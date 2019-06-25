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 Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров. ВИДЕО

В ответ на постоянные обстрелы российских вблизи Донецка, кортрснайперская группа обнаружила и уничтожила одного из российских снайперов, который цинично нарушал условия прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский снайпер одного из подразделений произвел мастерский выстрел с дистанции примерно в 1000 метров и теперь обстрелы на этом участке временно стихли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Безвозвратные потери врага - 10 человек, санитарные - 13, - украинские воины уничтожили из ПТРК три огневые точки оккупантов возле Докучаевска. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134173
 
   
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Спасибо Ребята.Дай Вам Бог здоровья.
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Вибивати цю руськоміровську нечисть, щодня, нехай по одному, але вибивати безжалісно...
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Ух яка техніка, приціл підсвічується темним коли снайперська рушниця правильно наводиться на ціль, траекторію вираховує балістичний комп'ютер гвинтівки. Американці такі видумщики!
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Я одного не пойму???? ******..... Как эти руськие плодятся? Скока не стреляй , они опять Ё...тся и плодятся. Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров - Цензор.НЕТ 3892 Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров - Цензор.НЕТ 194
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Там им в Сибири китайцы уже в этом деле помогают.
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Жуков ще он коли сказав що кацапки ще народять .
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Душевно так "потушили", молоца. Дай Бог здоровьячка украинскому снайперу.
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Молодцы хлопцы, мочите эту лапотную свинорусню. Победа будет за нами. Слава Украине!
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***
Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!

Ти лежиш, примруживсь, в морі із колосся,
Пишно-золотому, як.... її волосся…
Милої волосся пОдушку вкривало,
Море золотаве спати не давало…

І тепер не спиться, та не та причина, -
Ця краса навколо - наче домовина!..
Можна не проснутись, ледь зімкнувши віки,
Можна залишитись спати тут навіки…

Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....

А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий.
Очі не побачать на чужинці мітку…
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.

////(зі збірки віршів воїнів АТО)
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Километр это хорошо. Но хотелось бы с более дальних дистанций. В качестве господства.С такими винтовками.Как американцы - 1500 м и больше. Вот это,спецы !
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Пуля летела примерно 4 секунды. Для такого патрона это вероятно должно быть полтора-два километра. Если только урод не сразу упал.
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Ми бачимо тільки фінал дуже важезної і небезпечної роботи.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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