 "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил во время выступления на вечере памяти годовщины нападения Германии на СССР.
"В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие", - отметил он. "И войну выиграли крещеные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной", - сказал архиерей РПЦ.
Да и всем кацам не помешало бы
а по ГУЛАГам и Соловкам крещеным то полегче было...
(откуда ваще.... такая статистика у попа?)
Мочились христоеды против безбошников, христоедам вдарили в спину другие христоеды и вместе с безбошниками победили своих коллег по "вере"?
Получается Яхве атеист, то есть ненавидит христопитеков?
дебилы в рясах.
Сталин убил больше советских граждан чем Гитлер ...
Поэтому первых некрещёных призвали в армию только в 1945 году.
Просто у старого мудака не только с историей, но и с математикой беда.
Так шо поп дело говорит.
раша - это страна, в которой мерзость души компенсируется величием и пафосом придуманной и многократно переписанной истории.
😇
Попы с такими речами должны сидеть в психушке. Это неизлечимо.
І не тільки в рясах МП.