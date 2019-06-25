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Все про:война (3507) РПЦ (563) смерть (5974)

 "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн. ВИДЕО

Глава Белгородской митрополии РПЦ, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что войну выиграли крещёные люди, а многочисленные жертвы в первые месяцы войны назвал платой за безбожие.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил во время выступления на вечере памяти годовщины нападения Германии на СССР.

"В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие", - отметил он. "И войну выиграли крещеные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной", - сказал архиерей РПЦ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3134126
 
 
 Топ комментарии
 
Господи когда же уже они передохнут эти дибилы которые ни как не вырвутся из 40 годов прошлого столетия
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Гомеричний недоумок. В перші місяці як раз згинула кадрова армія, тобто найкращі.
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Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Этот достойный пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках (с)
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Гомеричний недоумок. В перші місяці як раз згинула кадрова армія, тобто найкращі.
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думаю даже Господь ! прости меня грешного!..... УДИВИЛСЯ..... услышав ТАКОЕ....
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Господи когда же уже они передохнут эти дибилы которые ни как не вырвутся из 40 годов прошлого столетия
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Что у нас, что в парашке попы с головой вообще не дружат
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а зачем им голова? им главное подаяния получать и побольше
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Так це був черговий хрестовий похід, он як! А я то думав....
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той що йшов на Рейкьявік, зараз таких як він під землею просувається потихеньку
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Чи то Берлін, чи то на Москву. Хто їх там розбере зараз...
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Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Этот достойный пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках (с)
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А бравый солдат Швейк всех любил - и КАЦев и ПОЦев!
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Дурак поповский должен обязательно прочитать книги о войне "Ванька ротный" и "Воспоминания о войне".
Да и всем кацам не помешало бы "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 4838
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Кацапи читати і писати навчились тільки в 30-ті роки
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это не освобождает их от прочтения. Пусть по-слогам осваивают!
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вона как! опять историю переписывать?
а по ГУЛАГам и Соловкам крещеным то полегче было...
(откуда ваще.... такая статистика у попа?)
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А чего от попа ждать? только нахваливание своего ремесла.
Мочились христоеды против безбошников, христоедам вдарили в спину другие христоеды и вместе с безбошниками победили своих коллег по "вере"?
Получается Яхве атеист, то есть ненавидит христопитеков?
дебилы в рясах.
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А в сталинских конц.лагерях сколько советских граждан сгорело ?

Сталин убил больше советских граждан чем Гитлер ...
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Смачный плевок на могилы всех мусульман и прочих "нехристей", воевавших в ркка.
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Также не следует забывать о том, шо противники под руководством дедушки Адольфа - все как один были крещёные як треба по христианскому обряду.
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А красеоармейцев Стали разрешил крестить?
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На самом деле активная борьба с религией началась в 1928, а массово развернулась в 1929 году.
Поэтому первых некрещёных призвали в армию только в 1945 году.
Просто у старого мудака не только с историей, но и с математикой беда.
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Китайцев, вон вообще 35 миллионов погибло, и все 35 миллионов были нехристи безбожные.

Так шо поп дело говорит.
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гундяївське бісівське кодло...прости, Господи...і лєнін такой молодой. і юний гундяй впєрєді..
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Всех попов нужно приравнять к террористам.
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***
раша - это страна, в которой мерзость души компенсируется величием и пафосом придуманной и многократно переписанной истории.
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релігійність це не порушення психіки, - казали мені😌
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То есть,если следовать логике этого персонажа,то все убийцы из заград отрядов,расстреливающие красноармейцев не желавших идти в атаку или отступающих с поля боя были крещёнными?Они как раз почти без потерь всю войну прошли!Архинахдебил!!!
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Сталин и его шайка всю войну были неверующими! Но, победили! А сколько верующих и неверующих при этом положили!
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Вот именно, безбожники и выжили, это факт. А еще митрополит, ган........ ДОН ты.
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ещё один клоун в рясе- 60% красноормейцев погибло из-за бронелобости сралина и других гномов совковых.... за первые дни потери более 1200 самолетов подбиты не взлетев.....
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Московити тільки війнами живуть,це така в них політика.
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Бред! Ну бред же. Выживали трусы в загранотрядах.
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Тім ,,безбожним,, хлопцям, камісари зброю не давали.
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зброи было столько, что бросали тысячами на дорогах... а потеряны были миллионы винтовок...
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Уважаемый клирик если бы продолжил свои размышления(правильные размышления),то он бы понял,что жертвы во время первой мировой(кстати,а сколько там погибло красноармеецев!?) и октябрский переворот с последующей гражданской войной это следствие безбржие "православных" (?).
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Да, прям сидел бог на облаке и распоряжался, вон тот не крещенный немец пусть сдохнет на мине, а вон тот не крещенный украинец пусть умрет от пули снайпера, а вон тот крещенный сосед не крещенного пусть живёт, а вон тот американец баптист, не православный, хер с ним, пускай сдохнет под танком.
Попы с такими речами должны сидеть в психушке. Это неизлечимо.
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А цей РПЦешник мабуть був направлений із КДБ на цю роботу?
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ну если быть точным, то большинство красноармейцев в 1941 году не были убиты, они сдались в плен, почти 4 млн. пленных к концу года... И там в плену, в зверских условиях, они умерли от голода и болезней в основном...
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брешуть попи рпц і не кривляться, а скільки ж гнид в упц
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Сатанисты в рясах оправдают любое беззаконие и убийство. Так было при сцаре, так было при Сралине, так и ныне при Пукине.
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Цензор лучше расскажи как полицейские забили насмерть Комарницкого. Нельзя раскачивать будку?
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А я думал политруки "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 777!!! Оказывается кацапы опять нам про войну врали "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 2808!
"Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 8364
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Кацапы всегда вру про войну, потому что трупами закидывали все время врага
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Росіяни-сатаністи,де вони там війни та смерть.Ще у 1983 році президент США Рейган назвав Росію- "Axis of evil" .
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Evil empire. "Axis of evil" - это Буш младшенький про Иран,Ирак и красную Корею в 2002.
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Они тоже христиане? Или они в другой войне сражались?

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У нас теж таких "знавців" історії вистачає.
І не тільки в рясах МП.
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"Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн" - если тупые москали сделали из кремлёвского мясника идола, и молятся на него, то этой биомассе можно без труда вложить в уши любую галиматью.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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