Новий співробітник АП підірвав мережу безграмотністю
У мережі висміяли нового співробітника Адміністрації президента Миколу Богославця.

На своїй сторінці у Facebook він написав пост про те, що почав працювати в Адміністрації Зеленського й описав завдання, якими він буде займатися. У декількох реченнях зробив близько 10 помилок.

Богославець написав: "мижнародне спивробітництво", "тихнічна допомога", "инвестиції в Україну". Були зроблені помилки в словах "акредитований", "зв'язки" та допущені пунктуаційні неточності.

Пост 6 разів редагували. У остаточному варіанті теж була помилка - пробіл після апострофа.
 показать весь комментарий
 
 
п.с...Еще один... их там по принципу "тупой и еще тупее" - отбирают Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3634
Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 996
 показать весь комментарий
 
 
это всё оно.. "новое лицо" команды
Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4388 зебилов))
 показать весь комментарий
 
 
п.с.. кстати, это резюме кОндидата від партії "Слуга народу" в 68 окрузі Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1928
..проФФесор Витя тихо курит в сторонке и ржёт Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1928
 показать весь комментарий
 
 
Ви смієтеся. А це - одна з умов конкурсу - не бути мудрішим за шефа. Як бачимо, співробітник цю умову з успіхом виконав.
 показать весь комментарий
 
 
Так то так зебілоїди знущаються з української мови!
 показать весь комментарий
 
 
Зато в шортах буде розсікати коридори влади.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мокша, тобі медведчук актуальний...
 показать весь комментарий
 
 
сразу видно кацапскую харю. имено кацапские выродки пишут про жеваный галстук. у них эта методичка еще с 2008 года
 показать весь комментарий
 
а я даже рад
без карлсона писец будет не таким красочным и полным.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это реальная поддержка грузинского народа, а не переименование страны.
 показать весь комментарий
 
литвин - грузинский Суд от имени грузинского народа Мишу посадить хочет... Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8418
 показать весь комментарий
 
 
А грузинский народ требует разогнать Грузинский Суд.
 показать весь комментарий
 
 
отсосут! это тот наверное суд и власти сейчас в ГРУЗИИ и хотят его посадить....через которую сейчас в ГРУЗИИ что творится..так скажите что СААКАШВИЛИ был неправ что его хотят посадить проросийские гопники. вот вам всем и доказательство что там происходило!снюхались с ********** результат на лицо! что комуняку посадили в кресло спикера грузии... ДАВАЙ МИХО. разшевели наше болото застоявшее, будет по любому только лучше!
 показать весь комментарий
 
Чим би дитя не тішилось. Всеодно ця секта до парляменту не пройде.
 показать весь комментарий
 
 
цікаво подивитись на пики ціх суддів?!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно будет посмотреть, сколько отдадут своих голосов за сааку)))
Украина превращается в цирк!
 показать весь комментарий
 
 
За Саакашвили много людей. Я уверен, что его партия пройдет в раду.
 показать весь комментарий
 
 
Не пройдет! Пусть в Грузию едет и там партию делает и доказывает свою невиновность галстукожуй! Нам и своих клоунов и наркоманов хватает!
 показать весь комментарий
 
 
Если не пройдет - злее будет гонять зебилов Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9779
 показать весь комментарий
 
 
Ну это да) клоун, клоуна начнет гонять)
 показать весь комментарий
 
 
А вам не кажется что ваши слова про Саакашвили полностью совпадают с трепом рАссиянских ватников?
 показать весь комментарий
 
Вячеслав Елажов b3b7d7e4 - вся грузинская диаспора... Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 474

Впрочем нет...
Лично знаю грузин имеющих гражданство Украины, которые против...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
С победой! Еще одна адекватная партия будет участвовать на выборах. Это просто супер. Порошенко конец.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, всё....трындец антинародному режиму в Грузии....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Саакашвили "Рух новых сил" нужен в Раде, один с немногих честных политиков, который мог хапнуть вместе Педро-Барыгой, но откровенно выступил против него..., такой человек не будет молчать не зависимо, кто именно президент Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Вомбат в Грузию. Карлсон в Украину. Блудные сыны.
 показать весь комментарий
 
Ну все, теперь кинец зебилам - Саакашвили ОБЯЗАТЕЛЬНО станет гонять русский мир!
И на этой почве он даже помирится с Порошенко - я всегда вангую в точку. Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3711
 показать весь комментарий
 
 
Да не будет ему конец) от слова НЕ БУДЕТ!
 показать весь комментарий
 
 
Серый Кардинал‏ @slevo4kin 58 мин.58 минут назад

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ.
ПРОПАЛ МАЛЬЧИК Саша Данилюк 43 года, если вам известно о его местонахождении, то скажите ему, что из-за последних событий надо созвать СНБО.

Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9588
 показать весь комментарий
 
 
Два мальчика пропало! ЗеБЕнин телепузик тоже пропал, говорят с субботы спрятался, сегодня в фейсбуке пост ему написали и все)
 показать весь комментарий
 
 
Є сенс піти на дільницю,бо все інше безпробудна пітьма,разом із "націоналістами"...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
так буде і з Шарійем і з Онищенком...
тікай Петрику, тііікаааййй....
і своїх посіпак з собою забирай
Ksenia VB, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 Люцифер, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 Ali Hasan, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 OldCat, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 777 c1ce1aa7, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 кацахол, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 Борминталь, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 Леонид Днепр, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730кошевой, усе будет только хуже, Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 Vedana,Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7730 мойша одесский та іншу порохоботську мерзоту
 показать весь комментарий
 
 
там тільки алі хасан реальна мерзота, майже з усіма іншими ще можна спілкуватись
 показать весь комментарий
 
 
та спілкуйтеся на здоров"я, шановний.... я ж не проти Вашої толерантності
а от мені огидно...
 показать весь комментарий
 
Кто создавал список, там половина против пороха.
 показать весь комментарий
 
РНС буде в парламенті. до речі. його рейтинг трохи здивує, коли оприлюднять))
 показать весь комментарий
 
Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 3 ч.3 часа назад

А вот фото с одной из улиц столицы Ирландии, Дублина.
Седой дядечка стоит в небольшой очереди к банкомату. Зовут дядечку Майкл Хиггинс.
Он - президент Ирландии.


Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3259

 показать весь комментарий
 
В Україні вже давно пора зменьшити кількість депутатів до 100, відмінитии прохідний бар`єр і дозволити дрібним партіям, які теж представляють досить великий прошарок суспільства, впливати на долю країни. Барига обіцяв і пропорційну систему за відкритими списками і скасування депутатської недоторканності і вдосконалити закон про Імпічмент Президента ще 2014. Не зробив нічого. Ясна річ свідомо.
В Грузії активність громадянського суспільства змусила владу погодитись на вимоги протестувальників
24.06.19 Влада Грузії погодилася на вибори за пропорційною системою за нульового прохідного бар'єру в 2020 році

https://censor.net.ua/ua/news/3133857/******************************************************************************************************
 показать весь комментарий
 
Ой как сектанты переполошились всю страницу в порохогавне измазали видно диарея у них от РНС.
 показать весь комментарий
 
 
норм, амери дозволили, сценарій подібний пройшов в Грузії.
 показать весь комментарий
 
Выбор всегда есть

Как стало нам известно из вполне достоверных источников 21 мая 2019 года, около 20-30, в помещении АП Украины, президенту Украины Зеленкому были переданы документы подтверждающие согласие правительства США о предоставлении Украине гарантий на сумму 2 млрд. долларов для закупки американского сжиженного газа для пополнения запасов на осенне-зимний период. В документе так же были указаны логистические варианты переброса этих объемов на территорию Украины. Кроме того были переданы так же гарантии правительства США на кредитную линию закупки в США средств ПВО на сумму 1, 89 млрд.

Дипломатия - это язык жестов. Слова тут значат мало.

США сделало жест и протянуло руку помощи и терпеливо ждало почти неделю. Ответа Зеленского не последовало. Язык дипломатии ему просто непонятен, ему важны слова.
За этим последовал следующий жест США.

30 мая 2019 года. Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" на
3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.

В ответ Зеленский и К в привычном ему шоу запустили кампания дезинформации.
Хроника одной лжи
Было бы очень наивно полагать что США это не увидят. Тем более на официальном сайте Президента. Госдеп проинформировали уже на слудующий день.

Ответом США было хладнокровной молчание, оно выжидало.

Но Зеленский не понял. Визит во Францию и заключение контракта а ля Аваков на покупку катеров у Франции, при том что США отдают лучше этих и даром, обучая экипажи, сказало США все что нужно.

В ответ США объяснило всему миру и Украине, что Украина важный союзник и стратегический партнер, а управляющие ею люди, так, шалости демократии.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины."
Группы военных советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.

Попутно США объяснило режиму Зеленского через хороших людей что
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший исследователь по вопросам Украины в аналитическом центре Polish Institute of International Affairs (PISM) )
Ситуацию в Грузии также прокомментировал эксперт центра Carnegie Балаш Ярабик: "Сближение с Россией имеет очевидные пределы. И не только в Грузии".
Киевские студенты за один день вышвырнувшие из института возновоявленного "проХВессора" Портнова продемонстрировали, как это все может начинаться...

Время пошло, г-н Зеленский. У вас есть выбор. Пока есть...
 показать весь комментарий
 
До наших суддів по різному можна відноситись. Але вони все ж не такі дурні, аби лізти в петлю, знімаючи по свавіллю популярну серед населення політсилу. А от члени ЦВК такі хоробрі, бо рішення колегіальне і за старою ще радянською традицією вони вважають, що їм за це нічого не буде. А суддя несе ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність.
 показать весь комментарий
 
Когда же прекратиться регистрация неадекватов,идиотов и мошенников в эту самую грязную ВР за всю историю независимой Украины? Когда же прекратится издевательство над украинским народом, если ему приходится выбирать себе власть из будущих клиентов психбольниц и зеков?
 показать весь комментарий
 
 
один вопрос почему? Михо не в Грузии? там его так не хватает, а у нас и так все места клоунов уже заняты...
 показать весь комментарий
 
И кто-то же реально думает, что если 450 долбо#бов поменять на 450 других - жизнь превратиться в сказку!
 показать весь комментарий
 
Вакарчук " я задушу себе, якщо в Україну не повернуться 10 мільйонів українців".

Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2690
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд обязал ЦИК зарегистрировать на выборах партию Саакашвили. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх