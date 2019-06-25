 Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский снайпер одного из подразделений произвел мастерский выстрел с дистанции примерно в 1000 метров и теперь обстрелы на этом участке временно стихли.
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потух..
+11
Спасибо Ребята.Дай Вам Бог здоровья.
+9
Здохла свинособака.
- Ась!
-Лови зірочку!
- ась?
- как я рад!
Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!
Ти лежиш, примруживсь, в морі із колосся,
Пишно-золотому, як.... її волосся…
Милої волосся пОдушку вкривало,
Море золотаве спати не давало…
І тепер не спиться, та не та причина, -
Ця краса навколо - наче домовина!..
Можна не проснутись, ледь зімкнувши віки,
Можна залишитись спати тут навіки…
Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....
А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий.
Очі не побачать на чужинці мітку…
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.
////(зі збірки віршів воїнів АТО)