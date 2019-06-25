 Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский снайпер одного из подразделений произвел мастерский выстрел с дистанции примерно в 1000 метров и теперь обстрелы на этом участке временно стихли.

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